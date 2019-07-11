‫ الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) تصبح رسميا وكالة تنمية الاتحاد الافريقي

نيامي، النيجر، في 12 يوليو 2019 – اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي النظام الأساسي والنظام الداخلي وهيكل وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي، التي تتولى، بشكل رسمي، خلافة وكالة نيباد. وقد تمت المصادقة على هذه القرارات خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين للمجلس التنفيذي في نيامي، يومي 4 و5 يوليو 2019. وأصبحت الوكالة، التي تتوفر الآن على ولاية وهوية قانونية محددتين بشكل واضح، أول وكالة لتنمية الاتحاد الإفريقي.

وبرز تغيير الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، وجعلها وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي، ضمن المقترحات الرئيسية المقدمة في عام 2018، إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، من طرف الرئيس الرواندي بول كاجامي، وذلك في إطار الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى تحسين تأثير الاتحاد وكفاءته التشغيلية.

أنشئت الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)، في بداية سنوات 2000، في قلب عملية التحول التي تشهدها القارة، انطلاقا من رؤية آبائها المؤسسين، الذي يتطلعون لإفريقيا مزدهرة ومتصلة وغنية بكل بلدانها وسكانها. حيث يعتبر ميلاد (نيباد) أول تجسيد حقيقي لإرادة الدول الأفريقية لتولي زمام القيادة في مجال تنمية القارة. وتعتبر الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أول مؤسسة دولية تولي الاهتمام، من خلال وجهة نظر إفريقية بحتة، إلى هذه القضية الحاسمة. ولقد اقترنت عملية إحياء المبادئ الإفريقية هذه بنهج عملي للتكامل الإقليمي، مع التركيز على المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وجعلها مراكز لتحديد السياسات وتنسيقها.

وقد تم التأكيد من جديد على دور وكالة نيباد في أجندة عام 2063 التي حددها الاتحاد الأفريقي في 2013. حيث تعود إليها مسؤولية تنفيذ الأوراش الكبرى لأفريقيا المستقبل، مع إشراك وثيق للقطاع الخاص.

ووافقت الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في يوليو 2018، في نواكشوط، على إنشاء وكالة تنمية الاتحاد الافريقي كوكالة تنفيذ تقنية ونقطة محورية لتنمية القارة بهوية متميزة ومحددة بنظام أساسي، بغرض الاستجابة لأولويات أجندة 2063.

تمنح الولاية الجديدة لوكالة تنمية الاتحاد الافريقي دورًا أوسع للمنظمة لتقديم الدعم الاستشاري للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بشأن استراتيجيات التنمية وبناء القدرات، وذلك بغرض مساعدتها على الدفع باستراتيجيات التنمية. كما ستلعب هذه الوكالة دورًا حاسمًا في نشر الممارسات الفضلى، ودعم الجهود الوطنية لبناء القدرات وتعزيز الشراكات الإقليمية والعالمية.

وأعلن إبراهيم أسان ماياكي، الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية الاتحاد الافريقي: أن “هذا التحول يكرس دور الوكالة ويجعله في صلب استراتيجيات التنمية لعموم البلدان الافريقية للاتحاد الأفريقي. كما ستلعب الوكالة دورًا مهمًا في تعزيز التنسيق لدى هيئات الاتحاد الأفريقي من خلال توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية. حيث من المفروض أن تشكل وكالة تنمية الاتحاد الافريقي، محركا لتحقيق التكامل في إفريقيا، لا سيما من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية للاتحاد الأفريقي.”

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حول وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي – نيباد

تعتبر وكالة تنمية الاتحاد الافريقي – نيباد، وكالة تنمية تابعة للاتحاد الأفريقي تقوم بتنسيق وتنفيذ مشاريع التنمية الإقليمية والقارية ذات الأولوية لتعزيز التكامل الإقليمي من أجل التنفيذ السريع لأجندة 2063 – الرؤية وخطة العمل من أجل أفريقيا. وتهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء والهيئات الإقليمية. لمعرفة المزيد على www.nepad.org