‫ استخدام عملة TDN كأصل رقمي لشراء جرافيت بقيمة 25 مليون دولار أمريكي

شركتا TODAQ و Gratomic تبرمان صفقة لأول عملية شراء سلع على الإطلاق باستخدام عملة TDN

الجرافيت من بين عدة سلع تقبع داخل الاحتياطي الداعم من عملة TDN المشفرة

تورنتو ودبي، الإمارات العربية المتحدة، وسيول، كوريا الجنوبية، 3 نوفمبر 2019 /PRNewswire/ — أبرمت شركة TODAQ التابعة لشركة SovTech للخدمات التقنية، والتي ابتكرت الأصل الرقمي المشفر TDN، اتفاقية مع شركة Gratomic لشراء جرافيت بقيمة 25 مليون دولار أمريكي. وهي أول صفقة من نوعها مع وجود جرافيت ضمن مخزون TDN الاحتياطي الداعم، من شأنها تعزيز القيمة الحقيقية لعملة TDN المطروحة للتوزيع كأصل مشفر، كما تمثل استرايجية رئيسة تدعم إحداث تطوير لبرنامج جوائز TDN، فضلاً عن إتاحة الملكية المشفرة للسلع مع إعدادها والتداول فيها.

وبعد الإعلان مؤخرًا عن عمليات طرح برنامج الولاء التجاري المتوقف لعملة TDN كأصل مشفر وعملية إدراج عملة بتفوركس المشفرة، تمثل أول عملية شراء باستخدام TDN إنجازًا تاريخيًا فارقًا للمجموعة التي كانت وراء تحقيقه على أرض الواقع. وقد قررت TODAQ بناء أصل رقمي يتميز بقيمة حقيقية فضلا عن قابلية التداول البيني حتى يتسنى للشركات والأفراد والأسواق الاستمتاع بممتلكات وطيدة الأركان وإتمام الصفقات بسرعة مقترنة بالاستقرار طويل الأمد بعد أن أصبح المخزون الاحتياطي من الأصول عمادًا رئيسًا من أعمدة هذه الاستراتيجية.

تمثل شركة Gratomic، الرائدة في مجال تعدين منتجات الجرافيت وتداولها، بما في ذلك مادة الجرافين فائقة التمدد المستخدمة بشكل مكثف في الاقتصاد الرقمي بسبب خاصية القدرة على التوصيل في صناعة لوحات الدارات إضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من التطبيقات السوقية الكبرى منها منتجات المطاط الصناعي والبوليمر بما في ذلك سوق الإطارات البالغ حجمها التجاري 222 مليار دولار أمريكي.

وقد علق شيلدون إنوينتاش، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Gratomic، في حديث له عن عملة TDN المشفرة المرتبطة بصفقة الجرافيت قائلا: “سوف نصبح في المكان الذي نريده عندما نبني ثرواتنا على المدى الطويل ونوطد أركان ملكيتنا الرقمية الآمنة للسلع التي يمكنها أن تصنع تاريخًا راسخًا من حيث جودتها ومقدارها وطريقة إعدادها واختبارها وحيازتها وقدرتها على التحرك دون احتكاك ضمن سلاسل التصنيع أو عبر منصات التداول. ومع انتقالنا لمرحلة الإنتاج، يعمل برنامج الاستحواذ المذكور على وضع الأساس الذي ننطلق منه إلى التركيز على ذلك العمل.”

وقد أضاف حسن خان، رئيس TODAQ التنفيذي، قائلاً: “هذه أول صفقة بين عدة صفقات نعمل على إدراجها على جدول أعمالنا لنمنح مخزوننا مزيجًا من الأصول والسلع التي تعكس العالم الفعلي والقيمة الحقيقية التي يتسنى للأسواق القائمة فهمها واستيعاب ماهيتها. وتعتمد الأصول الرقمية في غالب الأحوال على اتجاهات السوق بشأن قيمتها الملموسة ومن ثم نعتزم أن تكتسب TDN ثقلاً وفائدة معتمدة على الاستخدام.”

وأردف: “تعمل TODAQ على إبرام صفقات TDN أخرى بما في ذلك صفقات السلع التي تشمل المواد الخام فضلاً عن المعادن وعمليات الانتشار التجاري لعملة TDN داخل الأسواق الاستهلاكية.

وتتمثل أحد ركائز استراتيجيتنا في تنويع مخزوننا لتعزيز دعائم TDN من حيث توظيفها الحقيقي في الاقتصاد. إن ما نملكه من تنوع في التداول القائم للأصول يمنحنا ثقة هائلة في أن ما أعددنا لإنجازه سيتحقق لا محالة وهو أصل رقمي يتيح التملك والسيطرة بصورة مباشرة على أية سلعة أو اصل سواءًا كان ملموسًا أم رقميًا.

لمعرفة المزيد عن TODAQ وTDN، يُرجى التفضل بتصفح الرابط: https://todaq.net والرابط https://tdn.network

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