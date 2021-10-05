‫ اختيار أتاكاما أحد الشركات الرائدة فيGartner® Magic Quadrant™ 2021لحلول جودة البيانات

حافظت أتاكاما على مكانتها في التقرير للمرة العاشرة على التوالي.

تورنتو 5/10/2021/ PRNewswire /– احتلت أتاكاما- الشركة الرائدة في تقديم جودة البيانات- مكانًا في مربع رواد 2021 Gartner Magic Quadrant لحلول جودة البيانات. [1]

صرح ميشال كلاوس-الرئيس التنفيذي لشركة أتاكاما- “نفخر بوضعنا في Gartner Magic Quadrant لحلول جودة البيانات لعام آخر، ونسعد للغاية بانتقالنا إلى مربع الرواد، ندين بهذا النجاح لعملائنا في منصة وان التابعة لأتاكاما”

وطبقا ل Gartner “تعمل حلول جودة البيانات على تطوير إمكانيات جديدة لتحليل البيانات، والتحقق منها، وتصحيحها، ومراقبتها، ويجب على المتخصصن التقنيين في كلٍ من البيانات وأدوات التحليل تقييم حلول جودة البيانات لمجموعة أوسع لحالات الاستخدام الجاهز للخدمة الذاتية، بما في ذلك حوكمة البيانات، وإدارة الأجهزة المحمولة، وأساليب التحليل والتعليم الآلي” [2]

وأوضح كلاوس قائلًا “نرى مكانتنا في مربع الرواد من Gartner بمثابة التأكيد على مهمتنا المتمثلة في تزوبد المؤسسات بوسائل خمة ذاتية سريعة وميسرة من أجل تحديد موقع المعلومات الموثوقة وفهمها وتوصيلها للمستخدمين والأنظمة عبر المؤسسات عند حاجتهم إليها. البيانات عالية الجودة في بؤرة جميع الأشيا، وأرى أن أي مؤسسة لا تُمكن المستخدمين والأنظمة من الوصول إلى البيانات عالية الجودة بسرعة تتخلف عن المنافسة”

يُعد مجموعة جودة بيانات وان أتاكاما حلًا آليا لجودة البيانات يسمح للمستخدمين بفهم حالة بياناتهم، والتحقق من جودتها وتحسينها، ومنع البيانات السيئة من دخول الأنظمة،إلى جانب المراقبة المستمرة لجودة البيانات- بحيث يتم ذلك بأقل جهد بفضل التنمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يتم أيضا دمج قدرات جودة البيانات بسلاسة في منصة أتاكاما وان، بما في ذلك كتالوج البيانات، وقاموس الأعمال، وإدارة البيانات الرئيسية، وإدارة البيانات المرجعية، ووحدات قصص البيانات

طبقا ل أخصائي جودة البيانات في صناعة الاتصالات y , ” تكمن قوة حلول جودة بيانات أتاكاما في أنها تضم جميع الأدوات التي أحتاجها لدفع جودة البيانات وحوكمتها، بدءً من كتالوج البيانات، وإدارة البيانات الوصفية، ومن خلال التوسيم، والتطابق وحتى إصدار التتبع وآلية المتابعة كل شئ في مكان واحد” اكتشف تقييمات Gartner Peer Insights التي دونها عملاء أتاكاما لتجربة مستخدمي وان أتاكاما المباشرة

متاح على موقع أتاكاما نسخة تكميلية للتقرير الكامل من خلال www.ataccama.com/analyst- research/gartner-magic- quadrant-data-quality- solutions-2021 .

(1) Gartner Inc “شركة Magic Quadrant لحلول جودة البيانات” بقلم ميلودي شين، وأنكوش جاين، 29/9/2021

(2) Gartner Inc ، “معايير الحل لبرامج جودة البيانات” بقلم جيسون ميد، 27/5/2021″

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*لا تصادق شركة غارتنر ( Gartner ) على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى. تتكون منشورات شركة غارتنر ( Gartner ) البحثية من آراء مؤسسة أبحاث غارتنر ( Gartner ) ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات بالوقائع. تُخلي شركة غارتنر ( Gartner ) مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات خاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

تشكل تقييمات Gartner Peer Insights الآراء الشخصية للمستخدمين النهائيين وحدهم بناءً على تجاربهم الخاصة، ولا تمثل آراء Gartner ، أو الشركات التابعة لها

`نبذة عن أتاكاما

تعيد أتاكاما ابتكار الطريقة التي تدار بها البيانات لخلق القيمة على مستوى المؤسسة ومن خلال توحيد حوكمة البيانات، وجودة البيانات، وإدارة البيانات الرئيسية في هيكل واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر البيشات السحابية والمختلطة، توفر أتاكاما لشركتك وفريق البيانات الخاص بك القدرة على الإبداع بسرعة غير مسبوقة مع الحفاظ على الثقة، والأمن، وحوكمة بياناتك تعرف على المزيد من خلال www.ataccama.com .

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