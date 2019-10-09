‫‫Webb Fontaine: شوؤن الجمارك في مملكة البحرين تفوز بجائزة أفضل نظام معلوماتي حكومي عن عام 2019

المنامة، مملكة البحرين، 9 أكتوبر 2019 /PRNewswire/ — تتقدم شركة Webb Fontaine بالتهنئة لرئيس شوؤن الجمارك لمملكة البحرين، الشيخ أحمد آل خليفة، بفوز جمارك البحرين بجائزة أفضل منظومة تقنية معلومات واتصالات حكومية لعام 2019 وهي “منظومة أفق لإدارة الجمارك” المُشغلة على منتدى حكومة البحرين – في السادس من اكتوبر 2019.

قامت شوؤن الجمارك بمملكة البحرين بتعيين شركة Webb Fontaine في عام 2011 لتطبيق نظام موحد لتيسير التجارة والذي يغطي كامل المعاملات التي تجريها الجمارك والجهات المعنية بالتجارة الدولية. وقد شمل التعيين توفير نظام مدير التجارة العالمي “TradeWorldManager” الذي تشغله Webb Fontaine وتطبيقه بالكامل، وهو النظام الذي أصبح معروفًا على مستوى العالم بمسمى “Customs Webb” وفي البحرين بمسمى “أفق”.

وقد صرح ديدييه رايموند، رئيس Customs Webb التنفيذي في هذا الصدد قائلاً: “نفخر في Webb Fontaine بأننا شريك جمارك البحرين التقني منذ عام 2011، كما أننا على يقين من تحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.”

وقد تم تدشين جائزة تميز الحكومة الإلكترونية تحت رعاية سمو نائب رئيس الوزراء، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في عام 2008 بوصفها منصة استراتيجية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بغرض الاحتفاء بالمبادرات المجتمعية الرائدة لمملكة البحرين فيما يتعلق بتقنية المعلومات والاتصال ومكافأتها وإلقاء الضوء على جهودها.

وقد أصبحت جائزة تميز الحكومة الإلكترونية على مر السنين حجر الزاوية في تشجيع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية غير الحكومية والمواطنين في البحرين على نشر المبادرات الناجحة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتطويرها، بهدف تعزيز المجتمع الإلكتروني للملكة بوصفه جزءًا من رؤية الحكومة للعام 2030.

نبذة عن Webb Fontaine

شركة Webb Fontaine هي شركة رائدة على نطاق توفير حلول تيسير التجارة مدعومة في ذلك بتقنية عالمية المستوى عن طريق الاستثمار في أكبر مراكز البحث والتطوير في المنطقة التجارية. يقع المقر الرئيس للشركة في دبي بالإمارات العربية المتحدة ولها فروع في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني www.webbfontaine.com

Source: Webb Fontaine