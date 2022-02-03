‫‫ نقلة جديدة يشهدها سوق العمل السعودي تحدثها دورة ترجمة “ماستركلاس”

3 فبراير / شباط 2022/PRNewswire/ — ضمن جهودها الرامية لتعزيز مهارات المترجمين ومساعدتهم في إيجاد وظيفة في سوق العمل السعودي، أطلقت شركة ترجمة مع فريقها المختص من الخبراء اللغوّيين دورة “ماستركلاس” الجديدة والمعتمدة.

الرياض, المملكة العربية السعودية, 3 فبراير / شباط 2022 بفضلخبراتهمالواسعةفيالمملكةالع ربيةالسعوديةوإلمامهمبتقنياتالت رجمةالمتطورة،سيشاركفريقنافي “ترجمة” مابجعبتهممنعلوم معالمترجمينالذينيبدؤونمسيرتهما لمهنيةفيالمملكةمنخلالهذهالدورة المعتمدةفيالترجمةمنوإلىاللغتين العربيةوالإنجليزيةوالتيسيصب التركيزفيبرامجهاعلىأحدثالتقنيا توالمهاراتالمطلوبةاليومفيسوقال عمل.

وستسلط دورة “ ماستركلاس ” الضوء على أهم القطاعات المطلوبة في سوق الترجمة بهدف توسيع مدارك المترجمين الذين يسعون لشحذ مهاراتهم في ترجمة المحتوى الإعلامي والاقتصادي ومحتوى الأعمال .

وتمنح هذه المبادرة المترجمين واللغويين من حول المملكة فرصة قيمة للتميز بمسيرتهم المهنية واكتسابروح تنافسيةتبرزهم في قطاع اللغات الذي يشهد نمو سريع ومستمر في ميدان العمل اليوم.

وفي تصريح لها، قالت نور الحسنالمدير التنفيذي للشركة : “ نتمتع في ترجمة بمعارف واسعة اكتسبناها على مدار عقود من العمل الدؤوب والجهد المتواصل . إن سوق العمل في تغيّر دائم وقطاع الترجمة في توسّع مستمر والاعتماد على التقنيات المتطورة يزداد يومًا بعد يوم . وبصفتنا روادًا في قطاع الترجمة والتقنيات اللغوية، فنحن قادرون على المساهمة في تنمية مهارات المواطنين وإنشاء محتوى محلي ثري بما يتماشى مع رسالة برنامج تنمية القدرات البشرية وأهداف رؤية المملكة 2030″. كما أضافت : “ إن تطوير الخدمات اللغوية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق النمو الوطني “.

“ ماستركلاس ” هي دورة متكاملة مقدمة ل جميع الراغبين ببدء مسيرة مهنية تنافسية في سوق الترجمة في المملكة العربية السعودية . وتشمل موضوعات الدورة برنامجًا مكثفًا في الترجمة التحريرية، والترجمة العامة، وترجمة الأعمال والمحتوى التقني والاقتصادي، والترجمة الإعلامية، وتقنيات الترجمة . وسيُمنح المشاركون في الدورة شهادة معتمدة من قبل جمعية شركات الترجمة في بريطانيا (ATC).

إذا كنت ترغب بالانضمام إلينا في دورة “ ماستركلاس ” فسارع بالتسجيل بالضغط هنا

نبذة عن ترجمة

“ ترجمة ” هي شركة مختصة في الحلول اللغوية الذكية التي تسهم في توسع المؤسسات على نطاق عالمي بفضل ما تقدمه من محتوى ثري بجميع الصيغ ومختلف اللغات، فمنذ أن أسستها نور الحسن في 2008 نجحت شركة “ ترجمة ” في تحقيق نمو متسارع مكّنها من الهيمنة على قطاع التوطين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بفضل إنجازاتها المتمثلة في تطوير مجموعة مبتكرة من الحلول اللغوية المصممة خصيصًا لتناسب لغتنا العربية .

تحرص شركة ترجمة على مساعدة الشركات في اكتشاف إماكنياتهم، والأخذ بيدهم نحو العالمية. فهي ملتزمة بتلبية المعايير الدولية للجودة والسرعة والمردود المادي في حلولها وخدماتها اللغوية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يشمل ذلك الترجمة والتوطين والترجمة الفورية وكتابة المحتوى وتفريغ المحتوى الصوتي وترجمة الفيديو وتقديم الاستشارات الاستراتيجية.

لمعرفة المزيد عن ترجمة، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.tarjama.com

الاتصال: Büşranur Bilir,+905439528682

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