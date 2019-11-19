‫‫وزارة الصحة السعودية منح شهادات منظمة الصحة العالمية لــ 5 “مدن صحية”

منذ عام 1998 ، تبنت المملكة العربية السعودية تطبيق برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية. وبالتالي ، فقد سجلت البلاد 30 مدينة عبر مراحل متعددة. وقد بذلت جهود هائلة ، وحتى الآن تم منح خمس مدن شهادات منظمة الصحة العالمية مما أدى ذلك إلى زيادة المنافسة بين جميع المدن في البرنامج لتحقيق نفس الهدف وهو مجتمع صحي.

يتم تزويد معظم “المدن الصحية” في المملكة العربية السعودية بمعايير البنية التحتية من خلال الخدمات الحكومية. وفي عام 2016 ازدهر البرنامج مع تقديم الرؤية السعودية 2030. يتماشى البرنامج بسلاسة مع الرؤية من خلال وجهات نظر مختلفة، بما في ذلك مبادرة “جودة الحياة” والأهداف المرجوة منها، وزيادة العمر الافتراضي، ومشاركة المجتمع وتنوع المناظر الطبيعية الخضراء. وتتماشى أيضًا مع مبادرة تخفيض معدلات البطالة. وتهدف الحكومة إدراج ثلاث مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة صالحة للعيش في العالم.

وقد زادت المشاركة المجتمعية بشكل ملحوظ في عمليات صنع القرار المحلية. ويشارك أفراد المجتمع والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في الترويج لـ “مدن صحية” للعب دور في صنع القرارات المجتمعية للاستفادة المثلى من موارد المدن.

يساهم برنامج المدن الصحية بفعالية في المؤتمرات والمنتديات الدولية من أجل تمثيل المملكة كنموذج للنجاح في منطقة الشرق المتوسط للمنظمة الصحة العالمية وأمثلة على مشاركتها في الشارقة والكويت وعمان وبلفاست. كما أجرى البرنامج العديد من المبادرات المثمرة على نطاق المدينة. واستهدفت هذه المبادرات جميع شرائح المجتمع وخدمت أغراضاً تعليمية وبيئية وصحية واقتصادية.

يهدف البرنامج إلى تحسين الصحة العامة لتسهيل وتعزيز تنفيذ الحملات والأحداث والبرامج الأخرى ذات العلاقة بالصحة في المدن. وأدت الحملات مثل التعاون مع برنامج مكافحة التبغ إلى مدن خالية من التبغ. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق معايير برنامج المدن الصحية بشكل كبير مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقد منح هذا البرنامج أولوية عالية على جدول الأعمال الوطني.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1029717/Saudi_Ministry_of_Health.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1029718/Saudi_Ministry_of_Health.jpg