‫‫هابانوس اس ايه تقدم العرض العالمي الأول الجديد لسيجار Cohiba Vitola،Novedosos في إسبانيا

كوهيبا “Cohiba“، علامة هابانوس الأكثر شهرةً في العالم، ستقدم حصريًا فيتولا نوفيدوس “vitola N ovedosos” الجديدة في 21 سبتمبر في إسبانيا؛ في الحفل الذي سينظمه نادي بيشن هيبانوس “Pasion Habanos“.

تقدم هذه العلامة التجارية الشهيرة من هابانوس التي تم إنشاؤها منذ أكثر من 50 عامًا، فيتولا غير مسبوقة في منتجاتها مع هذا الإصدار الجديد.

هافانا، 19 سبتمبر 2019 / PRNewswire / – ستطلق شركة هابانوس اس ايه فيتولا جديدة للعلامة التجارية المرموقة

كوهيبا نيفيدوسيز، (50 حلقة قياس، بطول 156 مم) في العالم لأول مرة من خلال Tabacalera S.L.U، الموزع الحصري لشركة هابانوس اس ايه في إسبانيا. مع هذا الإصدار الجديد، تقدم كوهيبا فيتولا غير مسبوقة التي سيتم توزيعها بواسطة مؤسسات لا كازا ديل هيبانو “La Casa del Habano” و هيبانوس اسبشياليتيس “Habanos Specialities”.

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سيقام العرض التقديمي لـ Cohiba Novedosos في 21 سبتمبر في حدائق موزيو ديل تراجية “Museo del Traje” في مدريد. سيتم تنظيم هذا الحدث، تحت شعار مستوحى من العلامة التجارية الحصرية لالجو أونيكو “Algo único”، من قبل نادي بيشن هيبانوس “Pasion Habanos Club”. لن يتمتع الضيوف الذين سيحضرون بامتياز تذوق هذا السيجار فحسب، بل سيستمتعون أيضًا بتجربة فريدة من نوعها مع مجموعة واسعة من المنتجات والموسيقى والعديد من المفاجآت الأخرى غير المتوقعة.

في هذه المناسبة تقدم كوهيبا، العلامة التجارية الأكثر شهرة في عالم التبغ، إنتاجها الحصري، Novedosos. صُنعت هذه السيجار – يدويًا بالكامل بأوراق طويلة مختارة من Vuelta Abajo *، أفضل منطقة لزراعة التبغ في العالم في Pinar del Río *، كوبا. سيتم تقديم هذا الإصدار في حقيبة فاخرة مصممة خصيصًا للعلامة التجارية باللون الأسود اللامع ونمط شبكي مميز من كوهيبا. ستقدم هابانوس لديه حلقة إضافية تشير إلى إنتاجها الحصري لمتاجر كازا ديل هيبانو “Casa del Habano” و هيبانوس اسبشياليتيس.

كوهيبا هي العلامة التجارية الوحيدة لهابانوس التي تخضع فيها إحدى أنواع الأوراق الأربعة المستخدمة في إعدادها، وهي سيكو “Seco” وليجيرو “Ligero” وميديو تيمبو “Medio Tiempo” لتخمير إضافي في براميل. تترجم هذه العملية الخاصة إلى رائحة ونكهة لا يمكن العثور عليها إلا في هذه العلامة التجارية.

مع أكثر من 50 عامًا من الخبرة، تعد كوهيبا العلامة التجارية الأكثر شهرة في عالم التبغ. تم إنشاؤها في عام 1966، وكان الغرض منها فقط تقديمها كهدية لمسؤولي الدولة. منذ ذلك الحين، تم إنتاج العلامة في مصنع اللاجويتو “El Laguito” المرموق في هافانا. استوحت العلامة التجارية اسمها من الكلمة القديمة التي استخدمها هنود تيانو، السكان الأصليون للجزيرة، لتحديد أوراق التبغ الملفوفة التي يدخنونها، والتي شاهدها كريستوفر كولومبوس لأول مرة في كوبا في عام 1492. كان كوهيبا أول اسم يُعطى للتبغ.

لا كازا ديل هيبانو “La Casa del Habano” هي شبكة دولية من العلامات التجارية ونقاط البيع مع أكثر من 148 متجر في 50 دولة مختلفة.

* تسميات المنشأ المحمية

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لمزيد من المعلومات الصحفية: press.habanos@yr.com

كارلا ليادو ” Carla Lladó” هاتف: 09 69 54 669 34+

ليرة ميرينو “Leyre Merino“ هاتف: 28 10 201 93 34+

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/997039/COHIBA_NOVEDOSOS.jpg