‫‫”ميرال” تعلن عن يوم ٢٩ نوفمبر  لافتتاح “كلايم أبوظبي” الذي يضم أعلى جدار تسلق داخلي وأعرض نفق هوائي للقفز الحر في العالم 

30 أكتوبر 2019، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت “ميرال”، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، عن قرب اكتمال العمليات الإنشائية في مشروع “كلايم أبوظبي” وافتتاحه يوم 29 نوفمبر 2019. وسيضم المشروع الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، أعلى جدار تسلق داخلي وأعرض نفق هوائي للقفز الحر، مما سيسهم في جذب المزيد من الزوار ومحبي المغامرات إلى جزيرة ياس.

وجرى تصميم مشروع “كلايم أبوظبي” ليوفر تحديات رياضية فريدة من نوعها لمحبي الأنشطة والمغامرات الرياضية من جميع أنحاء العالم. كما صُمم المرفق لجميع المستويات من المبتدئين وحتى المتسلقين من ذوي الخبرة، حيث يضم أربعة جدران بمستويات متفاوتة الصعوبة، بما في ذلك أعلى جدار تسلق داخلي في العالم بارتفاع 140 قدماً، وأعرض نفق هوائي للقفز الحر على مستوى العالم، وهو ما يسمح للزوار بمحاكاة تجربة القفز بالمظلات على امتداد أكثر من 32 قدماً.

وتعليقاً على الافتتاح المرتقب للمشروع، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة “ميرال”: “يوفر مشروع كلايم أبوظبي تجربة مفعمة بالإثارة وفريدة تضاف إلى المرافق الترفيهية المتميزة التي تحتضنها جزيرة ياس، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالزوار في هذا الصرح الرياضي العالمي. وسيصبح هذا المشروع بعد افتتاحه وجهة لعشاق المغامرة من المبتدئين وحتى المحترفين، كونه يقدم تجربة رياضية مميزة للزوار”.

ويستوحي مبنى “كلايم أبوظبي” تصميمه المعماري المتميز من المناظر الطبيعية الجبلية في دولة الإمارات، باعتبارها البيئة التي تحفز عشاق القفز بالمظلات وتسلق الصخور من جميع أنحاء العالم لخوض هذه التجربة. وبفضل شكله الهندسي الخارجي، أصبح المشروع أحد المعالم البارزة على جزيرة ياس، وهو ما يشكل إضافة لتجارب الترفيه وأسلوب الحياة المتاحة لزوار الجزيرة.

وأضاف معاليه: “سيسهم مشروع كلايم أبوظبي في تعزيز مكانة جزيرة ياس باعتبارها وجهة عالمية حافلة بمجموعة غنية ومتنوعة من مرافق الترفيه للعائلات والسياح والمقيمين وعشاق المغامرة.”

ويضم هذا المرفق الجديد مجموعة من المطاعم، كما يوفر مساحة لاستضافة الحفلات والمناسبات الاجتماعية. ويرتبط مشروع كلايم أبوظبي مع ياس مول وعالم فيراري أبوظبي من خلال ممر مكيف، وذلك لتسهيل حركة نتقل الزوار بين المرافق. وسيشكل “كلايم أبوظبي” إضافة جديدة ومميزة للمرافق الترفيهية الأخرى على جزيرة ياس، حيث يقع بالقرب من ياس ووتروورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى الوجهات والتجارب الأخرى على الجزيرة.

للمزيد من المعلومات حول “كلايم أبوظبي”، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.clymbabudhabi.com/

نبذة عن “ميرال”

“ميرال” هي شركة متخصصة في تطوير الوجهات على مستوى أبوظبي، تجمع وتوحّد الناس والأماكن من خلال توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. وهي المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بالشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية، وفنادق ومطاعم ومتاجر تجزئة. واليوم تحتضن جزيرة ياس “عالم فيراري أبوظبي” و”ياس ووتروورلد” و”عالم وارنر براذرز أبوظبي” وملعب “ياس لينكس” للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وسبعة فنادق تشمل فندق “ياس” الشهير. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.miral.ae

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