‫‫”لونجي” تحطم الرقم القياسي العالمي لكفاءة الخلايا الشمسية غير المتجانسة “HJT” مرتين خلال أسبوع واحد

شيان، الصين، 2 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ – بعد مرور أيام معدودة من تحطيم رقمًا قياسيًا جديدًا بنسبة 25.82% لكفاءة الخلايا غير المتجانسة “HJT”، أعلنت “لونجي”عن تحطيم رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بنسبة 26.30%. كما أنها تمثل أعلى كفاءة في العالم للخلايا الشمسية ذات التلامس الأمامي الخلفي (FBC). تم التحقق من صحة الرقم القياسي الجديد، مثلما حدث مع الرقم القياسي السابق، من خلال الاختبارات التي أجريت في المعهد الألماني لأبحاث الطاقة الشمسية (ISFH).

تم تجاوز عامل التعبئة (FF) للخلايا المعتمدة والتي كان حدها الأقصى 86%، مع الوصول إلى 86.59% وتحقيق أعلى مستوى عالميًا لخلايا السيليكون. قد تكون إحدى العمليات الجديدة التي طورها فريق البحث والتطوير في “لونجي” سببُا في تقلل مقاومة تلامس السطح بشكل فعال، وذلك لتحسين عامل التعبئة وزيادة الكثافة الحالية للخلية. تصل الكثافة الحالية حاليًا إلى 40.49 مللي أمبير لكل سم 2 على خلية M6 9BB.

بالمقارنة مع الخلايا الشمسية غير المتجانسة التي حققت كفاءة التحويل لشهر يونيو بنسبة 25.26%، تم تحقيق أحدث رقمين عالميين. تم تحسين طبقة النافذة الغريزيوفولفين N لزيادة كثافة التيار، مع تطوير بنية الطبقة الجوهرية الجديدة لتعزيز أداء الاستقرار وزيادة “Voc” حتى “2mV“. طبق فريق “لونجي” أيضًا عملية “TCO” خالية تمامًا من الإنديوم. اعتمد المعهد الألماني لأبحاث الطاقة الشمسية (ISFH) الخلية بكفاءة تجاوزت 25%، مما يوفر مسارًا مرجعيًا قيمًا لخفض التكلفة في عملية التصنيع غير المتجانسة.

بداية من 25.26%، ثم 25.82%، ووصولاً إلى 26.30%، حققت “لونجي” حاليًا إنجازًا قلما يحدث، والذي يتمثل في تسجيل الأرقام القياسية العالمية لكفاءة الخلايا غير المتجانسة ثلاث مرات خلال ستة أشهر. إضافة إلى ما تقدم، حققت الخلايا من النوع N، وخلايا TOPCon من النوع P أيضًا أعلى كفاءة تحويل في العالم بنسبة بلغت 25.21% و25.19% على التوالي.

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