‫‫فاليد تُطلق حلًا جديدًا لشريحة eSIM لتلبية متطلبات السوق للتطبيقات المستعرضة خلال المؤتمر العالمي للجوال في لوس أنجلوس 2021

مدريد، 26 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شركة فاليد (Valid)، وهي إحدى الشركات المتصدرة في مجال eSIM، أحدث mioSIM eSIM for Consumer 3.0 solution جاهزة لتلبية طلب الصناعة للتطبيقات المستعرضة الآمنة بدعم من تقنية Android Strongbox، وهو بريمج Android Ready SE مسؤول عن التوفير الآمن لمفاتيح Android. سيكون أول تنفيذ لحلول eSIM الجديدة للمستهلك من فاليد على أحدث شريحة STMicroelectronics Secure Element.

وبعد العديد من المحاولات لتحويل بطاقة SIM في النظام الأساسي لتقارب الخدمات من أجل الجمع بين الدفع وإدارة الهوية وتطبيقات الهاتف المحمول في عنصر واحد آمن، وصلت eSIM أخيرًا إلى مرحلة النضج التي تحتاجها لحل هذه الرغبة طويلة الأمد في عالم الهواتف الجوالة.

أصبح حل mioSIM eSIM for Consumer 3.0 من فاليد جاهزًا لتعزيز الفرصة المثالية للتطبيقات المستعرضة في بيئات آمنة، مع الامتثال لأحدث المعايير من الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول.

يزيل حل فاليد، المحمّل مسبقًا مع تطبيق Strongbox الصغير من Android، متاعب تنفيذ عنصر آمن أعلى شريحة eSIM، خاصة أثناء تطوير الأجهزة المتصلة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمقدمي الخدمة أيضًا الاستفادة من تطبيق Strongbox الصغير لحماية تطبيقاتهم أيضًا.

ومن خلال استخدام تطبيقات eSIM المستعرضة، جنبًا إلى جنب مع تطبيق Strongbox الصغير، فإنه يمكّن أي تطبيق Android، باستخدام Android Keystore، من الوصول بأمان إلى المفاتيح المخزنة في eSIM، دون أي إجراء من المستخدم. كما يمكن الوصول إليها بشكل مستقل عن ملف تعريف الاتصال، والذي يمكّن مصنعي المعدات الأصلية من التمييز بين تطبيقاتهم الخاصة مع حالات استخدام الأمان الجديدة، مثل تعريف المستخدم القوي، وإقران الأجهزة، ومفاتيح الوصول VPC، والعملات الرقمية، وغيرها الكثير.

صرح برتراند موسيل، نائب الرئيس الأول للتسويق والمنتج والاستراتيجية في فاليد: “لقد أصبحت eSIM عنصر التقارب للعديد من الأطراف المهتمة بسبب نظامها البيئي التخريبي، والنضج، والإدارة السلسة، ومرونة مجال الأمان. وبعد الانضمام إلى تحالف Android Ready SE Alliance، تمكنت شركة فاليد من تنفيذ استراتيجية eSIM والعناصر الآمنة لمواصلة دعم مرحلة تكثيف الصناعة، وفتح الأبواب أمام حالات استخدام حماية جديدة عالية المستوى مثل Data at Rest (وتُعني البيانات الموجودة) ومفاتيح Android وبيانات اعتماد المعرف (ID) أو المفاتيح الرقمية أو حتى العملات الرقمية، مع توفير بيئة ثقة عبر عنصر STMicroelectronics الآمن”.

تشارك شركة فاليد في معرض Mobile World Congress LA هذا الأسبوع لعرض ومناقشة حل eSIM الجديد. تفضل بزيارة كشك رقم 1916 في الفترة من 26 أكتوبر إلى 28 أكتوبر للقاء أحد خبراء شركة فاليد أو الانضمام إلى نائب الرئيس الأول للمدفوعات / مبيعات الاتصالات والتسويق في الولايات المتحدة الأمريكية، Alberto Hernandez، عرض حي يوم 26 أكتوبر، الساعة 2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادي داخل قمة MWCLA eSIM Summit.

نبذة عن فاليد

فاليد (B³: VLID3 – ON) تقدم حلولاً مخصصة تدمج التقنيات الناشئة لتمكين تجارب آمنة وموثوقة. توفر شركة فاليد مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التي تسرع التحول الرقمي لأعمال عملائنا؛ بدءًا من البيانات والمدفوعات والهوية والجوال وصولًا إلى إنترنت الأشياء، والتعقب والتتبع، والشهادة الرقمية التكنولوجيا الزراعية. مع أكثر من 60 عاماً من الخبرة وأكثر من 6,000 في 16 دولة، تعد فاليد أكبر جهة إصدار لوثائق الهوية في البرازيل، ومن بين أكبر 5 منتجين لوحدات هوية المشترك (SIM) وأكبر الشركات المصنعة للبطاقات المصرفية في العالم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.valid.com.