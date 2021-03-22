‫‫فاتريدتقوم بترقية عروض العملاء من خلال فروق أسعار منخفضة وأصول جديدة، بما في ذلك Chainlink و Uniswap و Thematic Equity Indices Baskets.

أضاف وسيط العقود مقابل الفروقات الحائز على جوائز- عملات رقمية ومؤشرات جديدة إلى المنصة مع تقليص فروق أسعار العملات المشفرة أثناء قيامه بترقية عرض المنتج.

دبلن, 22 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ — أعلنتأفاتريداليوم عن مجموعة من الترقيات لعروض التداول الخاصة بها، مما يقلل الفروق على العديد من العملات المشفرة – بما في ذلكإيثريوم، ريبلوبيتكوين جولدوإضافة العديد من الأدوات الجديدة إلى المنصة. سيتمكن المستخدمون الآن من تداول العملات المشفرة Chainlink و Uniswap بالإضافة إلى العديد من سلال مؤشرات الأسهم الجديدة على الأوراق المالية المتداولة ذات الصلة. تأتي التحديثات مع استمرار الوسيط في توسيع وتنويع خيارات التداول المتاحة لمستخدميه مع الحفاظ على قدرته التنافسية العالية في عروضه.

Chainlink و Uniswa كلاهما نوعان من العملات المشفرة للتمويل اللامركزي من الموجة الثالثة (DeFi) ، وهي مؤسسة تابعة لمؤسسات مستقلة لا يتحكم فيها مصدر مركزي. تعمل هذه العملات المنافسة مثل Chainlink و Uniswap ، على توسيع استخدامبلوكشين من نقل القيمة البسيطة إلى حالات الاستخدام المالي الأكثر تعقيدًا ، حيث تعمل البنية التحتية المستقلة عبر العقود الذكية والبلوكشين وبالتالي لا تعتمد على الوسطاء الماليين.

وتعليقًا على التحديثات، قالديري فيرغسون، الرئيس التنفيذي لشركة أفاتريد: ” لقد قمنا بزيادة العروض لعملائنا مع إضافة بعض المنتجات الجديدة المهمة. بدأنا حقا تحديا لننطلق في مجال التشفير ويسعدنا أن نوفر لعملائنا فرصة تداول هذه الأدوات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقليص فروق أسعار العملات المشفرة يعني الآن أن عروض أفاتريد هي من بين أكثر العروض تنافسية في السوق، مما يوفر لعملائنا قيمة أفضل عند التداول “.

وفي الآن نفسه، تقدم سلة مؤشرات الأسهم المضافة إلى منصةأفاتريدللمستخدمين العديد من الخيارات الجديدة والمثيرة للتداول على الأصول المتداولة مع تقليل التعرض للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في سهم واحد. تتيح المؤشرات الوصول إلى سلال محددة من الأسهم، وتتبع قطاعات مثل شركات الطيران وعمالقة المطارات، وعمالقة لقاحكوفيد19 وعمالقة الطاقة الخضراء (انظر إلى القائمة الكاملة أدناه)، مما يتيح للمستخدمين التداول بناءً على اتجاهات الصناعة الأوسع دون الحاجة إلى اتخاذ البحث أو المخاطر المرتبطة باختيار عمل واحد أو اختيار أعمال.

وأضاف فيرغسون: ” كما هو الحال دائمًا، تبقى أفاتريد دائما ملتزمة بتزويد عملائنا بمجموعة واسعة من الأدوات التي تناسب كل شهية تداول.”

ملاحظات للمحررين

فيما يلي قائمة كاملة بمؤشرات سلة الأسهم الجديدة المتاحة على منصة أفاتريد:

المؤشر الاسم على MT5 مؤشر عمالقة الخطوط الجوية والمطارات AIRLINES مؤشر عمالقة معادن الليثيوم والبطارية الأمريكية BATTERY_LITHIUM مؤشر عمالقة لقاح كوفيد -19 COVID_VACCINE مؤشر عمالقة الطاقة الخضراء GREEN_ENERGY مؤشر عمالقة الإنترنت في الصين CHINA_INTERNET FAANG’s 10 مؤشر الوزن المتساوي FAANG EW مؤشر الألعاب والرياضات الإلكترونية GAMING_ESPORTS مؤشر عمالقة الاقتصاد REMOTE_ECONOMY مؤشر تأثير فيروس كورونا الأمريكي كوفيد19 CORONA_IMPACT

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شركاء شركة أفاتريد

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البريد الإلكتروني: [email protected] finnpartners.com

حول أفاتريد

تعد أفاتريد واحدة من أكبر وسطاء العقود مقابل الفروقات في العالم وأكثرهم تنظيمًا. منظمة في سبع هيئات قضائية وتقدم للعملاء دعمًا وخدمات على مدار الساعة بأكثر من 20 لغة، تفتخر الشركة الحائزة على العديد من الجوائز بتفانيها في مساعدة المستخدمين على التداول بثقة – بغض النظر عن مستواهم أو خلفيتهم. توفر أفاتريد الوصول إلى فروق أسعار منخفضة للغاية على أكثر من 1250 أصل تداول – بما في ذلك AvaOptions و ميتاتريدر 4/5 وأحدث أداة لإدارة المخاطر – AvaProtectTM من خلال التداول على الويب المتطور وتطبيق الهاتف المحمول. توفر AvaTradeGO قاعدة عملاء تشمل أكثر من 300000 متداول في 150 دولة مع مجموعة متنوعة من خيارات التداول، والتي تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات والرغبات.

حازت أفاتريد مؤخرًا على المركز الأول للوسيط من قبل The European ، وأفضل برنامج تابع من قبل International Investor وأفضل تطبيق لمنصة تداول فوركس عبر الهاتف المحمول من Global Forex Awards ، وهي شركة رائدة في الصناعة ملتزمة بإنشاء تجربة مستخدم عادلة ومحسنة لعملاء التجزئة.

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