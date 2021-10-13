‫‫شركة Apical تحصل على تسهيلات القروض المرتبطة بالاستدامة الأولى بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — حصلت شركة Apical Group، وهي شركة رائدة في مجال الأعمال التجارية الزراعية لزيت النخيل وعضو في مجموعة شركات RGE، على قرض مرتبط بالاستدامة والذي يبلغ 750 مليون دولار أمريكي من رابطة المقرضين. يعد بنك أبو ظبي الأول هو البنك الرئيسي المسؤول ووكيل منشأة القرض. وتعد هذه المرّة الأولى بالنسبة لشركة Apical، وواحدة من عدد قليل ضمن صناعة زيت النخيل، حيث يرتبط الاقتراض بأهداف وأداء الاستدامة.

ويعد القرض، الذي صدر لوحدات Apical، وهما شركة Apical الشرق الأوسط وAAA Oils & Fats Pte Ltd مصمم على أنه تسهيلات ائتمان متجدد لمدة سنتين وقرض لمدة أربع سنوات. وفي ظل هذه التسهيلات، تلتزم شركة Apical بتحقيق أهداف التحسين لمجموعة من المقاييس البيئية والاجتماعية والإدارية، على النحو الذي تقدره إدارة الموارد البيئية، كما أنها شركة عالمية تتخذ من لندن مقرًا لها لتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات البيئة والصحة والسلامة والمخاطر والقضايا الاجتماعية.

وعلق فواز أبو سنينة، القائم بأعمال رئيس قسم تمويل الشركات العالمية في بنك أبوظبي الأول، قائلاً: “نهنئ شركة Apical على هذا الإنجاز. ويركز نظام ESG تركيزًا متزايدًا على المقترضين والمستثمرين على الصعيد العالمي، ويعبر ذلك بشكل كبير على كون Apical من بين الأسماء الأولى في آسيا، والشركات في قطاعها الصناعي، التي تتبنى ذلك. وإنني على ثقة بأن مثل هذا الالتزام المخطط للمستقبل بتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة به سيضع شركة Apical في وضع مفيد للمستقبل”.

وتستند هذه الأهداف إلى التزام شركة Apical بضمان وجود سلسلة إمدادات مستدامة. وسيجري تقييم الأداء مقارنة بالأهداف المحددة مسبقًا على أساس سنوي لفترة القرض، وستمنح الحوافز وفقًا لذلك. وسيستخدم القرض لتمويل احتياجات شركة Apical Group من رأس المال المتداول والنفقات الرأسمالية.

وصرح براثيبان كاروناغاران، المدير التنفيذي لشركة Apical، “هذه علامة بارزة بالنسبة لشركة Apical وشهادة على التزامنا وثقتنا بأدائنا في مجال الخدمات البيئية والاجتماعية. وتعد روح التحسين المستمر راسخة في ثقافتنا المؤسسية، ولدينا الدوافع للقيام بأداء أفضل لتحقيق أهداف القروض المحددة. ونحن ممتنون لحماس ممولينا ونأمل أن يكون نجاحنا عاملًا حفازًا في زيادة تطوير التمويل المرتبط بالاستدامة في هذا القطاع”.

وتلقت تسهيلات القروض طلبًا ساحقًا بمشاركة 22 بنكًا في تسعة بلدان. ومن بين البنوك المسؤولة عن القرض ووكلاء البنوك مصرف أبو ظبي الأول، وبنك E.Sun التجاري، والبنك التجاري الدولي الكبير، وبنك Ltd, MUFG Bank, Ltd و Bank Sinopac و Taishin International Bank Co., Ltd.

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