‫‫شركة إلكي للأنظمة الداخلية تستحوذ على شركة المقاعد والديكور الأوروبية شلوفر جي أم بي أتش، ديزاين 2 وورك وديزاين 2 وورك إنترناشيونال

هذا التحرك يوسع قدرات مبيعات التجزئة الدولية المتنامية للشركة للتصميم والبناء

أوك بروك، إلينوي، 11 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلن ممثلو شركة إلكاي للأنظمة الداخلية إلكاي Elkay Interior Systems التي مقرها ملووكي بولاية إلينوي اليوم عن استحواذ الشركة الأميركية على شركة شوفلر جي أم بي أتش، وهي شركة مقاعد وديكور عالمية مقرها النمسا، فضلا عن شركتيها الفرعيتين ديزاين 2 وورك وديزاين 2 وورك إنترناشيونال. ويعزز هذا الاستحواذ قدرة إلكاي على خدمة العملاء الدوليين الذين يعملون على توسيع عمليات مطاعهمهم وفنادقهم وأعمال التجزئة التابعة لهم في أوروبا والشرق الأوسط.

وكانت شركة شلوفر جي أم بي أتش، وهي شركة عائلية تتمتع بخبرة على مدى 60 عامًا تقريبًا، قد أسست نفسها كواحدة من الشركات الأوروبية الرائدة في مجال التصميم الداخلي والتصنيع لامتيازات المطاعم. تنشط شركة شلوفر جي أم بي أتش في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتفخر بالجودة العالية، بفضل إنتاجها في النمسا بالإضافة إلى خبرتها في مجال اللوجستيات المعقدة والقدرة على التكيف مع احتياجات العملاء.

تعتبر إلكاي للأنظمة الداخلية شركة رائدة عالميًا في مجال التصميم والعلامات التجارية والمقاعد والديكور والتركيبات الكهربائية في صناعة التصميمات الداخلية التجارية. الشركة، المملوكة لشركة إلكاي لتصنيع المملوكة ملكية خاصة، متخصصة في أسواق المطاعم والتجزئة والضيافة والتعليم. وقد ساعدت الشركة بعض أفضل العلامات التجارية العالمية في إدارة تجربة علاماتها التجارية في الأسواق الدولية منذ ما يقرب من 40 عامًا. يكمل هذا الاستحواذ سلسلة الإمداد العالمية الخاصة بإلكاي للأنظمة الداخلية، ما يمكّنها من دعم احتياجات العملاء الحاليين والمستقبليين وهم يواصلون النمو في جميع أنحاء العالم.

ويقول توني لوتز، نائب الرئيس والمدير العام: “لقد قطعنا شوطًا هائلاً في النمو منذ أن تم الاستحواذ على شركتنا من قبل إلكاي في العام 2017. في شباط/فبراير 2017، قمنا بدمج الذراع التجاري لشركة إلكاي في المكسيك لتشكيل إلكاي للأنظمة الداخلية، أميركا اللاتينية، وفي العام 2018، توسعنا في الأسواق الآسيوية. مع الاستحواذ على شلوفر جي أم بي أتش و ديزاين 2 وورك، قدمنا منتجا أوروبيا قويا إلى العالم، وهو أمر أساسي لدعم استراتيجيات النمو الدولية لعملائنا العالميين.”

تقوم إلكاي للأنظمة الداخلية بتقديم أعمال الاستشارة والتصميمات والبناء والتركيب، من مرحلة المفهوم إلى الإكمال، على عكس أي شركة أخرى في السوق اليوم. يوفر مصممو الشركة وفنانوها رؤيتهم وقوتهم وتناسق أعمالهم مع ضخ روح الحياة في العلامات التجارية لعملائنا. يقوم مديرو المشاريع المتخصصون ومديرو السوق لدينا بتوجيه أهداف المشروع والجداول الزمنية والميزانيات بعناية. تضمن مرافق التصنيع الواسعة والتركيبات المعتمدة تنفيذًا لا تشوبه شائبة لكل عنصر. حتى بعد يوم الافتتاح، تدعم الشركة العملاء من خلال فريق الخبراء العالمي لخدمة العملاء للشركة.

تعمل إلكاي للأنظمة الداخلية مع قائمة رئيسية من العملاء الدوليين، الذين يتوسع العديد منهم بنشاط في أسواق أوروبا والشرق الأوسط. تتمتع الشركة بسجل حافل في مجال التصميم الداخلي الاستثنائي الذي يتم تنفيذه بأعلى مستويات التميز في جميع أنحاء العالم.

وقال كلاوس شلوفر، رئيس شركة شلوفر، شركة ديزاين 2 وورك وديزاين 2 وورك إنترناشيونال “إننا متحمسون لأن نكون جزءًا من الأعمال العالمية لشركة إلكاي للأنظمة الداخلية. نحن نرى فرصة لتضافر الجهود والنمو الهائلين مع جميع شركات إلكاي العالمية. نحن شركة متسقة تمامًا، من الناحية الثقافية مع إلكاي، وتنتج شركات إلكاي للأنظمة الداخلية عملاً رائعًا لشرائح عملائنا المشتركة – لذلك نحن فخورون بالانضمام إلى مثل هذا الفريق الذي يحظى باحترام كبير. ومعًا، نعتقد أنه يمكننا التعاون وتوسيع قدراتنا لخدمة عملائنا العالميين بشكل أفضل مع قيامهم بتطوير أعمالهم في جميع أنحاء العالم.”

حول الكاي

إلكاي، الشركة المملوكة عائليا منذ العام 1920، تقوم بتصنيع المنتجات المبتكرة وتقديم خدمة عملاء استثنائية منذ قرن تقريبًا. في حين تفخر بأن تكون الشركة الأميركية الأولى في بيع أحواض المطابخ، فقد وسعت إلكاي عروضها التجارية منذ أكثر من أربعة عقود، وهي توفر اليوم الحنفيات ومبردات المياه ونوافير الشرب وأنظمة تسليم أنظمة سمارتويل للمياه ومحطات تعبئة زجاجات ezH2O الحائزة على الجوائز، بالإضافة إلى الفولاذ المقاوم للصدأ والمصارف الكوارتز ذات المستوى العالمي. شركتنا إلكاي للأنظمة الداخلية هي شركة عالمية رائدة في تصميم وبناء بيئات التجزئة ذات العلامات التجارية الرائدة في العلامات التجارية العالمية. توفر إلكاي كوميرشيال سيستمز منتجات الصلب غير القابل للصدأ للمطابخ التجارية في جميع أنحاء العالم. مثل عائلتك، تمتلك إلكاي قيمًا وتقاليد دائمة – مثل التزامنا بالاستدامة وتقديم العون لمجتمعنا. يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة في دونرز غروف، إلينوي، اليوم، ويعمل بها أكثر من 2500 موظف في جميع أنحاء العالم، يعملون من 21 موقعًا في الولايات المتحدة والصين والمكسيك. يرجى زيارة www.elkay.com .

حول شركة شلوفر جي أم بي أتش

تأسست شركة شلوفر في العام 1960 على يد الويس شلوفر، وظلت الشركة مملوكة من قبل الأسرة حتى اليوم. وقام ابنه، الرئيس التنفيذي كلاوس شلوفر، بتحويل الشركة إلى شركة توفر منتجات الأثاث لأكثر من 60 دولة حول العالم. تفخر شلوفر بتصنيعها في مقرها الرئيسي بالنمسا، في منشأة تهتم بخفض توليد ثاني أكسيد الكربون. يعمل فريقها المكون من 40 متخصصًا بمساعدة من أحدث الأجهزة وهو مدعوم من قبل موردين موثوقين ومراقبة الجودة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.elkay.com

حول ديزاين 2 وورك وديزاين 2 وورك إنترناشيونال

ديزاين 2 وورك وديزاين 2 وورك إنترناشيونال متخصصتان في تصميم قطاع تجارة التجزئة، وخاصة امتيازات المطاعم. وبمعية شلوفر جي أم بي أتش، توفر الشركات حزمة داخلية شاملة تتجاوز بكثير تصنيع الأثاث. لمعرفة المزيد يرجى زيارة https://www.schloffer.com/en/solutions/design

اتصالات الإعلام:

ليندا كارلايل

Linda.carlisle@elkay.com