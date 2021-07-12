‫‫رعاية بطولة يورو 2020 هو الخيار الذي لا مفر منه لاستراتيجية العولمة لشركة هايسنس

شنغداو، الصين، 11 تموز/يوليو /PRNewswire/ — بصفتها البطولة الرياضية الرئيسية الأولى بعد الوباء، اجتذبت بطولة يورو 2020 حماسا جماهيريا كبيرا. وبصفتها راعية رسمية للبطولة، ظهرت شركة هايسنس مع ماركات أخرى تابعة لها في البطولة. “إذا كانت رعاية يورو 2016 التواجد العالمي الأولي للشركة، فيجب أن تكون رعاية يورو 2020 بداية لعولمة العلامات التجارية والمنتجات المتنوعة لشركة هايسنس،” كما قال قال جيا شوكيان، رئيس مجموعة هايسنس غروب هولدنغز المحدودة.

أصبح التسويق الرياضي خيارًا استراتيجيًا لشركة هايسنس، ومفتاحًا للارتقاء لناحية الشهرة العالمية، وتحسين التعرف على منتجاتها من الدرجة الأولى، وزيادة مبيعاتها. ويؤدي هذا في النهاية إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في أن “السوق الخارجي يساهم في غالبية إيرادات هايسنس.” من خلال التسويق الرياضي والتعزيز المستمر لقدرات التسويق المتكاملة عالميًا، تعمل هايسنس على ترسيخ الحضور والاعتراف بها العالميين.

استراتيجية العولمة خيار ضروري

إن امتلاك كفاءة سوق متكاملة هائلة وسمعة سوق معترف بها على نطاق واسع هي متطلبات صارمة لتصبح الشركة راعيًة رئيسية. كشفت رعاية هايسنس عن قدرة علامتها التجارية وسمعتها الممتازة التي اكتسبتها بفضل التسويق الرياضي.

بنت هايسنس 16 مركزًا للبحث والتطوير و 17 قاعدة إنتاج، وأنشأت 54 شركة ومكتباً في جميع أنحاء العالم، وتواصل توسيع المبيعات العالمية والتخطيط الصناعي منذ المرحلة الأولى من استراتيجية العولمة. وعلاوة على ذلك، فإن العمل الخيري والتسويق الرياضي، تعزز هايسنس الشهرة لنفسها وتحقق الثقة والاحترام العالميين.

بحلول العام 2020، أصبحت إيرادات العلامة التجارية المملوكة لشركة هايسنس تمثل 78٪ من عائدات التسويق الدولي. وقال جيا شوكيان: “بعد 30 عامًا، أصبحت هايسنس مؤسسة متعددة الجنسيات ناجحة وعلامة تجارية دولية مرموقة. “لتصبح مؤسسة معولمة، فإن التدويل الشامل لتطوير المنتجات والتصنيع والعلامات التجارية والتسويق هي التكتيكات الرئيسية.” ومع إصرار رئيس شركة هايسنس جو هوجيان، على تعزيز نظام التسويق الدولي، فإن إنشاء علامة تجارية مملوكة ذاتيًا هو مسار التنمية الثابت لشركة هايسنس.

القدرة التسويقية المتكاملة في جميع أنحاء العالم لتسريع العولمة

“إن وجود نظام تسويق عالمي شامل وخطط تشغيلية دقيقة هو الطريق إلى قيادة عولمة المؤسسة بنجاح. لقد تم تسريع عولمة هايسنس من خلال تراكم الخبرات والجهود في خمسة جوانب،” كما قال تشو دان، رئيس شركة هايسنس إنترناشونال كو

أطلقت هايسنس مجموعة من الحملات التسويقية في أوروبا لتعظيم مزايا الرعاية: عرض العلامة التجارية الحصرية لشركة هايسنس في فيستيفا تاورز في أوروبا؛ وأطلقت “جولة الكأس”؛ ما زاد من حركة المرور من خلال حملات التبرع على تويتر وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية. من خلال مجموعة متنوعة من الحملات، تمت زيادة تأثير العلامة التجارية بنجاح.

ضوابط الجودة: من خلال بناء قواعد البحث والتطوير على مستوى العالم، مكنت الشركة الإنتاج المحلي لضمان جودة المنتج.

كفاءة سلسلة التوريد: من خلال إنشاء مركز إدارة سلسلة التوريد العالمي، والقواعد الخارجية والشراكات مع منصات التجارة المحلية، تعزز هايسنس ضمان أوامر النقل عبر الحدود ومعدلات توزيع الطلبات الإلكترونية في الوقت المحدد، مما يضمن تجربة المستهلكين بشكل كافٍ.

نظام متكامل: تستخدم هايسنس الموارد العالمية في البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات لضمان تأهيل المنتجات وتلبية احتياجات المستهلكين.

استغلال المواهب: تؤمن شركة هايسنس بأن أساس الابتكار التكنولوجي يتجسد في تركيز المواهب وتنميتها. لقد وظفت هايسنس العديد من المواهب العالمية المتقدمة في تصميم الرقائق والذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى لتعزيز التكنولوجيا والجودة.

مبيعات المنتجات تساعد في التسويق الرياضي

يعزز التفاني المستمر في التسويق الرياضي حضور المؤسسة بنجاح ولكنه يؤدي أيضًا إلى مبيعات أفضل.

بالمقارنة مع يورو 2016، تركز هايسنس بشكل أكبر على مبيعات المنتجات والتسويق في يورو 2020. ومن خلال الاستفادة من الرعاية، من يناير إلى يونيو 2021، ارتفعت مبيعات أجهزة تلفزيون الليزر من هايسنس في الخارج بأكثر من 10 أضعاف على أساس سنوي. تعتبر “الشاشة الكبيرة، فائقة الدقة، الجودة المثالية، والصوت من الطراز العالمي” من الميزات الرائعة لتلفزيون الليزر وأسباب اختياره من قبل الجمهور.

وقال بانغ جينغ، المدير العام لقسم التسويق الدولي في هايسنس، “بالاستفادة من تجربة الرعاية في كأس الأمم الأوروبية 2016 وكأس العالم 2018، أصبحت هايسنس أكثر كفاءة وفعالية في كأس الأمم الأوروبية 2020. من خلال إنشاء المزيد من الشركات في الخارج ونظام سلسلة التوريد الشامل، يمكن جمع الموارد العالمية هايسنس من تحقيق النجاح في الحملات التسويقية لـ يورو 2020. وقد أصبح التركيز على زيادة مبيعات المنتجات وسمعة العلامة التجارية هدف هايسنس التسويقي في يورو 2020. وبالمضي قدمًا، ستواصل هايسنس جهودها في التسويق الرياضي “.

هايسنس ملتزمة بالتسويق الرياضي، وهي تصر على الاستثمار طويل الأجل واستراتيجية العولمة. من رعاية كأس الأمم الأوروبية 2020 وكأس العالم لكرة القدم إلى الأحداث الرياضية الأخرى، ومن خلال القدرات الشاملة والمنتجات المبتكرة، تتمكن هايسنس من الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق العالمية.

فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=p8C-_7PwDU4

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1571339/Hisense_s_ Appearance_EURO_2020.jpg

فيديو- https://www.youtube. com/watch?v=tuE6pVOLzQs