‫‫”تكنو موبايل” تعلن عن قرب إطلاق هاتفها الجديد Spark 5 المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي و5 كاميرات وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير في دولة الإمارات

سيستمتع عملاء الشركة في المنطقة بالهاتف الذي يضم شاشة بحجم 6.6 بوصة وكاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبطارية قوية

هونج كونغ -20 أيار 2020 – أعلنت “تكنو موبايل”، العلامة التجارية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، عن قرب إطلاق هاتفها الجديد Spark 5 لعملائها في منطقة الخليج. وسيضم الهاتف المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئتها والذي يتوقع إطلاقه بسعر معقول، 5 كاميرات جرى تصميمها لتعزيز تجربة التقاط الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى بطارية وشاشة أكبر لعرض الصور ومقاطع الفيديو بوضوح.

وقال ستيفن ها: “نجحنا خلال العام الماضي في تعزيز حضورنا على مستوى المنطقة، مدعومين بارتفاع الطلب على هواتفنا من قبل العملاء الذين يرغبون في الحصول على منتجات ذات جودة مرتفعة بأسعار معقولة. وشهدت هواتفنا الذكية السابقة طلباً قوياً نتج عنه وجود قاعدة عملاء للشركة في دولة الإمارات. وسيشمل هاتف Spark 5 قدرات تصوير قوية من خلال الكاميرات الخمس، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمنح الهاتف القدرة على التقاط صور احترافية. ويرغب المستهلكون على مستوى المنطقة في الوصول إلى أحدث الابتكارات بهدف تعزيز تواصلهم مع العالم، وهو ما نقدمه لهم من خلال هاتف Spark 5“.

وستحتوي الكاميرا الرباعية الخلفية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي في هاتف Spark 5 على خوارزمية “AI Camera 3.0” بالإضافة إلى قدرات اكتشاف مشهد التصوير بالذكاء الاصطناعي. ويضم الهاتف أيضاً 6 أضواء “فلاش” للكاميرا توجد 4 منها حول الكاميرات الخلفية بالإضافة إلى 2 حول الكاميرا الأمامية. وبالإضافة إلى القدرة على إنتاج صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو بجودة فائقة، سيضم الهاتف بطارية مدمجة بقوة 5000 مللي أمبير، ما يمنحها فترة تشغيل أطول مقارنةً بالطرز السابقة التي كانت تضم بطاريات بقوة 4000 مللي أمبير.

وبالمقارنة مع الهاتف السابق SPARK 4، والذي يضم شاشة بحجم 6.52 بوصة، سيتم طرح هاتف Spark 5 بشاشة أكبر حجماً وجودة 720*1600 عالية الدقة، لتقدم للمستخدمين تجربة مشاهدة غامرة. ويعمل الهاتف بنظام تشغيل HiOS والذي يعد إصداراً متخصصاً من نظام “أندرويد كيو” وسيكون متاحاً بعدة ألوان هي : الأزرق،البرتقالي، اللون الرمادي، ايس جاديت.

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نبذة عن تكنو موبايل

تكنو موبايل هي علامة تجارية رائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية تابعة لشركة ترانشن هولدينغس. وتلتزم العلامة التجارية التي تحمل شعار “توقع المزيد”، بمنح الجماهير إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات بأسعار معقولة، وهو ما يسمح للمستهلكين بالوصول إلى ما هو أبعد من توقعاتهم الحالية وكشف النقاب عن عالم من الإمكانيات. وتتفهم “تكنو” احتياجات المستهلكين من الأسواق المختلفة وتقدم لهم ابتكارات مصممة خصيصاً لأسواقهم من خلال محفظة منتجات تضم الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والهواتف المتحركة التقليدية. وتحظى “تكنو” بحضور في نحو 60 سوقاً ناشئة حول العالم، وهي شريك الحواسيب اللوحية والهواتف الرسمي لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.tecno-mobile.com.