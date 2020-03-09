‫‫تقنيات جدار الحماية (الجيل القادم) من فورتينت (Fortinet Next-Generation) توفر خدمات التوجية (Routing) , وأدارة الشبكات الافتراضية (VPN management ), و فرض السيايات Security Enforcement لخدمة تحكم الاتصال بانترنت الاشياء المقدمة من ابتيلو

ستوكهولم، 9 مارس 2020 /PRNewswire/ — اختارت أبتيلو نتووركس “Aptilo Networks” جدران حماية فورتيغيت من الجيل القادم (NGFWs) من شركة فورتينت “Fortinet“، الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول الأمن الإلكترونية الواسعة والمتكاملة والمؤتمتة، لإجراء الاتصالات وتقديم تأمين مرن وذكي لخدمات التحكم في اتصالات أبتيلو “Aptilo” لإنترنت الأشياء TM (Aptilo IoT CCS).

وتقدم تقنية أبتيلو CCS لإنترنت الأشياء “Aptilo IoT CCS” كخدمة لمشغلي شبكات الجوال الذين يتطلعون لابتكار سريع في عهد إنترنت الأشياء. وعلى نحو يتوافق مع تقنيات الجيل الرابع الحالي (EPC 4G Core) وخدمات الجيل الخامس المرتقبة (5GC)، تسمح تقنية أبتيلو CCS لإنترنت الأشياء لمشغلي الجوال بتقديم إنشاء فوري لخدمات إنترنت الأشياء ، وتمكين المؤسسات من تحديد اتصالات إنترنت الأشياء وسياسات التأمين المفضلة لهم – بجزء بسيط من التكلفة.

ومع الانتشار المحلي(local break-out) المبني على القوائم السياسات المخصصة (policy-based) لجوانب خدمات أمازون ويب “AWS“، يستطيع عملاء الأعمال لمشغلي شبكات الجوال إدارة توجيه مروربيانات إنترنت الأشياء وسياسات التأمين. فعلى سبيل المثال، يمكن توجيه بعض البيانات، مثل تحديثات برمجيات إنترنت الأشياء بشكل آمن عبر نقطة الاتصال مخصصة (APN) بينما يمكن توجيه البيانات الآخرى إلى شبكة الإنترنت في المنطقة المحلية أو الدولة.

وفي هذا الإطار، يشير جون ماديسون “John Maddison“، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمنتجات ومدير التسويق، بشركة فورتينت، قائلاً: “توفر تقنية أبتيلو CCS لإنترنت الأشياء لمشغلي شبكات الجوال إمكانية توفير خدمات اتصالات إنترنت الأشياء المفضلة لعملاء الأعمال بتكلفة فعالة. التكامل مع جدران حماية فورتيغيت Fortinet’s FortiGate NGFWs يدعم حليفنا في(Fortinet Fabric-Ready alliance) ابتلو من تقديم خدمة مرنة و امنة لمستخدمي إنترنت الأشياء ،. ويسعدنا العمل مع أبتيلو لتوفير إمكانيات تحقيق عائد جديد لعملائنا المشتركين من مشغلي شبكات الجوال”.

وتم استخدام محرك أبتيلو الفعال والمرن مع أكثر من 100 عميل من مزودي الخدمة ويتعامل مع مستوى التحكم في خدمات أبتيلو CCS لإنترنت الأشياء.

ويتم التعامل مع مستوى البيانات بواسطة جدران الحماية فورتيغيت من الجيل القادم حيث توفرامكنية فرض السياسات(policy enforcement) ، والتوجيه(routing)، إدارة الشبكات الخاصة الافتراضية(VPN management)، فلترة مرور بيانات الأجهزة، والحماية ضد هجمات تعطيل الخدمة الموزعة (DDoS)، وقصر عدد اتصالات بروتوكول التحكم بالنقل (TCP) ورصد الطفرات بمثابة جزء من خدمة أبتيلو CCS لإنترنت الأشياء مع فورتينت.

ومن جانبه، يشير يوناس بيوركلوند “Jonas Björklund“، مدير أول التقنية، أبتيلو نتووركس، قائلاً: “تعد تقنية أبتيلو CCS لإنترنت الأشياء بمثابة تقنية رائدة لأنها تضيف إمكانية التحكم في الاتصالات ومستوى عال من الامن لخدمات إنترنت الأشياء المبنية على تقنيات الجوال(mobile core ). وبصفتها رائدًا في الأمن الإلكتروني، تعد فورتينت خيارًا نموذجيًا لتقنية أبتيلو CCS لإنترنت الأشياء”.

ويمكنك التعرف على المزيد عن منصة إدارة اتصالات إنترنت الأشياء من أبتيلو التي تتيح مستوى التحكم في تقنية أبتيلو CCS لإنترنت الأشياء.

نبذة عن أبتيلو نتووركس

تعد أبتيلو نتووركس بمثابة مزود رائد لأنظمة فئة النقل لإدارة خدمات البيانات مع وظائف متقدمة لأغراض التوثيق، والتحكم في السياسة والتحميل. وصارت منصة إدارة الخدمة (SMP) من أبتيلو مرادفًا لإدارة خدمات اتصالات واي فاي وتفريغ اتصالات واي فاي في العمليات واسعة النطاق مع أكثر من 100 مشغل بأكثير من 75 دولة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة مكون حساس لاتصالات واي فاي وإنترنت الأشياء. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aptilo.com .

اتصالات وسائل الإعلام:

هيلاري كال “Hillary Call“

أبتيلو نتووركس إيه بي “Aptilo Networks AB“

هاتف: 9262-414-9117-1 +

hillary.call@aptilo.com