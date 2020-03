You are here:

‫‫تقنيات جدار الحماية (الجيل القادم) من فورتينت (Fortinet Next-Generation) توفر خدمات التوجية (Routing) , وأدارة الشبكات الافتراضية (VPN management ), و فرض السيايات Security Enforcement لخدمة تحكم الاتصال بانترنت الاشياء المقدمة من ابتيلو