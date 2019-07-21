‫‫باستخدام علاج Y90 TheraSphere™: توصيات للعلاج المختص بسرطان الكبد نشرتها مجموعة دولية متعددة التخصصات

مدعومة من بيانات المقارنة لدراسة Dosisphere ( المرحلة الثانية من الدراسة العشوائية لقياس الجرعات متعددة المراكز)

لندن، 23 يوليو / تموز، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم “BTG plc” (المعروفة في سوق لندن للأسواق المالية باسم: بي تي جي)، الشركة العالمية في مجال الرعاية الصحية، عن صدور توصيات بتوافق الآراء للعلاج الشخصي لسرطان خلايا الكبد (HCC) ثيراسفير “TheraSphere™” الصادر بواسطة مجموعة عمل دولية متعددة التخصصات1. وبالإضافة لذلك، تدعم البيانات المستمدة من دوسيسفير “Dosisphere” المرحلة الثانية من تجربة قياس الجرعات باستخدام التصوير الطبي بأشعة جاما / الأشعة المقطعية (MAA SPECT/CT) استنادًا إلى قياس الجرعات الشخصية المحتملة2.

وفي هذا الشأن، نال البروفيسور “Etienne Garin”، اختصاصي الطب النووي من مركز يوجين ماركيز لعلاج الأورام “Cancer Centre Eugène Marquis”، في فرنسا، الميدالية الذهبية في المنتدى العالمي لتقنيات علاج الأورام بالانصمام (GEST) لعام 2019 عن عمله كمحقق اولي “IIS” لدراسة Dosispher. وتقارن هذه الدراسة الخاصة بفعالية ثيراسفير مع 56 مريضًا مصابًا بتقرح واحد على الأقل < 7 سم، باستخدام منهج شخصي لبرمجيات قياس الجرعات “Simplicit90Y” مقابل منهج قياس الجرعات بالطريقة التقليدية. ورصد معدل استجابة أعلى يقدر بـ 71% في ذراع قياس الجرعات “Simplicit90Y” مقابل 36% في منهج قياس الجرعات بالطريقة التقليدية. ويقول البروفيسور جارين، المحقق الرئيسي بالدراسة: “يكمن مستقبل الانصمام الإشعاعي في قياس الجرعات الشخصية”.

وبدوره يشير البروفيسور رياض سالم “Riad Salem”، رئيس قسم الأشعة التدخلية، بمستشفى نورث ويسترن ميموريال، شيكاغو، “توصلت مجموعة العمل إلى توصية بتوافق الآراء بشأن الممارسة البسيطة والقابلة للتكرار والمثبتة للعلاج المختص بسرطان الكبد باستخدام ثيراسفيرTM. وتعزز هذه المطبوعة معارفنا بقياس الجرعات وستساعد في تحسين النتائج السريرية”. وتجمع الورقة1 استدلالات من أعمال مراجعة النظير بالإضافة إلى آراء الخبراء وتتضمن المعالجة الشافية والعلاج المسكن، ويصنف في أربع سيناريوهات علاجية: العلاج الإشعاعي، واستئصال الجزء، واستئصال الفص، والأمراض أحادية أو ثنائية الفصيص، وأورام خلايا الكبد مع التدخل في الأوعية الكبيرة. ومع كل سيناريو، تقدم توصيات عند اختيار المريض، وتخطيط العلاج وقياس الجرعات، وتقديم العلاج وتقييم المخرجات ودرجة التوصية وقوة توافق الآراء.

ومن جانبه كشف بيتر باتيسون “Peter Pattison”، رئيس الأورام التدخلية في بي تي جي: “تدعم التوجيهات المتفق عليها لمزايا المنهج الشخصي في إطار العلاج الموضعي المختص لأمراض الكبد لتحقيق نتائج أفضل للمريض. ونحن نلتزم بتقديم حلول شخصية تحدث فارقًا حقيقيًا للأطباء والمرضى”.

المراجع:

1- سالم آر، باديا إس، لام إم وآخرون، يور جيه نوكل ميد موي إيمدجينغ. 16 مايو / أيار 2019. doi: 10.1007/s00259-019-04340-5. (تنسيق Epub قبل الطباعة)

2- جارين إي، تسيليكاس إل، جويو بي وآخرون. تظهر الدراسة العشوائية متعددة المراكز تأثير قياس الجرعات بالخاصة بإدارة تناول الدواء على استجابة الورم مع علاج SIRT المجهري باستخدام برنامج واي 90 لعلاج أورام خلايا الكبد: تحليل مؤقت لدراسة دوسي سفير المبدئية (عرض ملصق المؤتمر الأوروبي لعلاج الأورام التدخلي 2019 “ECIO” والعرض الشفهي بالمنتدى العالمي لتقنيات علاج الأورام بالانصمام 2019)

نبذة عن ثيراسفيرTM

يعد ثيراسفير “TheraSphere™” علاجًا موجهًا لعلاج سرطان الخلايا الكبدية الذي يتكون من أجسام مجهرية زجاجية تحتوي على 90 Yttrium الإشعاعي. وتنقل الأجسام المجهرية مباشرة إلى أورام الكبد الشريان الكبدي من خلال القسطرة وتغرس بشكل دائم هنا. ونظرًا إلى أن الإجراء العلاجي يتضمن العلاج المباشر لأورام الكبد، يدمر الإشعاع خلايا الورم بأقل تأثير لخلايا الكبد السليمة المحيطة. وتستمر الأجسام المجهرية في نقل الإشعاع إلى الورم على مدار عدة أسابيع بعد العلاج.

وقد خضع أكثر من 30,000 مريض حول العالم للعلاج باستخدام ثيراسفير. وللتعرف على جميع تعليمات الاستخدام ومعلومات السلامة المهمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني therasphere.com .

نبذة عن سيمبليسيت 90 وايTM

يعد سيمبليسيت 90 واي TM جهاز برمجيات مستقلاً تم تطويره بالتعاون مع شركة ميرادا ميديكال ليمتد “Mirada Medical Ltd.”. ويستهدف الاستخدام بواسطة اختصاصيي الطب النووي (NM) أو العلاج الإشعاعي لعرض ومعالجة والإبلاغ عن البيانات، بما في ذلك المسح المستوي (الثابت، كامل الجسم) والأشعة المقطعية باستخدام كاميرات جاما أو أجهزة ماسح التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني “PET”. ويستطيع الأطباء استخدام النظام في عرض بيانات الصورة وتقييمها لأغراض التشخيص السريري العام مع سمات إضافية وتدفق العمل المحسن لبرنامج قياس الجرعات واي 90.

نبذة عن بي تي جي إنترفينشنال أونكولوجي

تسعى بي تي جي “BTG Interventional Oncology” إلى تطوير تقنيات رائدة، وإدارتها باستخدام العلاجات التي تحقق الحد الأدنى من التدخل والعلاج الموجه بالصور. ومن خلال استهداف الخلايا المصابة، يمكننا الحد من التأثير على الأنسجة السليمة وتقديم امتيازات حياتية للمرضى. وتستخدم محفظتنا من المنتجات المبتكرة في علاج وتقديم معالجة موضعية للأفراد المصابين بالسرطان والأورام الحميدة. كما نوفر خيارات علاجية عالية القيمة محورها المريض تتضمن الانصمام الموضعي، والعلاج الإشعاعي مع الأجسام المجهرية الزجاجية على 90 Yttrium والاستئصال بالتبريد. وبطبيعة الحال تتطور الأدوية الحديثة.

ونحن نؤمن في “BTG Interventional Oncology “أن العلم الذكي هو السبيل للمضي قدمًا. يرجى متابعتنا على @BTGIO بموقع تويتر أو زيارة موقعنا الإلكتروني btg-io.com.

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