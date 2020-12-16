‫‫إيرادات المبيعات السنوية لشركة Jiangsu Guoqiang لعام 2020 تتجاوز 20 مليار يوان صيني، وهو رقم قياسي

ليانغ، الصين، 16 ديسمبر 2020 /PRNewswire/ — اعتبارًا من 16 ديسمبر 2020، تجاوزت شركة صناعة الجلفنة Jiangsu Guoqiang في ليانغ (المشار إليها فيما يلي باسم JSGQ) حاجز الـ 20 مليار يوان لإيرادات المبيعات السنوية، وهي أعلى إيرادات للشركة في تاريخها البالغ 22 عامًا.

وكشركة بارزة في صناعة صلب الجلفنة في الصين، تغطي الأعمال الرئيسية لشركة JSGQ ثلاثة مجالات وهي: الطاقة الجديدة وحماية سلامة المرور ومواد البناء. وكعلامة تجارية مشهورة في الصين، كانت مدرجة في قائمة أفضل 500 شركة خاصة في الصين لمدة 17 عامًا متتالية، وهي أيضًا الشركة الوحيدة لتركيب الهياكل الشمسية في هذه القائمة. وقد وصلت القدرة السنوية للجلفنة بالغمس الساخن إلى 3 مليون طن.

ومنذ أن تجاوزت مبيعاتها 10 مليار يوان في عام 2014، ضاعفت JSGQ نموها في غضون 6 سنوات. ووفقًا للبيانات من عام 2017 إلى عام 2020، فَقَد نمت مبيعات الأعمال بنسبة 20٪ عامًا بعد عام، وهو اتجاه ثابت. وجاءت أكبر المبيعات من مواد البناء، بما في ذلك الأنابيب المجلفنة، والأنابيب الفولاذية المجلفنة بالغمس الساخن، وإطارات الأزرار والتسلق، وهو ما يُمثِّل حوالي 65٪ من إجمالي مبيعاتها.

وفي السنوات الأخيرة، نفذت JSGQ تطوير وإنتاج وبيع خطوط مثل هياكل تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وحواجز منع ضوضاء حركة المرور، وحواجز حماية الطرق السريعة. وقد بلغ الإنتاج العالمي أكثر من 1.7 مليون طن. وقد كانت الشركة في المستوى الأول في العديد من المجالات مع التخطيط والتطوير السريع. وتسير الثلاثة مجالات الرئيسية للشركة جنبًا إلى جنب وتحقق اختراقًا تاريخيًا بقيمة 20 مليار يوان.

حول JSGQ

لدى JSGQ تاريخًا يبلغ 22 عامًا منذ أن تأسست في عام 1998. ولديها 3 مجالات عمل رئيسية: هياكل تركيب ألواح الطاقة الشمسية، ومنتجات حماية السلامة المرورية، ومواد البناء. وقد تجاوزت مبيعاتها السنوية 20 مليار يوان في عام 2020. ويتجاوز إنتاجها السنوي 3 مليون طن. ومنذ عام 2014، كانت مدرجة في قائمة أكبر 500 شركة خاصة في الصين لمدة 17 عامًا. وأيضًا، فهي واحدة من أفضل 100 شركة لمنتجات المرور في الصين، وشركة رائدة في الصناعة الصينية. وباعتبارها أكبر مَصنع جلفنة بالغمس الساخن، فهي الشركة الوحيدة لهياكل تركيب ألواح الطاقة الشمسية في قائمة أفضل 500 شركة. ومنذ أن تجاوزت مبيعاتها 10 مليار يوان في عام 2014، فَقد حققت إيرادات مبيعاتها السنوية ارتفاعًا جديدًا قدره 20 مليار يوان بحلول نهاية عام 2020.

مبيعات الشركة والتواصل التجاري: لي لينغ [email protected]

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