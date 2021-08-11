‫يو أل تتعاون مع ويزيت ديجيتال من أجل تقدم أنظمة مدفوعات التجزئة في أفريقيا جنوب الصحراء بإطلاق حل مدفوعات الهاتف الجوال SoftPOS برقم تعريف شخصي

يو أل وويزيت تساعدان في تسريع نشر أنظمة المدفوعات بدون ملامسة لدفع الشمول المالي وتمكين التجار من جميع الأحجام من تحقيق طموحاتهم

جوهانسبرغ، 11 أغسطس / آب 2021 / PRNewswire / — أعلنت شركة يو أل، الشركة العالمية الرائدة في علوم السلامة، أن شركة ويزيت ديجيتال، وهي شركة مدفوعات رقمية، قد أطلقت برمجية حل نقطة البيع Tap2Pay (SoftPOS) بدعم الدخول عن طريق رقم التعريف الشخصي (PIN). يحول هذا الحل الأجهزة التجارية الجاهزة إلى محطات دفع في نقاط البيع. Tap2Pay هو أول حل SoftPOS تم تطويره في جنوب إفريقيا والذي يدعم إدخال رقم التعريف الشخصي ومعترف به من قبل بطاقتي ائتمان فيزا وماستركارد. تم إطلاق نظام ويزيت ديجيتال الآن عبر عميل الإطلاق الأولي، وهو أحد أكبر البنوك التجارية في عموم إفريقيا.

للتغلب على تعقيدات تقديم حل SoftPOS إلى السوق، دعمت شركة يو أل حل Tap2Pay من مرحلة التطوير إلى دخول السوق. في المراحل الأولية، قدمت يو أل خدمات استشارية لمساعدة ويزيت ديجيتال في معالجة المشهد التنظيمي للمدفوعات وتلبية متطلبات خطط الدفع. وعندما أصبح حل Tap2Pay جاهزا للاختبار الوظيفي، قامت يو أل باختباره باستخدام مجموعة من الأدوات المعتمدة من النظام لتقديم ملاحظات حول المشكلات المحتملة. بعد تصحيح الأخطاء واستكشافها وإصلاحها، قدمت يو أل خدمات اختبار وظيفية وساعدت ويزيت ديجيتال في الحصول على موافقة تجريبية من بطاقة فيزا. بعد الموافقة الوظيفية، قامت مختبرات يو أل الأمنية بتقييم الحل لبرامج الأمان التجريبية من ماستركارد وفيزا. سمحت هذه الاختبارات والتقييمات للحل مقابل متطلبات النظام لـ ويزيت بطرح الحل في السوق.

أكد تقييم يو أل أن حل Tap2Pay يفي بمتطلبات الأمان الرئيسية قبل دخول السوق. وشمل ذلك المساعدة في تأكيد أمان بيانات الدفع التي تم الحصول عليها من خلال واجهة اتصالات المجال القريب ونواة لا تلامسية للأجهزة التجارية الجاهزة. تعمل آليات الأمان والضوابط ووسائل التخفيف الخاصة بالحل على حماية بيانات حساب المستهلك والأصول الأخرى.

يدخل حل Tap2Pay السوق في وقت يتزايد فيه الطلب على حلول الدفع غير التلامسية. وفقًا لشركة ديلويت، فإن جائحة كوفيد- 19 جعلت الحاجة إلى رقمنة المدفوعات أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، تواجه العديد من الأسواق الناشئة تحديات قبول البطاقات. أشارت شركة ديلويت أيضًا إلى أن ما يقرب من 90٪ من 100000 متجر على مستوى البلاد في القطاع غير الرسمي في جنوب إفريقيا تقبل المعاملات النقدية فقط. لتلبية طلب العملاء وزيادة قبول البطاقات من قبل سوق الأعمال الصغيرة، بمن في ذلك التجار في المناطق الريفية، هناك حاجة إلى حل ميسور التكلفة.

وقال جاكو فريتز، مستشار الأمن الرئيسي في يو أل، “إن SoftPOS هو نهج جديد تمامًا للمدفوعات الرقمية يقلل من حاجز الدخول للتجار لقبول معاملات البطاقات غير التلامسية. تتيح الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى بروتوكولات يوروباي و ماستركارد وفيزا، التحول من نقاط البيع التقليدية الآمنة ماديًا إلى معالجة معاملات الأجهزة التجارية الجاهزة القائمة على البرامج. ستساعد هذه الحلول أصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر والتجار حول العالم على تلبية متطلبات مجتمع غير نقدي بشكل متزايد بشكل أكثر أمانًا بالحد الأدنى من الاستثمار.”

وأوضح بريان ريتشاردسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ويزيت ديجيتال، كيف يلبي حل Tap2Pay احتياجات السوق غير الملباة، “منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، نعمل مع البنوك والمؤسسات المالية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك العديد من البلدان في إفريقيا. تجربتنا علمتنا شيئين. أولاً، يريد المستهلكون والبنوك حماية رقم التعريف الشخصي عند إجراء المعاملات غير التلامسية. مع تزايد الاحتيال الإلكتروني، يوفر رقم التعريف الشخصي طبقة أمان مقبولة عالميًا يثق بها الناس. ثانيًا، حلول الدفع غير النقدية التقليدية باهظة الثمن لمؤسسات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.

“بالنسبة إلى التجار الأصغر حجمًا، فإن الاستثمار الأولي في المحطات وتكاليف الصيانة المستمرة مرتفع للغاية. يعمل حل Tap2Pay SoftPos مع رقم التعريف الشخصي على إزالة هذا العائق، مما يتيح للتجار من أي حجم قبول المدفوعات غير النقدية. وهذا سيساعدهم في النهاية على جذب المزيد من العملاء، بمن في ذلك أولئك الذين لا يريدون الدفع نقدًا مقابل السلع والخدمات التي يحصلون عليها، مقابل جزء بسيط من التكلفة”، كما قال ريتشاردسون.

عن يو أل

يو أل هي الشركة الرائدة عالميًا في علوم السلامة. نقدم خدمات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات والتدريب والخدمات الاستشارية وحلول إدارة المخاطر والأفكار الأساسية للأعمال لمساعدة عملائنا، في أكثر من 100 دولة، على تحقيق أهدافهم في مجال السلامة والأمن والاستدامة. إن معرفتنا العميقة بالمنتجات والذكاء عبر سلاسل التوريد تجعلنا الشريك المفضل للعملاء الذين يواجهون تحديات معقدة. اكتشف المزيد على UL.com.

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