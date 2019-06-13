‫”يوم جديد تماما”، أغنية ثانية من القناة الصوتية الأصلية المصاحبة للعبة بي تي أس وورلد، ستطلق يوم 14 يونيو

“يوم جديد تماما” من قناة الصوت المصاحبة للعبة بي تي أس وورلد تتضمن جي هوب وفي من بي تي أس

نتماربل تقدم “قصة أخرى” ومحتوى تفاعليا من بي تي أس وورلد

لوس أنجلوس، 14 حزيران/يوتيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة نتماربل عن إطلاق أغنية “يوم جديد تماما”، A Brand New Day، وهي الأغنية الثانية المتوفرة في القناة الصوتية الأصلية للعبة بي تي أس وورلد، يوم 14 حزيران/يونيو في الساعة 2 صباحا بي دي تي/كي أس تي.

“A New New Day” هي أغنية هيب هوب إلكترونية من تأليف جي هوب أند في التي تتضمن زارا لارسن، نجمة البوب المستقبلية من السويد. أنتج الأإنية منتج أغاني الهيب هوب البريطاني للموسيقى الإلكترونية وصانع النغمات مورا ماسا.

تقدم إيقاعات مورا ماسا الفريدة وصوت الآلات الموسيقية من شرق آسيا شعورًا جريئًا ومتناغمًا في الأغنية. تقود الآلة الموسيقية التقليدية الكورية داغيوم الأغنية، حيث تسلط الضوء على الصوت الأكثر حداثة في كوريا، ويخلق مزيج الأغاني الشرقية والغربية تناغما تاما فيها.

أغنية “Dream Glow”، التي تم إصدارها في 7 حزيران/يونيو، والأغنية الجديدة “A Brand New Day” هي الأغاني الأصلية التي سترافق لعبة بي تي أس وورلد كموسيقى جديدة لتتوافق مع قصة اللعبة عن عالم مواز. ستصدر قناة الصوت الأصلية الكاملة المرافقة للعبة، بما في ذلك أغنية ثالثة سيتم إصدارها يوم 21 حزيران/يونيو، في 28 حزيران/يونيو.

ومع الأغنية الجديدة، تفتتح نتماربل “القصة الأخرى” من بي تي أس وورلد، التي يظهر فيها كل عضو في فريق بي تي أس كشخصية رئيسية، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت. تم افتتاح قصتي RM و Jin في 10 و 12 حزيران/يونيو على التوالي، وسيتم إطلاق المزيد من القصص للأعضاء الآخرين بالتتابع.

تكشف نتماربل أيضًا عن مراجعة للرسائل النصية مع أعضاء بي تي أس، التي تعتبر أحد مكونات المحتوى التفاعلي الرئيسية للعبة، من خلال موقع بي تي أس الإلكتروني. تختلف ردود أفعال أعضاء بي تي أس حسب الردود التي يختارها اللاعبون، ويمكن رؤية خصائصهم الفردية من خلال كيفية تفاعلهم.

سيتم إصدار اللعبة في جميع أنحاء العالم (باستثناء بعض الدول) على أجهزة iOS و Android لمزيد من المعلومات حول بي تي أس وورلد، يرجى زيارة https://btsw.netmarble.com . تتوفر أيضًا آخر التحديثات عن طريق متابعة بي تي أس وورلد على Twitter وInstagram.

حول شركة نتماربل كوربوريشن

تسعى شركة نتماربل كورب لتسلية الناس من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم من خلال توفير تجارب ألعاب جوال رائعة. تأسست نتماربل في كوريا العام 2000، وهي شركة ألعاب الهاتف المحمول الأسرع نموًا وتحتل المرتبة الأولى كمطور وناشر لألعاب الهاتف الجوال على مستوى العالم. مع أكثر من 6000 موظف، تقوم نتماربل بإنتاج وخدمة بعض أكثر ألعاب الهواتف الجوالة نجاحًا، بما في ذلك Lineage 2: Revolution و MARVEL Future Fight و Everybody’s Marble و Seven Knights . وكشركة أم لشركة كابما، وهي واحدة من أكبر الشركات المطورة لألعاب الهواتف المحمولة من الألعاب المجانية المتعددة اللاعبين، وأكبر مساهم في جام سيتي، وهي شركة رائدة في تطوير الألعاب الاجتماعية غير الرسمية، تمتلك نتماربل شراكة استراتيجية مع سي جي إي أن أم كوربوريشن، أكبر شركة ترفيه في آسيا، تينسنت هولدنغز، أكبر شركة إنترنت في آسيا، وشركة أن سي سوفت، وهي إحدى شركات MMORPG البارزة في مجال الألعاب المتعددة اللاعبين. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على www.netmarble.com .

حول بيغ هت إنترتينمنت

تأسست شركة بيغ هت إنترتينمنت في شباط/فبراير 2005 في كوريا الجنوبية على يد الرئيس التنفيذي والمنتج بانغ سي هيوك، وتركز الأعمال الأساسية لشركة بيغ هت إنترتينمنت على الإنتاج الموسيقي وإدارة الفنانين والنشر. تتضمن مشاريع بيغ هت إنترتينمنت التجارية وتطور مجموعة من المحتوى المنتج من كبار الفنانين من الدرجة الأولى، بما في ذلك بي تي أس وورلد العالمية وأحدث إضافة TOMORROW X TOGETHER . وعبر مهمتها المتمثلة في “الموسيقى والفن للتعافي، تسعى بيغ هت جاهدة لإضفاء تأثير إيجابي من خلال المحتوى مع توفير الراحة والإلهام لعشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم.

حول شركة تيك وان

شركة تيك وان كوربوريشن هي شركة محتوى مبتكرة تستخدم ثقافة البوب في بيئة الألعاب. إذ تأسست في العام 2016، تيك وان تقود هذا النوع الجديد من الألعاب المحمولة المسماة “الألعاب السينمائية” التي تجمع بين عناصر اللعبة التفاعلية ضمن مفهوم القصة على أساس ثقافة البوب وبروتوكول الإنترنت الأصلي. تتضمن الألعاب مقاطع فيديو بالحركة الكاملة ومحتويات مرئية متعددة تدفع حدود سرد القصص من الجيل التالي. لقد أدت سنوات الخبرة والمعرفة في كل من سرد القصص وتطوير الألعاب إلى إنشاء ألعاب سينمائية مثل Take Urban و بي تي أس وورلد. تطور شركة تيك وان حاليًا سلسلة من الألعاب السينمائية المستقبلية وأعمالها الجديدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.takeonecompany.com .

الاتصالات:

كوريا (سيؤول)، فريق العلاقات العامة في المقر الرئيسي، جنهو لي، globalpr-g@netmarble.com ، 82-2-2271-7444

أميركا الشمالية : فريق العلاقات العامة لنتماربل الولايات المتحدة

تشاستيتي إريزاري، chastity.irizarry@netmarble.com

روجرز أند كوان، جو شنايدر، jschneider@rogersandcowan.com

بيغ هت إنترتينمنت، آيرين تشوي، irenechoi@bighitcorp.com

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