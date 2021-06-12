‫يقدّم محرك البحث Petal Search تجربة بحث مخصّصة وسريعة للمستخدمين

تطور Petal Search تطورًا ملحوظًا على مدار السنة الماضية لمساعدة مستخدميه على استكشاف العالم بشكل أفضل مع توفير مزايا محسّنة، وتجربة أفضل للمستخدمين والمزيد من نقاط الولوج

شنجن، الصين, 11 يونيو، 2021 /PRNewswire/ — منذ إطلاق محرك البحث Petal Search في مايو 2020، خضع إلى عدة تحسينات وتحديثات ونشر قدراته المتعدة بشكل كبير ليستفيد منها المستخدمين عالميًا.

Petal Search هو محرك بحث على الهواتف بتقنية الذكاء الاصطناعي يسهّل إيجاد أي شيء افتراضيًا على الإنترنت، بدءًا من الأخبار والخدمات المجاورة، حتى عروض التسوق الرائعة وعروض السفر وغير ذلك.

استطاع Petal Search خلال مدة زمنية تبلغ 12 شهرًا فقط ربح قلوب المستخدمين في كل مكان. لكون المحرك خاصًا بخدمة Huawei Mobile Services (HMS)، فهو يستفيد من تقنية Huawei الابتكارية وشراكات محرك البحث وقد ساهم في زيادة قاعدة المستخدمين في منظومة HMS إلى أكثر من 730 مليون مستخدم لخدمة Huawei في أكثر من 170 بلدًا ومنطقة حول العالم، مما ساعد المستخدمين على العثور على ما يريدونه في 20 فئة إضافية، ويشمل ذلك التسوق والسفر والأخبار وغير ذلك.

يوفر Petal Search لمستخدميه إمكانات البحث المعرفي التي تعزز طريقة استكشافهم للعالم تعزيزًا كبيرًا، وتمكنهم من العثور على كل ما يحتاجون إليه بسهولة. ينعكس هذا التفاني من أجل خدمة مستخدميه في الجهود المستمرة لمحرك البحث لتقديم ميزات وقدرات جديدة خلال العام الماضي.

تقدم الاستراتيجية المناسبة لجميع الحالات “1+8+ N ” الوصول الكامل لمحرك البحث

كجزء من استراتيجية الشركة المناسبة لجميع الحالات “1+8+N”، يمكن لمستخدمي Huawei أيضًا الوصول إلى محرك البحث عبر العديد من الأجهزة – على أجهز عرض Vision والأجهزة اللوحية والمزيد. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بنفس المستوى من إمكانات البحث القوية بغض النظر عن الجهاز الذي يختارونه.

كما يوفر Petal Search الآن خدمة البحث لأجهزة Huawei Vision، مما يتيح للمستخدمين البحث بسهولة عن المحتوى المحلي وعبر الإنترنت. ستواصل Huawei العمل على طرح محرك البحث لمزيد من الأجهزة الأخرى في المستقبل القريب.

يقدم Petal Search تجربة بحث متكاملة

تلتزم Huawei بتقديم تجربة بحث متكاملة من خلال Petal Search، مما يمنح المستخدمين حرية البحث وسهولة الاختيار ويراعي المرونة، وذلك للبحث عن الأشياء التي يريدونها بالطريقة التي تعجبهم.

لتحقيق هذا الهدف، يجمع Petal Search المعلومات عبر 20 قطاعًا ويعمل مع أكثر من 3000 شريك تجاري من مختلف الصناعات لتوفير تجربة بحث مليئة بالمحتوى والخدمات عالية الجودة. بفضل هذه التعاون، سيجد المستخدمون أنه سواء كانوا يبحثون عن أحدث معدات التدريب أو فندق محلي فاخر للإقامة، فإن النتائج التي يحتاجون إليها موجودة على Petal Search.

كما يمكن لمستخدمي Petal Search مشاركة خياراتهم المفضّلة مع محرك البحث، مما يسمح له بتزويدهم بالمقترحات المصممة خصيصًا لهم. هذا يعني أنه مع كل بحث، يمكن لـ Petal Search فهم كل مستخدم بشكل أفضل لتقديم نتائج أكثر دقة وذات صلة بشكل متزايد وكذلك تعزيز كفاءة البحث.

قدَّم Petal Search أيضًا إمكانات البحث المرئي والصوتي بحيث يكون لدى المستخدمين أكثر من طريقة للبحث عما يحتاجون إليه، مما يعزز تجربة المستخدم وراحته عمومًا بشكل كبير.

باستخدام البحث المرئي، يمكن للمستخدمين الحصول على نتائج ذات صلة بناءً على ما تم مشاركته من خلال الرسم والصورة، فبينما يمكن لصورة ملف تعريف الارتباط إظهار وصفات أو مخابز قريبة، فإن صورة المؤثر ستُظهِر روابط إلى مواقع التسوق التي بها نفس الملابس في الصورة. يوفر Petal Search أيضًا ميزة البحث الصوتي بدون استخدام اليدين والتي تكون مفيدة بشكل خاص عندما يقوم المستخدمون بمهام متعددة. لذا، بغض النظر عما إذا كان المستخدم يبحث عن ساعات عمل مطعم يقدّم الطعام إلى السيارات، أو يتحقق من قياس المكونات الصحيح لوصفة أثناء الخبز، فإن البحث الصوتي يقدم لهم نفس تجربة Petal Search القوية للمساعدة في تلبية احتياجات البحث الخاصة بهم.

تجربة مخصصة محليًا ومريحة باستخدام علامة التبويب “قريب”

يمكن للمستخدمين الآن أيضًا البحث عن الأماكن القريبة مثل المطاعم والمتاجر والخدمات من خلال علامة التبويب “قريب” التي تم طرحها مؤخرًا. يتم تحسين تجربة البحث بشكل أكبر من خلال الاقتراحات المفيدة المصممة بناءً على اهتمامات المستخدمين وخياراتهم المفضّلة، مما يمكّنهم من تصفح أفضل المواقع والخدمات في المنطقة المجاورة بسرعة.

في الواقع، يعتبر Petal Search الرفيق الجيد لكل مستخدم عندما يكون خارج المنزل. سواء كنت تبحث عن مقهى أو مركز تسوق أو حتى معالم سياحية قريبة، فإن Petal Search سيكون قادرًا على عرض المعلومات ذات الصلة للمستخدم. لتسهيل عملية صنع القرار بشكل أكبر، يقدم محرك البحث نظرة عامة سريعة على التفاصيل الضرورية بما في ذلك مدى القرب وساعات العمل والتعليقات العامة من المستخدمين الآخرين وغير ذلك.

تجربة Petal Search لا يضاهيها شيء

يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة خياراتهم المفضّلة مع Petal Search لتلقي اقتراحات شخصية وقابلة للتخصيص. تتيح علامة التبويب “Petal Go” للمستخدمين إلقاء نظرة عامة على المعلومات ذات الصلة، مثل جدولهم الزمني ومواد القراءة الموصى بها، وذلك في الفئتين “يومي” و “لحظات”.

كذلك من أجل تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين على مستوى العالم بشكل أفضل، قدَّم Petal Search مؤخرًا العديد من الميزات الجديدة في شكل “بطاقات” لتوفير راحة غير مسبوقة للمستخدمين وتعزيز أنماط الحياة الرقمية لهم، مثل حجز التذاكر والنقل السريع والحصول على قسائم الشراء واستلام خدمات البطاقات. تقدم هذه البطاقات معلومات محددة بطريقة موجزة وغنية بصريًا، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة التفاصيل التي يحتاجون إليها في نظرة واحدة.

Petal Search مكرَّس لتجربة بحث آمنة وخاصة

Petal Search حريص بالتزامه بمساعدة المستخدمين في جميع أنحاء العالم للعثور على ما يبحثون عنه وعرض محتوى عالي الجودة، كل ذلك مع الحفاظ على بيانات المستخدمين آمنة وخاصة ومضمونة. تجمع أداة البحث الأصلية من HMS بين ميزات تقنيات الأمان والسلامة المستندة إلى الأجهزة، بالإضافة إلى معايير الخصوصية التي لا مثيل لها التي وضعتها محركات البحث الأوروبية الرائدة في مجال الخصوصية بحكم تصميمها.

Petal Search معتمَدة لدى حماية البيانات الإلكترونية والتزامات التنظيم العام لحماية البيانات (GDPR). علاوة على ذلك، يتوافق محرك البحث مع السياسات والقوانين واللوائح الأمنية في كل بلد يتوفر فيه، مما يضمن حماية خصوصية المستهلكين.

كما يوفر Petal Search أيضًا خاصية البحث الآمن لعرض نتائج البحث للمستخدمين بأمان، بالإضافة إلى إخطار المستخدمين بمصدر المعلومات لضمان عرض النتائج الأصلية فقط. يمكن للمستخدم الاختيار من بين ثلاثة إعدادات – صارمة أو متوسطة أو غير مفعلة – وذلك لعرض النتائج التي تلبي متطلبات كل مستوى وتحسين تجربة المستخدم.

تواصل Huawei تحسين تجربة البحث الشامل من Petal Search للمستخدمين والشركاء

تلتزم Petal Search بالارتقاء بتجربة البحث الشامل لكل من المستخدمين والشركاء، مع التركيز على اتخاذ العديد من الخطوات الرئيسية لتطوير الجيل التالي من Petal Search. يتضمن ذلك تحسين نتائج البحث من خلال المزيد من التوطين، بالإضافة إلى وضع مصطلحات البحث في إطارها السليم بناءً على سلوك المستخدم لتقديم تجربة بحث أكثر تخصيصًا في جميع المجالات.

سيتطلع محرك البحث أيضًا إلى تعزيز تجربة البحث بتقنية الذكاء الاصطناعي لتسهيل ظهور نتائج بحث أسرع وأكثر دقة عبر البحث الرأسي والمرئي والاجتماعي والصوتي وباستخدام أدوات المساعدة في الأجهزة. ستعمل Huawei أيضًا على تضمين Petal Search إلى المزيد من الوسائط إلى جانب البحث على الويب، بما في ذلك التنسيقات مثل تحويل النص إلى صورة ومقاطع الفيديو والواقع المعزز (AR)/الواقع الافتراضي (VR) والمزيد.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1529464/Petal_Search_ HUAWEI_Mate_40_Series_Launch. jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1529465/Petal_Search.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1529466/Petal_Search_ HUAWEI_Vision.jpg