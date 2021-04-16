‫يفتتح معرض كانتون دورته رقم 129 اليوم، ويشمل 2.7 مليون منتج جاهز للأعمال التجارية العالمية بتجربة محسّنة

قوانغتشو، الصين، 16 أبريل 2021 /PRNewswire/ — افتُتح معرض الاستيراد والتصدير الصيني (معرض كانتون) اليوم دورته 129، وهو أيضًا معرضهم الرقمي الثالث. يقدم 260 ألف عارض عدد ضخم من المنتجات متضمنين 2.7 مليون منتج في 16 فئة، وسيتضمن المعرض 82 ألف منتج جديد.

سيُقدم العارضون منتجاتهم من خلال العروض التقديمية الرقمية المتطورة مثل الصور ومقاطع الفيديو والعرض ثلاثي الأبعاد والبث المباشر، ويشمل ذلك 2600 صالة عرض بالواقع الافتراضي و137 منصة للمنتجات الجديدة عبر الإنترنت.

أشار شو بينغ (المتحدث باسم معرض كانتون) إلى أن معرض كانتون 129، بناءً على الدورتين الرقميتين السابقتين اللتين تم عقدهما بنجاح في عام 2020، قد أحدث المزيد من التعديلات لتحسين منصته الرقمية لتسهيل الاتصال التجاري المناسب وإتاحة الوصول بين الموردين والمشترين.

وقال شو: “يُروج معرض كانتون للتبادلات التجارية وتدعيم استقرار سلسلة التوريد الصناعية العالمية على مر السنين، ونأمل أن تساهم الدورة 129 في نمط التنمية الجديد للصين حيث يمكن للأسواق المحلية والأجنبية تعزيز بعضها البعض”.

يقدم معرض كانتون هذا العام تحسينات وظيفية لتمكين مطابقة الأعمال بكفاءة، ويشمل ذلك تعبئة الموارد في البث المباشر، والسماح بسهولة الوصول إلى مركز المساعدة، وتقديم أداة إدارة مركز العارضين المطورة، وتوفير نظام خدمة عملاء ذكي مع دعم اللغات المتعددة.

ويهدف المعرض إلى تزويد المشترين بتجربة مثالية خلال الحدث التجاري الدولي الكبير عبر الإنترنت، كما يتبنى أيضًا مشاركة شاملة تتضمن حوافز وأنشطة قطاع السوق المستهدفة. متمحورًا حول “مبادرة الحزام والطريق” ودول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، يعمل معرض كانتون بشكل وثيق مع جمعيات الأعمال الدولية. ساعد 44 حدثًا افتراضيًا قبل المعرض تمت استضافتهم في 32 دولة والذين طرحوا موضوعات تُركز على الترويج والوساطة وتوقيع اتفاقية التعاون، إلى جانب أكثر من 300 جلسة تدريب للمشترين في الخارج والتسويق المباشر عبر البريد الإلكتروني وبرامج الشراكة العالمية، المشترين العالميين على فهم الصناعات المستهدفة وفئات المنتجات محل الاهتمام التي تم عرضها في معرض كانتون.

للسماح للمشترين بالتغلب على عوائق إنجاز الأعمال عبر الحدود، يقدم معرض كانتون مجموعة واسعة من الخدمات الداعمة، مثل التسويات المهنية، وتمويل التأمين، والدعم اللوجستي للنقل، والتفتيش للحصول على شهادات الجودة، فضلاً عن دعم الجمارك عبر الإنترنت و تفسير السياسة.

قم بالتسجيل للمشاركة في معرض كانتون على https://buyer.cantonfair. org.cn/en/register/selectiveId للمزيد من الفرص!

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