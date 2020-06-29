‫يغان فعال في علاج مرضى كوفيد 19

منذ اندلاع الوباء، دفعت الحكومة الصينية واليابانية بفافيبيرافير لعلاج كورونا، وحاليًا يوجد أكثر من مائة دولة تستخدمه لمكافحة الوباء، وفافيبيرافير في الأصل تم تطويره من قبل شركة توياما كيميكال اليابانية، وبعد طرحه في الأسواق أصبح من مخزون الأدوية الاستراتيجية لمكافحة الفيروسات في اليابان، وفي 2016، حصلت شركة تشجيانغ هيسون الدوائية الصينية على ترخيص براءة الاختراع حصريًا، وتعاونت مع أكاديمية العلوم الطبية العسكرية بالصين لتطويره، وبعد اندلاع الوباء تمت بسرعة الموافقة على طرح الدواء في الأسواق الصينية في فبراير 2020.

أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية في مؤتمر صحفي عن بيانات تجارب فافيبيرافير، وأثبتت فاعليته السريرية الجيدة في العلاج، كما أن شكل جرعته المتمثل في أقراص يساهم في سهولة الحصول عليه في الأسواق، وبمجرد طرحه في الأسواق الصينية، أدرجه مجلس الدولة في قائمة “معدات مكافحة الوباء”، وتم توزيعه بشكل موحد من قبل الحكومة الصينية، وفافيبيرافير المستخدم في الصين يتم تقديمه حصريًا من قبل شركة تشجيانغ هيسون، ومع تحسن الوضع الوبائي في الصين، كان الدواء يباع في الصين على أوسع نطاق، وتم إرساله أيضًا لأكثر من 30 دولة ومنطقة لمساعدتهم في مكافحة الوباء، من بينهم الطبيب توماس لابي الذي أرسل للصين في إبريل الماضي طلبًا للحصول على فافيبيرافير، فاستجابت شركة تشجيانغ هيسون لطلبه، وأهدته ضعف الكمية لمساعدة ألمانيا في مكافحة الوباء، ونظرًا للإسهامات الكبيرة التي يقدمها فافيبيرافير في مكافحة الوباء، أعطت الجهات المسئولة بالصين لقب “المصنع الحربي” في مكافحة الوباء لشركة تشجيانغ هيسون المنتجة له.

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