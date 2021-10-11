‫يعمل Clé De Peau Beauté في جميع أنحاء العالم لجعل تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ممتعًا

التغيير يبدأ في المنزل – يعتقد Clé de Peau Beauté أن لكل شخص دورًا يلعبه في تحسين الوصول إلى التعليم الجيد، خاصة في مواجهة التحديات العالمية الحالية.

طوكيو, 11 أكتوبر 2021 / بي آر نيوزواير / – أحدثت السنة ونصف الماضية تغييراً كبيراً وعدم اليقين في العالم – تأثر الأطفال في سن الدراسة بشكل خاص بحالات الإغلاق العالمية التي أثرت على تعليمهم وقدرتهم على الذهاب إلى المدرسة. تعيد Clé de Peau Beauté، وهي علامة تجارية عالمية فاخرة للعناية بالبشرة والمكياج، تأكيد التزامها بالدفاع عن التعليم من خلال إطلاق لعبة تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) للمساعدة في إعادة إشعال حماس التعلم بين الأطفال الصغار. من منطلق الإيمان بأن مفتاح مستقبل أكثر إشراقًا يكمن في إطلاق العنان لقوة الفتيات من خلال التعليم، بدأت Clé de Peau Beauté شراكتها مع اليونيسف في عام 2019 وأطلقت مبادرتها الخيرية “The Power of Radiance” “قوة الإشراق” كوسيلة للتنويه بجهود الأفراد الذين اتخذوا إجراءات لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم من خلال التعليم وتنمية المهارات والتمكين. هذا العام، سينقل برنامج “Power of Radiance” “قوة الإشراق” التابع لشركة Clé de Peau Beauté الرؤية العالمية للعلامة التجارية إلى المستوى المحلي لتحفيز التغيير في المجتمعات حول العالم.

واجهت أكثر من 180 دولة إغلاقًا مؤقتًا للمدارس خلال الوباء. وفقًا لدراسة أجرتها اليونيسف واليونسكو والبنك الدولي، فإن إغلاق المدارس بسبب الوباء وعدم استمرارية التعليم قد يتسبب في خسارة طلاب المدارس 10 تريليون دولار من دخل الأعمال خلال حياتهم العملية[1]. عندما يتعلق الأمر بالمزيد من التأثيرات على المدى القريب، فقد واجه الطلاب قلقًا متزايدًا بشأن المدرسة – وخاصة الفتيات الصغيرات. أظهرت دراسة أجرتها اليونيسف أن فيروس كورونا COVID-19 يزيد من الإجهاد النفسي والاجتماعي ومشاكل الصحة العقلية للفتيات، مما يؤثر على قدرتهن على التعلم[2]. حصلت Clé de Peau Beauté على الإلهام من الفائزة بجائزة “قوة الإشراق” “Power of Radiance” لسنة 2021، أليونا تكاشينكو، وسجلها الحافل بتحقيق النتائج في تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. من خلال الاستفادة من خبرة الآنسة تكاتشينكو في التعامل مع الأطفال وما يبقيهم مهتمين بالتعلم، ابتكرت Clé de Peau Beauté أداة تعليمية يمكن الوصول إليها داخل وخارج الفصل الدراسي لجعل الفتيات متحمسات ومرتاحات مع مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مرة أخرى.

تشتهر أليونا تكاتشينكو بأنها هي التي بادرت بإنشاء برنامج “ساعة البرمجة” “Hour of Code” في كازاخستان – حيث جلبت البرنامج إلى بلدها لإلهام الطلاب، وخاصة الفتيات لتعلم البرمجة. “أنا من أشد المؤمنين أنه عندما يمرح الأطفال أو يستمتعون بأنفسهم، فإنهم قادرون على التعلم بشكل أفضل. قالت أليونا تكاتشينكو: “غالبًا ما يتم وصم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كموضوع، لذلك يسعدني أن أرى أن Clé de Peau Beauté تسخر الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في سد هذه الفجوة لإثارة حماس الطلاب الصغار”. “يشرفني حصولي على جائزة “Power of Radiance” “قوة الإشراق” لهذا العام، وأشعر بالامتنان كون تجربتي الخاصة كانت بمثابة مصدر إلهام لبرنامج هذا العام”.

“مع استمرار أزمة التعليم، يسعدنا أن نأخذ روح برنامج “The Power of Radiance” وأن نُحدث تغييرًا ملموسًا وهادفًا من خلال إلهام الفتيات الصغيرات لاستكشاف مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عن طريق اللعب. لقد رأينا قوة تدريس مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطريقة ممتعة وجذابة من خلال تجربة أليونا ونجاحها في مجتمعها الخاص. وقالت الآنسة يوكاري سوزوكي، مديرة العلامة التجارية في Clé de Peau Beauté، “نأمل في إلهام الآخرين للقيام بدورهم والانضمام إلينا في تمهيد الطريق لمجتمع أكثر إشراقًا ومساواة”.

ستستضيف الأسواق الإقليمية لـ Clé de Peau Beauté فعاليات حيث سيتم دعوة المعلمين وأولياء الأمور والأطفال لمعرفة المزيد حول أهمية تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واستكشاف لعبة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يسعى برنامج “Power of Radiance” قوة الإشراق” لهذا العام إلى تحفيز التغيير في المجتمعات المحلية وإلهام الطلاب لاستكشاف مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بلغة مألوفة لهم: اللعب.

سيتم تمويل “جوائز قوة الإشراق” من خلال نسبة من المبيعات العالمية لـ The Serum (المصل) الخاص بشركة Clé de Peau Beauté.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة https://www.cledepeau- beaute.com/int/ powerofradiance-2021.html

حول Clé de Peau Beauté

تأسست Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية العالمية الفاخرة من Shiseido Cosmetics، في عام 1982 للتعبير المثالي عن الأناقة والعلم. Clé de Peau Beauté تعني مفتاح جمال البشرة. تتمثل فلسفة العلامة التجارية في إطلاق العنان لقوة إشراق المرأة من خلال تسخير تقنيات المكياج والعناية بالبشرة المتطورة من جميع أنحاء العالم. تسترشد Clé de Peau Beauté بحس جمالي رائع وذكاء دائم، وتغمر منتجاتها بالحداثة والسحر والديناميكية لتبرز كشركة رائدة في الصناعة في تقديم إشراق رائع للغاية، ينبع من الداخل. وهي متوفرة في 22 دولة ومنطقة حول العالم.

الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Clé de Peau Beauté:‏ www.cledepeau-beaute.com

صفحة الإنستجرام الرسمية لشركة Clé de Peau Beauté:‏ https://www.instagram.com/ cledepeaubeaute/

حول أليونا تكاتشينكو

أصبحت السيدة تكاتشينكو مهتمة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال دراسة الفيزياء والرياضيات، وكذلك العمل مع شركات التكنولوجيا في بداية حياتها المهنية. لقد أرادت نشر الوعي، وتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في بلدها الأم، لذا شاركت في تأسيس مركز Love to Code، وهو مركز تدريب على البرمجة للأطفال. أطلقت أليونا مبادرة اجتماعية تُسمى “ساعة البرمجة” في كازاخستان لجذب المزيد من الاهتمام إلى موضوع البرمجة وعلوم الحاسوب، أثناء الدفاع عن مهمة Love to Code لمنح كل طفل في ألماتي وفي جميع أنحاء كازاخستان في نهاية المطاف فرصة لتعلم البرمجة. نما برنامج ساعة البرمجة في كازاخستان من 60 ألف إلى 350 ألف طالب بحلول عام 2019، منذ تدشينه لأول مرة. سرعان ما أصبح برنامج “ساعة البرمجة” أكبر مبادرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كازاخستان – حيث تم إطلاع أكثر من 500 ألف فتاة كازاخستانية على منهج STEM وتدريب أكثر من 200 معلمة على منهج STEM. شاركت أليونا أيضًا في تأسيس شركة Nommi، وهي شركة ناشئة للاتصال الآمن تديرها كازاخستان، توفر بيانات LTE (تطور طويل الأمد) سريعة للعاملين عن بُعد في جميع أنحاء العالم. قامت Nommi بتوسيع وتوقيع اتفاقيات مع بعض الشركات المدرجة في مجلة فورتشن لأفضل 500 شركة. وهي أول مؤسسة تكنولوجية من آسيا الوسطى تضع قائمة فوربس 30 تحت 30 في آسيا (2019).

[1] https://blogs.worldbank. org/education/how-could-covid- 19-hinder-progress-learning- poverty-some-initial- simulations

[2] https://www.unicef.org/ eap/media/7146/file/Issue_ Brief%3A_Issue_Brief%3A_COVID- 19_and_Girls%E2%80%99_ Education_in_East_Asia_and_ Pacific.pdf

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1634764/image.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1283638/Logo_Logo.jpg