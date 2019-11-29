‫يضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر وأطول جدار تسلق داخلي في العالم “كلايم أبوظبي” يفتتح أبوابه لعشاق المغامرات الرياضية في جزيرة ياس

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 نوفمبر 2019: افتتح “كلايم أبوظبي”، المرفق الترفيهي الرياضي الجديد في جزيرة ياس بأبوظبي، أبوابه للجمهور من عشاق المغامرات الرياضية، والذي يضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم.

ويحظى “كلايم أبوظبي”، الذي طورته شركة “ميرال”، بموقع استراتيجي على جزيرة ياس، بالقرب من عالم فيراري أبوظبي، حيث يمكن الوصول اليه من ياس مول من خلال ممر مكيف. تم تصميم المرفق ليناسب مختلف الأعمار وجميع المستويات من المبتدئين والمحترفين، حيث يقدم لهم فرصة تجربة أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم بعرض 10 أمتار (32 قدماً) وارتفاع 32 متراً (104 أقدام)، بالإضافة إلى أعلى جدار تسلق داخلي في العالم بارتفاع 43 متراً (141 قدماً) وهو واحد من بين خمسة جدران تقدم مستويات متفاوتة الصعوبة.

وشملت فعاليات الافتتاح عرضاً ترفيهياً مشوقاً قدمهُ رياضيون محترفون في القفز الحر والتسلق، حيث قام فريق ’ريد بل‘ للقفز الحر الداخلي، والذي يضم كلاً من كيرا بوه من سنغافورة ومايا كوتشينسكا من بولندا الحاصلتين على العديد من الجوائز العالمية، بأداء مجموعة من العروض المبهرة في النفق الهوائي. كما شارك في الفعاليات المغامر النمساوي الشهير “فيليكس بومغارتنر”، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال القفز الحر والحاصل على جائزة ’ريد بل‘ ستراتوس. وسجلت الأمريكية “ساشا ديجوليان”، محترفة فريق ’ريد بل‘ وبطلة التسلق العالمية، اسمها كأول شخص يتسلق أعلى جدار تسلق داخلي في العالم.

ويستوحي مبنى “كلايم أبوظبي” تصميمه المعماري المتميز من المناظر الطبيعية الجبلية في دولة الإمارات، باعتبارها البيئة التي تحفز عشاق القفز بالمظلات وتسلق الصخور من جميع أنحاء العالم لخوض هذه التجربة. وبفضل شكله الهندسي الخارجي، أصبح “كلايم أبوظبي” أحد المعالم البارزة على جزيرة ياس، وهو ما يشكل إضافة لتجارب الترفيه وأسلوب الحياة المتاحة لزوار الجزيرة.

يستقبل “كلايم أبوظبي” ضيوفه خلال أيام الأسبوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: CLYMBABUDHABI.COM

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حول “كلايم أبوظبي”:

تعد “كلايم أبوظبي” وجهة المغامرات الداخلية الأبرز في العالم والتي تقدم مفهومًا جديدًا لرياضات التسلق والقفز الحر الداخلي، حيث تحتضن أكبر نفق هوائي للقفز الحر بعرض 10 أمتار (32 قدماً) وبارتفاع 32 متراً (104 قدماً)، وخمسة جدران للتسلق تشمل جدار “ذا ساميت” (™The SUMMYT)، الذي يعد أعلى جدار داخلي للتسلق على مستوى العالم بارتفاع 43 متراً (141 قدم). وتعتبر “كلايم” أول وجهة مغلقة للتسلق في أبوظبي ووجهة جذب استثنائية تتيح تجارب متميزة للمقيمين والسياح على حد سواء، إذ إنها تضم مرافق نوعية تناسب العائلات، إلى جانب مدربين خبراء ومعدات تتمتع بمواصفات عالمية تراعي أعلى معايير الأمان والسلامة. ويتيح “كلايم” للزوار من جميع الأعمار ومستويات المهارة الاستمتاع بالتجارب الفريدة من خلال توفير مستويات متفاوتة من الصعوبة لتجربتي القفز الحر والتسلق. كما تنفرد “كلايم” بكونها وجهة ترفيهٍ داخلية مُتكاملة ضمن بناء يتميز بتصميم هندسي مُتقن، يتضمن مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم والمساحات المخصصة للمناسبات. ويقع “كلايم” في قلب جزيرة ياس على مقربة من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي.

للمزيد من المعلومات حول “كلايم”، يرجى زيارة: clymbabudhabi.com

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