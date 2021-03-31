‫يسرّ TUMI أنتزيحالستارعنمجموعتهاالمحدودةالفاخرةمنالحقائبوأكسسواراتالسفرالمستوحاةمن McLaren

الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach – 31 آذار، 2021- يسر TUMI العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر حول العالم ونمط الحياة، أن تكشف النقاب اليوم عن مجموعتها الجديدة التي تم تصميمها وإنتاجها بالتعاون مع شركة McLaren، الشهيرة والرائدة في تصنيع سيارات السباق السريعة الفاخرة وفريقها في سباقات Formula 1.

يسافر كل من مصمّمي McLaren ومهندسيها ومتسابقيها آلاف الأميال حول العالم كل عام في سعيهم نحو الكمال. فكما يعتمد كل سائق على سيارته لتوصله إلى خط النهاية، كذلك يعتمد الفريق على الأمتعة وضروريات السفر لتوصلهم إلى وجهتهم. يتجلّى هذا الإلهام في المجموعة من خلال الجودة العالية والمصنوعة بعناية لكي تدوم.

بنت TUMI سُمعتها في مجال الإبداع والعملية والتصميم المقاوم للزمن لما يزيد عن 45 عامًا، مع التركيز على صقل رحلات وتجارب المواطنين العالميين إلى أبعد حد ممكن.

منذ الإعلان عن نية الشركتين التعاون سوية عام 2019، قام كل من Victor Sanz المدير الإبداعي لـ TUMI و Rob Melville مدير تصميم السيارات الخارقة لدى McLaren بالتعاون سوية لصنع مجموعة محدودة استثنائية بريميوم من القطع الراقية تشمل الأغراض الضرورية في مجال الأعمال، السفر والاستخدامات اليومية. لقد تمّ تصميم كل قطعة بشكل يقلّل من تعقيد الحياة وفي الوقت ذاته يرفع سوية الأداء في جميع مناحي حياة السفر.

من عالم السيارات إلى عالم الرياضة، تستلهم TUMI الوحي من أكثر صناعات العالم ابتكارًا. بالنسبة لـ McLaren – الشركة الرائدة عالميًا في دمج أحدث التقنيات ضمن المنتجات ذات التصميم الجمالي الواضح – يعتبر السفر ونمط الحياة جزءًا لا يتجزأ من رؤيتها. تتشارك العلامتان الرؤيا نفسها فيما يتعلق بالسعي وراء تحقيق أعلى درجات التفوق، وهو ما ينعكس ضمن التفاصيل المدروسة وخيارات المواد المستخدمة ضمن تشكيلة TUMI المستوحاة من McLaren.

وتشمل المجموعة المحدودة، التي تجسّد روح TUMI وMcLaren المتبادلة فيما يتعلق بفخامة الأداء، من تسع قطع. تضم كل واحدة منها عناصر من سيارات McLaren الخارقة وسيارات السباق الجريئة والأنيقة. تم إضفاء لمسة من التميّز عليها جميعًا بلون البابايا المميز من McLaren وتتميز أيضًا بلمسات من ألياف الكربون CX6®.

تضم أمتعة السفر الأساسية حقيبتي Aero International Expandable 4 Wheel Carry-On و Quantum Duffel. تم إنتاج حقيبة carry-on باستخدام مواد هجينة بما فيها Tegris® وهو عبارة عن مركّب بلاستيك حراري شديد التحمل يستخدم في سيارات السباق. يقابل الهيكل الخارجي الصلب لوحة أمامية من القماش المصبوب مستوحاة من تصاميم السيارات الخارقة والتي تتكرّر عبر جميع تصاميم المجموعة.

يسمح الهيكل المتين الذي يميّز قطع المجموعة بحماية محتوياتها، حيث يحوي عناصر أخرى مستوحاة من تصاميم McLaren للسيارات الخارقة. يضم القسم الداخلي للحقيبة حزام ضغط مستوحى من الأحزمة ذات ال5 نقاط في سيارات سباق McLaren وموديلات الحلبة مثل سيارة McLaren Senna المحدودة.

تم تصميم حقيبة ظهر Velocity Backpack لضمان بقاء حاملها على اتصال طوال اليوم بفضل إضافة مأخذ USB وجيب مبطّن للحاسب المحمول. بينما يجعل جيب “Add-a-Bag” المميز من TUMI من الحقيبة الرفيق المثالي للحقيبة المحمولة carry-on ضمن المجموعة. ويعتبر تصميما Torque Sling و Lumin Utility Pouch موديلان عصريان ملائمان للأيام التي تتطلب أمتعة خفيفة وتحرير حركة اليدين.

تعدّ كل من Orbit Small Packing Cube الصغيرة و Trace Expandable Organizer و Teron Travel Kit ذات الجيوب المنفصلة، بمثابة أكسسوارات قابلة للحمل بسهولة لتضمن حماية أغراضك وتنظيمها وسهولة الوصول إليها خلال كل جزء من رحلتك.

ستتوفر المجموعة بتاريخ 31 آذار/مارس 2021 عبر مواقع مواقعنا TUMI.ae,TUMI.sa, Tumi.com.kw وفي متاجر TUMI للبيع بالتجزئة وعبر موقع McLarenstore.com وفي مجموعة مختارة من متاجر التجزئة الخاصة بـ McLaren حول العالم.

يقول Victor Sanz المدير الإبداعي لدى TUMI:

“بالنسبة لي، يعدّ هذا المشروع هو ذروة التعاون حيث يوجد توافق فطري يجمع بين TUMI وMcLaren. فنحن علامتان تحملان العقلية ذاتها ونتشارك القيم نفسها- والمتمثلة في الجودة، الابتكار التقني والتصميم المتقن. غير أنّ قيمة هذا التعاون تتجاوز المنتج. ففي عملية التصميم، يتم أخذ نمط الحياة في عين الاعتبار والتركيز عليه، وذلك لتحسين تجربة العملاء. بفضل تكنولوجيا McLaren المتطورة وموادنا ذات الجودة العالية بإمكان معداتنا التكيف مع أكثر الرحلات مشقّة وفي الوقت ذاته يمكن بسهولة الاستفادة منها لتواكب الحياة اليومية.”

يقول Rob Melville، مدير التصميم لدى McLaren Automotive: “عندما التقيت Victor للمرّة الأولى للعمل على تحديد ماهية المجموعة، تجلّى لنا على الفور أن كلانا كان يحمل رؤيا إبداعية مشتركة حول ما نسعى لتحقيقه.

“نركّز في McLaren على إيصال لغة تصميمية واضحة وانتقاء مواد تجتمع سوية بشكل يضمن أداء مركباتنا العالي. لقد أردنا أن نجسّد تلك النواحي مع TUMI لذا فقد قدمنا بقضاء وقت طويل في العمل على تحليل وصقل كل جانب من هذه المجموعة. أنا فخور جدًا بالنتيجة التي توصلنا إليها وأعتقد أنّنا سنرتقي بتجربة العميل، وفي الوقت ذاته تذكّر المجموعة، كما هو الحال مع سياراتنا، أن المتعة تكمن في الرحلة لا في الوجهة فقط.”

يقول Mark Waller، المدير التجاري لدى McLaren Racing: ” تسعى McLaren إلى تخطي حدود المستحيل في مجالات التصميم، الأداء والكمال في كل ما تفعله، سواء كان ذلك على الطريق أو في مضمار السباق. يعكس هذا التعاون تلك الروح، فنحن مسرورون بالعمل مع TUMI على هذه المجموعة. كما نتطلع إلى رؤية فريقنا وهو يستخدم المنتجات في رحلاته حول العالم مع بداية انطلاق موسم 2021 لسباقات الـ Formula 1.”

Media Contact:

Eleanor Dench

eleanor@plug.agency