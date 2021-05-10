‫يستنبط شي جنبينغ الإلهام من النص الكلاسيكي في الدعوة إلى تناغم أكبر بين البشر والطبيعة

بكين، 10 أيار/مايو، 2021 / PRNewswire / — تقرير من سي سي تي في+:

شدد الرئيس الصيني شي جنبينغ في العديد من المناسبات على الحاجة إلى بذل جهود أكبر لحماية البيئة الطبيعية، حيث استوحى شي إلهامه من الأعمال الكلاسيكية وهو يتطلع إلى تعزيز التحول نحو أسلوب حياة أكثر خضرة ومنخفض الكربون لضمان الانسجام بين البشر والطبيعة.

اقتبس شي من النص الكلاسيكي الصيني القديمZi Zhi Tong Jian ، أو “المرآة الشاملة في مساعدة الحوكمة”، الذي نُشر لأول مرة منذ ما يقرب من ألف عام، في خطاب ألقاه في افتتاح معرض بكين للبستنة في أبريل 2019.

خلال هذا الخطاب، أقر شي بأن: “التصنيع، بينما يولد ثروة مادية غير مسبوقة، تسبب في أضرار جسيمة لأمنا الطبيعة”.

جاءت هذه التصريحات على خلفية القلق المتزايد بشأن تأثيرات تغير المناخ، وكذلك المخاوف من أن الوقود الأحفوري قد ينفد قريبًا إذا استمر البشر في حرقه بالمعدلات الحالية، في حين أن الموارد الرئيسية مثل الأرض والمياه والطاقة أصبحت جميعها أكثر محدودية.

وقال شي في خطابه أمام المعرض إن “الاستخدام المحسوب للموارد الطبيعية هو مفتاح الحفاظ على البيئة “.

وقال الرئيس “نحن بحاجة إلى تعزيز أسلوب حياة أبسط وأكثر خضرة ومنخفض الكربون، مع معارضة الإفراط والهدر، وتعزيز ثقافة العيش الأخضر والصحي”.

وقال شي: “إذا نظرنا إلى الليل، نشعر بالرهبة من كثرة النجوم في السماء. كوكب الأرض هو الموطن الوحيد للبشرية. يجب علينا حماية هذا الكوكب مثل أعيننا، ونعتز بالطبيعة بالطريقة التي نعتز بها بالحياة”.

كما تمهد أحدث خطة خمسية للصين الطريق لوعدها برفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ذروتها بحلول العام 2030 وتحقيق حيادية الكربون بحلول العام 2060. تتعهد الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) بتخفيض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 13.5 في المئة و 18 في المئة على التوالي خلال فترة السنوات الخمس المقبلة.

في السنوات العشر الماضية، احتلت الصين المرتبة الأولى عالميًا من حيث زيادة موارد الغابات، حيث تجاوزت مساحة التشجير فيها 70 مليون هكتار. وفي الوقت نفسه، يخضع 90 في المئة من أنواع النظم الإيكولوجية الأرضية و 85 في المئة من مجموعات الحيوانات البرية الرئيسية لحماية فعالة من الدولة. كما تعهدت الصين بزيادة حجم مخزون الغابات بمقدار ستة مليارات متر مكعب بحلول العام 2030 من مستوى 2005 ورفع إجمالي قدرتها المركبة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى أكثر من 1.2 مليار كيلوواط.

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