‫”ياس باي” البالغة تكلفته 3.3 مليار دولار، ينجز مراحل متقدمة كوجهة حيوية على الواجهة البحرية في أبوظبي، ليجسّد رؤية طموحة تتحول إلى واقع

إنجاز 75% من “ياس باي أرينا”، الأرينا الداخلية متعددة الأغراض في أبوظبي

استكمال “ياس باي أرينا” وفندق “هيلتون والرصيف البحري في عام 2020

1 أكتوبر 2019، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت “ميرال”، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، اليوم عن وصول العمليات الإنشائية في “ياس باي”، مشروع الواجهة البحرية الجديد على جزيرة ياس بأبوظبي إلى مراحل متقدمة. وتشمل هذه التطورات الانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق العامة للمشروع في ديسمبر 2019، وإنجاز 75 في المئة من أعمال الإنشاءات في “ياس باي أرينا”، ما يشكّل تقدماً كبيراً في هذا المشروع متعدد الاستخدامات.

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وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة “ميرال”: “تعكس التطورات الأخيرة مدى التقدم الذي حققناه في مشروع “ياس باي” الرائد، إذ سيشكّل المشروع متعدد الاستخدامات إضافة حيوية ومتميزة على جزيرة ياس، ووجهة جديدة ورائعة في أبوظبي. ومع الوصول إلى هذه المراحل المتقدمة في أعمال الإنشاءات، فإننا نتطلع إلى التعاون مع المستثمرين والشركاء من جميع أنحاء العالم لتعزيز مكانة هذه الوجهة الفريدة والتي ترسي معياراً جديداً لجزيرة ياس بشكل خاص، ولدولة الإمارات بشكل عام.”

وتشمل استثمارات “ميرال” بقيمة 1.1 مليار درهم في المشروع الذي يبلغ تكلفته 3.3 مليار درهم، كلاً من أعمال البنية التحتية والمرافق العامة وإنشاء فندق “هيلتون” و”ياس باي أرينا”. وتبلغ مساحة المشروع 14 مليون قدم مربعة، ويتألف من ثلاث مناطق، وهي: “الواجهة البحرية”، و”ريزيدنسز في ياس باي”، والمنطقة الإعلامية التي تضم مجمع twofour54 الجديد.

وأضاف الزعابي: “نساهم من خلال هذا المشروع في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي الرامية إلى تنويع اقتصادها، وتعزيز مكانة جزيرة ياس كواحدة من أبرز الوجهات على مستوى العالم.”

وتشكل منطقة الواجهة البحرية النقطة المحورية في مشروع “ياس باي”، حيث ستحتضن كلاً من “ياس باي أرينا”، وفندقين بطراز عالمي، ونادٍ شاطئي، ورصيف بحري يضم 37 مقهى ومطعماً، فضلاً عن 19 منفذاً للبيع بالتجزئة. وتعد “ياس باي أرينا” إحدى المرافق الأكثر تميزاً في هذا المشروع ذي الإطلالة البحرية، حيث ستشكّل أول أرينا داخلية فريدة من نوعها ومتعددة الاستخدامات قادرة على استيعاب مابين 500 شخص إلى 18000 شخص بتصميمها القابل للتعديل. وتعد الأرينا الجديدة إضافة رئيسة للمرافق الترفيهية في أبوظبي، بقدرات تمكّنها من استضافة مجموعة واسعة من الفعاليات الكبرى والمناسبات الخاصة والمسابقات الرياضية والعروض الثقافية.

كما سيحتضن “ياس باي” مرفقين جديدين للضيافة من طراز عالمي، بما في ذلك فندق “هيلتون” والذي سيقع ضمن منطقة الواجهة البحرية، حيث بلغت نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية للفندق 60 في المئة وسيتم استكماله عام 2020. ومن المقرر أن يصبح الفندق واحداً من أبرز المعالم في “ياس باي”، إذ سيتألف من 546 غرفة ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.

ويتضمن مشروع “ياس باي” منطقة “ريزيدنسز في ياس باي” التي تعد مجتمعاً حضارياً ضمن جزيرة ياس، ومن المتوقع أن تستقطب 15 ألف مقيم سيشغلون 35 قطعة أرض خاصة بالمباني السكنية التي تتراوح ارتفاعاتها بين منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، بقي منها الآن 33 قطعة متاحة بعد أن تم بيع قطعتي أرض في وقت سابق من العام الجاري. كما تضم هذه المنطقة 19 متنزهاً، وثلاثة مساجد، ومدرستين، والتي تتصل جميعها بالواجهة البحرية.

كما يضم مشروع “ياس باي” المقر الجديد لمجمع twofour54، وهو مركز إعلامي وترفيهي يجذب أفضل المواهب من قطاع الإعلام العالمي إلى أبوظبي، وتبلغ مساحته 3.2 مليون قدم مربعة. ومن المتوقع أن يستقطب المجمع 10 آلاف موظف.

ويعد مشروع “ياس باي” جزءاً أساسياً من رؤية “ميرال” الرامية إلى تعزيز مكانة جزيرة ياس كواحدة من أبرز الوجهات العالمية، حيث سيشكّل إضافة إلى المرافق التي تزخر بها الجزيرة، ويعزز من تجاربها الفريدة.

ملحوظة للسادة المحررين:

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