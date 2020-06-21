‫وكالة NEXA للتسويق الرقمي تستثمر في شركة Pipeline Business Growth Services بالإمارات لتوفير خدمة فريدة لجذب عملاء الشركات المحتملين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 من يونيو 2020 /PRNewswire/ — استحوذت Nexa، الوكالة المتخصصة في مجال تنمية الأعمال؛ ولها مكاتب في دبي ومانشستر ونيويورك، على حصة في شركة Pipeline Business Growth Services التي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهي الشركة المتخصصة في جذب العملاء الخارجيين المحتملين، الأمر الذي يسهم في إيجاد شراكة من شأنها أن تساعد العملاء من الشركات في الحصول على عملاء محتملين مؤهلين في مجال المبيعات.

يتيح هذا الاستثمار الاستراتيجي من جانب Nexa في Pipeline إيجاد مجموعة خدمات فريدة تمكِّن الشركات من إسناد كامل عملية جذب العملاء المحتملين إلى جهات خارجية. وستوفر الفرق المدمجة، من خلال الجمع بين خبرات كلتا الشركتين، حلولاً سلسة ومتكاملة من خلال عملية شاملة تتألف من 6 خطوات. وتتراوح الخدمات بين إجراء البحث الأولي، وإعداد الإستراتيجية، والحصول على البيانات؛ وصولاً إلى تنفيذ المبيعات عن بعد لتحديد وتأهيل العملاء المحتملين الجاهزين للمشاركة في عمليات البيع.

وبالنظر إلى أن كل نشاط تجاري يواجه العديد من التحديات الفريدة من حيث المبيعات، فإن هناك العديد من الباقات المتوفرة التي تقدم حلاً مخصصًا طبقًا لاحتياجات كل عميل. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من خلال الاستعانة بمزود خارجي، يمكن لقادة الأعمال التخفيف من مخاطر التكاليف المتعلقة بالتوظيف، مع التأكد من أن جميع العملاء المحتملين يستوفون معايير BANTC الدولية.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة Nexa، السيد أميت فياس، قائلاً: “تركز وكالة Nexa على النمو، وبذلك توفر لعملائها مجموعة شاملة من الخدمات التي تركز على تقديم حملات تسويق رقمية فعالة وقابلة للقياس. ويتيح هذا الاستثمار المباشر في Pipeline الفرصة لكلتا الشركتين لدمج عروض خدماتنا الأساسية، ما يسمح لنا بتوفير أفضل خدمات البحث عن عملاء محتملين في مجالي التسويق والمبيعات. إن خبرة Pipeline في تحويل العملاء المؤهلين للتسويق إلى فرص مبيعات حقيقية تعني أنه يمكننا تقصير دورة المبيعات للشركات وتحفيز المزيد من الكفاءات، ما يسمح لفرق المبيعات بتركيز جميع الجهود على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء جدد. وهذا عرض خدمات فريد من نوعه، كما أننا متحمسون للغاية لتقديم هذا العرض إلى العملاء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأمريكا الشمالية”.

وأضاف جيمس جوسلينج، الشريك في Pipeline، قائلاً: “نظرًا لأن Pipeline توفر خدمات المرحلة الأخيرة في عملية المبيعات، فإن هذه الشراكة مع Nexa تمثل فرصة لا مثيل لها حتى نتمكن من إزالة العقبات التي تعترض عملية المبيعات لدى عملائنا. وبدءًا من إيجاد عميل محتمل ووصولاً إلى تحقيق فرصة مبيعات مؤهلة بالكامل تستوفي معايير BANTC، يمكننا الآن توفير حل خارجي شامل. يتيح لنا الاندماج بين الشركتين تقديمَ شيء فريد من نوعه في السوق الحالية. نحن متحمسون لهذه الخطوة التالية في مسيرة Pipeline ونتطلع إلى إنشاء نهج جديد ومبتكر لمسار المبيعات التي توفر عائد استثمار ملموس وتحفز نمو الأعمال التجارية للشركات الكبيرة وسوق الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم”.

ملاحظات للمحررين

نبذة حول Nexa

تأسست Nexa في دبي خلال عام 2005، ولديها مكاتب أخرى في مانشستر ونيويورك، وهي وكالة تسويق تعمل في مجال تنمية الأعمال وحائزة على عدة جوائز، كما تقدم حملات تسويق عالية الجودة وفعالة وقابلة للقياس لزيادة معدلات النمو. وتحظى Nexa بسجل حافل وبإمكانيات داخلية هائلة لدعم العملاء عبر مجموعة شاملة من خدمات التحول الرقمي، بما في ذلك التسويق الرقمي، وإيجاد العملاء المحتملين، والتسويق القائم على الحسابات، وخدمات المبيعات وإدارة علاقات العملاء وقياس خدمة العملاء.

وتقدم الشركة خدمات رقمية شاملة وكاملة النطاق بدءًا من تحديد الفرص والأداء ووصولاً إلى التنفيذ ودعم التكنولوجيا النهائية. ويتم إعداد باقات بهذه الخدمات وتسليمها من قبل خبراء Nexa الداخليين، ما يوفر دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع عملاء الشركة. وتضم Nexa في سجل عملائها بعضًا من أشهر الشركات في قطاعات السيارات والتعليم والسفر والضيافة وغيرها من القطاعات الأخرى. كما أن Nexa شريك تنفيذي ماسي لشركة HubSpot بجانب أنها شريك رئيس لشركة Google.

www.digitalnexa.com

نبذة عن شركة Pipeline Business Growth Services

تأسست شركة Pipeline Business Growth Services في دبي خلال عام 2018، وتوفر مجموعة من خدمات المبيعات الخارجية ميسورة التكلفة بدعم من مجموعة من الخبراء الموهوبين ممن يتسمون بالحماسة ويتمتعون بخبرات عريضة في مجالاتهم.

وقد طورت الشركة نظامًا معياريًا يقدم خدمة كاملة؛ بدءًا من استراتيجية المبيعات، والبحث عن عملاء محتملين وجذبهم، وصولًا إلى تنفيذ عمليات البيع، والتعاقد، وعلاقات العملاء، وتعليقات العملاء، وإعداد التقارير الشهرية.

ويلتزم جميع العملاء المحتملين الذين تقدمهم شركة Pipeline بمعايير BANTC الدولية للعملاء المحتملين المؤهلين من الشركات.