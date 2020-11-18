‫وكالة أنباء شينخوا الرياضية: انطلاق نصف ماراثون ييوو لعام 2020، ليضفي حيوية جديدة على تطوير المدينة

ييوو، الصين، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 /PRNewswire/ — تقرير إخباري من وكالة أنباء شينخوا الرياضية:

08:00 صباحًا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 انطلق نصف ماراثون ييوو. أكثر من 10,000 عداء يشاركون في ثلاثة أحداث رئيسية، نصف ماراثون وماراثون مصغر وماراثون الوالد والطفل. بعد سباق متقارب، فاز ساو تيانشيانغ (Cao Tianxiang) بنصف الماراثون الخاص بالرجال في الساعة 1:07:50، وفازت تشاو نا (Zhao Na) بنصف الماراثون الخاص بالسيدات في 1:17:18.

يُعقد ماراثون ييوو “Yiwu Marathon” منذ 6 أعوام، مع تحسن مستمر في مستوى السباق. في عام 2019، فاز ماراثون ييوو بمنصب حدث الميدالية الذهبية لرابطة الألعاب الرياضية الصينية “China Athletics Association“.

جذب الحدث تحت عنوان “طريق الحرير الجديد، ابدأ الركض (New Silk Road, Start to Run)” أكثر من 10,000 عداء. بغض النظر عن الطرق الكلاسيكية في السنوات السابقة، تمت إضافة مرحلة حديقة ييوو النباتية “Yiwu Botanical Garden“. بعد عبور ميناء ييوو “Yiwu Port”، سيأتي المتسابقون إلى حديقة ييوو النباتية من طريق شيتشنغ الشمالي “Xicheng North Road”، ويقطعون 4 كيلومترات في “رئة المدينة الخضراء (City Green Lung)”، ثم يتبعون الطريق الرئيسي، طريق شانغتشنغ “Shangcheng Avenue” للعودة إلى خط النهاية.

تعد مرحلة الحديقة النباتية المضافة حديثًا مكانًا مميزًا للترويج لمدينة ييوو. حيث يمكن للعدائين إدراك أن ييوو ليست فقط سوقًا كبيرة للبيع بالجملة، ولكنها أيضًا مدينة سعيدة صالحة للحياة وممتعة. أظهر الماراثون ييوو كمدينة ذات “منطقة تجارية حرة”، وعزز تكامل الأعمال التجارية والرياضية في ييوو، كما جلب حيوية جديدة في تطوير ييوو.

ييوو ليست فقط عاصمة السلع ذات الشهرة العالمية، ولكنها أيضًا مدينة حديثة مزدهرة. اليوم، ارتبطت مدينة ييوو بأكثر من مليونَي مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وأكثر من 20 مليون عامل صناعي في جميع أنحاء البلاد، كما ارتبطت بكيانات تجارية بلغ حجم أعمالها التريليون.

كواحدة من النوافذ الهامة للإصلاح والانفتاح في الصين، أقامت ييوو علاقات تجارية مع أكثر من 200 دولة ومنطقة. ينقل قطار ييوو-شينجيانغ-أوروبا البالغ طوله 13,052 كيلومترًا عشرات الآلاف من سلع ييوو التي تُباع في جميع أنحاء العالم.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1334634/10000_runners_ running_through_Yiwu_city.jpg