‫وزارة الصحة السعودية تقدم خدمات صحية عن طريق “مركز الاتصال 937”

تزامناً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 شهدت وزارة الصحة تحولاً في تحسين جودة الخدمات الصحية وسهولة الحصول عليها من خلال العديد من المبادرات. وأحد هذه المبادرات التحولية التي تبنتها وزارة الصحة في تقديم أفضل خدمة للرعاية الصحية هي مبادرة “مركز الاتصال 937“. حيث يقدم المركز خدمات الرعاية الصحية على مدار الساعة من خلال الاتصال على الرقم المجاني “937” للاستعلام عن المعلومات الطبية والإدارية.

يقدم “مركز الاتصال 937” خدمات الطوارئ وخدمات الرعاية الصحية الروتينية عن طريق كوادر صحية تعمل على استقبال الطلبات بشكل فوري وتحويلها للمختصين إن لزم الأمر. وقد لاحظ المركز نسبة عالية في استخدام هذه الخدمات من قبل المجتمع السعودي حيث بلغت عدد الاتصالات المستقبلة في الربع الأول من عام 2019 ما يزيد عن مليونين اتصال. فقد بلغت عدد المكالمات اليومية ما يقارب الثلاثين ألف مكالمة في اليوم ويتم الرد على هذه المكالمات خلال 15 ثانية فقط. وقد حقق المركز حتى تاريخه نسبة رضا عالية حيث بلغت نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة من خلال ” مركز الاتصال 937” 85.19%.

تشمل الخدمات الإدارية المقدمة من قبل “مركز الاتصال 937” حجز المواعيد في المراكز الصحية، رفع طلبات نقل المرضى من المستشفيات، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة. كما أن للمركز دور كبير وفعال في نشر التوعية الصحية بما يتعلق بالأمراض المعدية والسموم والأدوية. وقد بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها من خلال المركز 95% حتى تاريخه.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1004563/937_Call_Center.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1004564/937_Call_Center.jpg