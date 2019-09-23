‫وزارة الصحة السعودية: إطلاق برنامج “أداء الصحة” لتحقيق أهداف الصحة وفق رؤية المملكة لعام 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية، 23 سبتمبر 2019 /PRNewswire/ — من أجل رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات؛ أطلقت وزارة الصحة السعودية برنامج “أداء الصحة“، وهو برنامج يمهد الطريق أمام تحقيق الأهداف الصحية وفق رؤية المملكة لعام 2030.

وتم تصميم البرنامج ليحقق الأهداف التالية:

توفير منهجية منظمة ومتسقة لاختيار المبادرات المحورية الهادفة إلى إدخال تحسينات فعالة على منظومة الخدمات الصحية وتنفيذها

مراقبة أداء المستشفيات

بناء قدرات الموارد البشرية

انطلق البرنامج خلال عام 2016 في 33 مستشفى وارتفع هذا العدد ليصل إلى 72 مستشفى خلال عام 2018. كما يشمل البرنامج أكثر من 42 مؤشر أداء رئيسي ضمن سبعة اختصاصات للمستشفيات.

برنامج أداء الصحة له تأثير بالغ على طريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى كما أسفر عن أكثر من 1500 من التحسينات المحورية التي يُنفَّذ في المستشفيات وأدت بدورها إلى العديد من قصص النجاح التي أثرت بشكل مباشر على المرضى وعائلاتهم. وتشمل أبرز إنجازات البرنامج القدرة على علاج أكثر من 85% من المرضى في غضون 4 ساعات من وصولهم إلى وحدة الطوارئ وتحقيق وفورات الكفاءة وتوفير عائد على الاستثمار يتراوح بين 50 إلى 1.

وتتمثل أحد العوامل الهامة التي يشملها البرنامج في الطفرة التي تشهدها قدرات الموارد البشرية حيث اكتسب أكثر من 1400 موظف المهارات اللازمة للوقوف على التحسينات المحورية وتنفيذها.

طُرح البرنامج لتلبية خدمات الرعاية الصحية التي تُقدَّم خلال موسم الحج بهدف تسخير الأنشطة اليومية لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة طوال موسم الحج.

ونظرًا للتأثير الكبير للبرنامج في تقديم الرعاية الصحية والاعتراف الدولي الذي حظى به، فقد وقع عليه الاختيار ليكون “أفضل مشروع على المستوى الدولي للعام” حيث نال جائزة جمعية الاستشارات الإدارية “MCA” لعام 2018. وقد طبقت الوزارة هذا البرنامج بحيث يشمل أكثر من 150 مستشفى وأكثر من 730 مركزًا من مراكز الرعاية الأولية ليمتد إلى 15 اختصاص من اختصاصات للمستشفيات.

وقد صرح في هذا الصدد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة قائلاً “يهدف البرنامج إلى بناء القدرة على توحيد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم قياسها وتحميلها في لوحة إلكترونية من شأنها مساعدة الوزارة في مراقبة الأداء، واستنباط رؤى ذات مغزى واتخاذ قرارات من شأنها أن تقديم أفضل وأكثر أمانًا وفعالية على بصفة مستمرة للمرضى والمواطنين في المملكة،” .

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