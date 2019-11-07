‫وحدتا AquaEdge® 19DV للتبريد و AiroVision™ 39HQلمعالجة الهواء من كارير تفوزان في حفل جوائز البناء الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — فازت شركة كارير بجائزتين على منتجين للبناء الأخضر في حفل البناء الأخضر المهم للشرق الأوسط وشمال أفريقي 2019 الذي عقد في دبي مؤخرا. فاز جهاز التبريد الطارد المركزي المبرد بالماء AquaEdge® 19DV من كارير في فئة إدارة الطاقة، في ما حصلت وحدة المعالجة الهوائية AiroVision ™ 39HQ في فئة جودة الهواء الداخلي. تقوم شركة كارير، الشركة الرائدة في العالم في حلول التكنولوجيا العالية في التدفئة وتكييف الهواء والتبريد، والحرائق والأمن وتقنيات أتمتة البناء، بتشغيل العديد من مؤسسات الأعمال في الشرق الأوسط عبر مشاريع مشتركة. وكارير هي وحدة من شركة يونايتد تكنولوجيز (رمزها في بورصة نيويورك هو UTX) .

جوائز البناء الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ينظمها مجلس الإمارات للمباني الخضراء ويرعاها رسميا المجلس العالمي للمباني الخضراء، تكرم المنتجات المتوفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقدم أداء مستدامًا محسّنًا بشكل كبير.

وقال فينيت كاشياب، المدير الإداري لشركة كاريير في الشرق الأوسط: “يشرفنا أن نحصل على هذه الجوائز، التي تميز بحق ابتكارنا وخبرتنا الرائدة في تقديم حلول موفرة للطاقة وعالية الأداء لعملائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تكرم هذه الجوائز أيضًا الجهود البحثية والتطويرية المتميزة التي تدخل في جميع منتجات كارير. تشكر كارير موظفينا وعملاءنا الذين يساعدوننا في جعل العالم مكانًا أفضل للعيش والعمل.”

يتميز مبرد الطرد المركزي المبرد بالماء من كارير AquaEdge® 19DV – الفائز في فئة إدارة الطاقة – بذكاء Greenspeed® وإمكانية تبريد منخفضة للاحترار العالمي R1233zd (E)، ولديه GWP من ~ 1. توفر وحدة AquaEdge 19DV، التي يتم تركيبها في جميع أنحاء العالم، طلبات العملاء للحصول على الأداء الأمثل والكفاءة الرائدة والمسؤولية البيئية.

منتج المباني الخضراء لهذا العام في فئة جودة الهواء الداخلي هو AiroVision ™ 39HQ AHU، الذي يتم إنتاجه في مصنع ألاركو كارير في غبزي التركية. تعتمد شركة تي يو في أس يو دي منتج AHUs مع الضوابط المتكاملة لخدمة الرعاية الصحية ومشاريع الأدوية. تلبي الوحدات احتياجات مستلمي الرعاية والقائمين على رعايتهم، وتحافظ على متطلبات جودة البيئة الداخلية العالية مع معايير الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي.

أقيم حفل توزيع الجوائز في حدث خالٍ من الكربون حضره مسؤولون حكوميون وقادة الصناعة. كانت شركة كي بي أم جي هي المدققة الرسمية لحفل جوائز المباني الخضراء للعام 2010 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لضمان أعلى معايير الشفافية والإنصاف في عملية منح الجائزة.

لمزيد من المعلومات حول حلول كارير المستدامة، يرجى زيارة www.Carrier.com ، أو تابعوا كارير على @Carrier على تويتر.

نبذة عن شركة كارير

إذ أسسها مخترع تكييف الهواء الحديث، شركة كارير هي الشركة الدولية الرائدة في العالم في التكنولوجيا العالية، وحلول التدفئة والتكييف الهواء والتبريد. ويوفر خبراء كارير حلولا مستدامة، إذ يقومون بدمج المنتجات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة، وضوابط البناء، وخدمات الطاقة السكنية والتجارية وتجارة التجزئة والنقل والخدمات الغذائية. وإذ أسسها مخترع تكييف الهواء الحديث، فإن كاريار العالم من حولنا من خلال الابتكار الهندسي والرعاية البيئية. تقوم شركة كارير، المزود العالمي الرائد لتقنيات التدفئة والتبريد وتكييف الهواء والتبريد والحرائق والأمن وأتمتة المباني، بتشغيل العديد من الشركات في الشرق الأوسط من خلال مشاريع مشتركة. للمزيد من المعلومات يرجى www.carrier.com أو متابعة كارير على @Carrier على تويتر.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1023876/Carrier_AquaEdge_19DV.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1023877/Carrier_AiroVision_39HQ.jpg