You are here:

‫وحدتا AquaEdge® 19DV للتبريد و AiroVision™ 39HQلمعالجة الهواء من كارير تفوزان في حفل جوائز البناء الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019