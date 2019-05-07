‫وحدة نصف الخلية 72 المزدوجة الجانب من لونغي تحقق سجلا عالميا بلغ 450 واط للجانب الأمامي

شيان، الصين، 8 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة لونغي يوم 29 نيسان/أبريل أن قوة الجانب الأمامي لوحدتها نصف القطعة 72 قد تجاوزت الـ 450 واط، محققة أعلى إنتاجية طاقة في العالم لهذه الوحدة. وقد تم اختبار هذا السجل والتحقق منه من قبل شركة الترخيص المعروفة تي يو في – أس يو دي.

هذا هو تحقق آخر لاستراتيجية لونغي لنمو الشركة من خلال الابتكارات التكنولوجية. في 24 نيسان/أبريل من العام الماضي، تجاوزت قوة وحدة البيرك الأحادية الكريستال المكونة من 60 خلية 360 واط، محققة بذلك الرقم القياسي العالمي لأعلى قوة لوحدة بيركل نصفية القطع مكونة من 60 خلية.

وقال الدكتور أل في يون، نائب رئيس لونغي سولار: “تجمع وحدة لونغي أحادية الكريستال النصف خلوية بين تكنولوجيا خلايا البيرك أحادية البلورة وبناء وحدة نصف خلوية ثنائية الجانب لتقليل فاقد الحزمة وزيادة متوسط ​​الإنتاج بمقدار 5-10واط. تتميز الوحدات نصف الخلوية بمزايا واضحة في توليد الطاقة في ظل ظروف الإضاءة والظل الضعيفة والمقاومة الممتازة لنقطة الحرارة. هذا السجل الجديد في طاقة الوحدة هو خطوة أخرى في اختراقنا الابتكاري ورحلتنا “.

في كانون الثاني/يناير من هذا العام، وصلت كفاءة التحويل الإيجابية لخلايا البيرك أحادية الكريستال إلى 24.06٪، مخترقة حد كفاءة خلايا البيرك النظري سابقًا في الصناعة والبالغ 24٪. إن التحديث المستمر للرقم القياسي العالمي يدل على استمرار ريادة لونغي التكنولوجية.

كما ورد في نتائج لونغي المالية للعام 2018، استثمرت الشركة 183.58 مليون دولار أميركي في البحث والتطوير في العام 2018 ولديها فريق يضم حوالي 548 موظفًا في مجال البحث والتطوير. سجلت لونغي 526 براءة اختراع ومنتجاتها وتقنياتها دائمًا في المراكز الرائدة في الصناعة.

يتسارع التحول نحو الطاقة النظيفة والمنخفضة الكربون على مستوى العالم ومع ذلك، فإن نمو إنتاج الوحدات الكهروضوئية يزداد بسرعة. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تصل القدرة الإجمالية العالمية المركبة للخلايا الكهروضوئية إلى 1721 غيغاواط بحلول العام 2030، وستزيد إلى 4670 غيغاواط بحلول العام 2050. وستكون الابتكارات في مجال تكنولوجيا الطاقة الضوئية في الطليعة، وتكون المنتجات الضوئية عالية الكفاءة والجودة العالية هي “القوة الرئيسية” لتعزيز تغيير الطاقة.

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