‫وثائقي THRIVE II: This Is What It Takes يصدر الفيلم الترويجي القصير يوم 8 أغسطس بـ 15 لغة لمسلسل واحد من الوثائقيات الأكثر مشاهدة في جميع الأوقات

لوس أنجلوس، 10 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — الوثائقي THRIVE: What on Earth Will it Take? هو واحد من أكثر الأفلام الوثائقية مشاهدة في التاريخ، إذ يُشاهد من قبل 90 مليون مشاه\ بـ 27 لغة مختلفة. وإذ صدر أولا في العام 2011، يكشف هذا الوثائقي غير التقليدي الستار عن ما يحدث في العالم عن طريق كشفه عن تنسيق القوة العالمي في كل جانب من جوانب حياتنا تقريبا.

لقد ربط وثائقي THRIVE I الاختراقات في العلوم والوعي والنشاط، التي قدمت حلولًا حقيقية، ومكنتنا من خلال استراتيجيات جريئة وغير مسبوقة من استعادة حياتنا ومستقبلنا. أعد المبدعان فوستر غامبل وكيمبرلي كارتر غامبل فيلما ترويجيا ملخصا قصيرا للوثائقي يُبث يوم 8 آب/أغسطس 2020 لتتمة مسلسلهما يجيب على السؤال: ماذا بحق السماء سيتطلب THRIVE II: This Is What It Takes.

THRIVE II: This Is What Itakes يأخذ المشاهدين وراء الكواليس مع الأشخاص والابتكارات التي لديها القدرة على تغيير الحياة للجميع. يتبع الوثائقي رحلة عبر العالم للبحث في الحلول الواعدة في مجالات الطاقة والصحة والوعي والتنظيم الذاتي غير القسري مع الكشف عن العلوم والمبادئ والاستراتيجيات الأساسية التي تجعلها ممكنة. وإذ يحفز الحركات الشعبية السياسية العابرة ونزع المركزية عن الحلول، يقدم THRIVE II أدوات عملية لاستعادة السلطة على حياتنا، وهو مسعى يعتبر أكثر أهمية بسبب إخفاقات الحكومات والمؤسسات الرسمية وسط الوباء والاضطرابات المدنية التي تجتاح العالم. سيصدر الفيلم في 26 أيلول/سبتمبر 2020 بـ 15 لغة لعالم محبط من الوضع الراهن ومتعطش للأمل، ومرتكز على الحلول.

بعد إصدار الجزء الأول، تواصل أكثر من ألف مبتكر من جميع أنحاء العالم مع فريق ThriveOn الحريص على مشاركة اختراعاتهم وضمهم إلى الحركة.

وقال فوستر غامبل: “كثيرون يخشون أن تكون اختراعاتهم صعبة للغاية على الوضع الراهن لدرجة أنه قد تم قمعها بالفعل أو ربما يتم قمعها. وقد دفعتني هذه الاستجابة الملهمة وكيمبرلي إلى رحلة عبر إفريقيا والصين وتايلاند ومصر وأوروبا وكوستاريكا والمكسيك وجميع أنحاء الولايات المتحدة، مع فريق من المهندسين والأطباء وغيرهم من الخبراء لفحص الاختراقات المختلفة.”

هذه التفاعلات مع المبتكرين العالميين مصحوبة بتعليقات على الكاميرا من علماء وفلاسفة بارزين مثل نسيم حرمين، غريغ برادن، الدكتور كيلي بروغان، بروس ليبتون، لاركين روز، وآخرين.

في هذه الحقبة الجديدة حيث نادراً ما تعمل الأنظمة القديمة لصالح أي منا باستثناء النخبة المالية التي تديمها، يقدم THRIVE II: This Is What It Takes حلولاً قابلة للتنفيذ، ويكشف وراء الكواليس عن ابتكارات اختراقية جريئة، وتمكين نماذج جديدة لخلق عالم يقدم لكل شخص فرصة للازدهار.

حول ThriveOn

يهدف ThriveOn إلى تثقيف وتمكين وإشعال إمكاناتنا البشرية لاستعادة كمال النظم الطبيعية، والتوافق مع المجال الموحد ومع بعضنا البعض لخلق عالم مزدهر.

الكتيب الإعلامي لـ THRIVE II: https://www.thriveon.com/ thrive-ii-press-kit

الطلبات الإعلامية لـ THRIVE II: https://www.thriveon.com/ request-form/

لمزيد من المعلومات حول كيف تصبح شريكا في المشروع: https://www.thriveon.com/ affiliate-sign-up

فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=EaA7WCb4_H4

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1225280/Thrive_II_Logo. jpg

الاتصال: الطلبات الإعلامية لـ THRIVE II: https://www.thriveon.com/ request-form/