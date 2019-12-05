‫واي أو أف سي تضع التنمية المستدامة عالية على أجندتها في المؤتمر العالمي للألياف البصرية والكوابل 2019

شارلوت، نورث كارولينا، 5 كانون الأول /نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — شاركت شركة يانغتزي للألياف البصرية والكوابل (“واي أو أف سي”) أو (“الشركة”) (601869.SH, 06869.HK)، وهي شركة عالمية مزودة للألياف البصرية والكوابل، في المؤتمرالعالمي للألياف البصرية والكوابل 2019، وهو حدث بارز نُظم في الفترة بين 18-20 تشرين الثاني/نوفمبر في شارلوت بولاية نورث كارولينا. وفي المؤتمر ألقى الدكتور جوانغ دان، المدير التنفيذي ورئيس الشركة، خطابا تحدث فيه عن اتجاهات السوق والكيفية التي يمكن بها للاعبين في السوق العمل معا للدفع قدما بتطوير كوابل الألياف البصرية.

وتشارك جوانغ، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في شركتي كومنغ إنك وبريزميان غروب، رؤياه حول الوضع الحالي لنشر شبكة الـ 5 جي في الصين، وكيف تقوم واي أو أف سي بتطوير منتجات عالية الجودة في عصر إنترنت الأشياء.

وقال جوانغ أن إنترنت الأشياء تضع الأساس لعصر الذكاء. وقال “هناك حاجة إلى الألياف الضوئية في كل مكان لتحقيق الاتصالات بين الناس والأشياء، وهي تشكل شبكة عصبية لإنترنت الأشياء.”

وفي ما يتعلق بتطوير تكنولوجيا الـ 5 جي في الصين، قال جوانغ إن الاقتصاد الثاني في العالم يستعد للدخول في عصر الـ 5 جي عبر عملية نشر واسعة النطاق للشبكة في العام 2020 – 2021. وقد شهدت الصين استثمارات بلغ مجموعها 4.7 مليار دولار أميركي في الـ 5 جي حتى الآن هذا العام. في حزيران/يونيو الماضي، أصدرت السلطات الصينية أول مجموعة من تراخيص الـ 5 جي، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في البلاد خدمة الـ 5 جي على نطاق تجاري.

وقال جوانغ إن خطة المشغلين الرئيسيين الثلاثة للاتصالات في الصين هي إنشاء ما بين 600 إلى 800 ألف محطة كبرى للشبكة الجديدة في مئات المدن في العام 2020، ونشر ملايين المحطات الكلية بحلول العام 2027، الأمر الذي سيدفع سوق الألياف البصرية والكوابل الصينية بتوقعات جيدة على المدى البعيد.

وفي الوقت الذي ترى فيه الصين رؤية مشرقة لتطوير الألياف البصرية، تظل الشكوك قائمة على المدى القصير. تشمل عوامل التذبذب المحتملة لطلبات الألياف للــ 5 جي البناء المشترك وتشارك الشبكة بين مشغلي الاتصالات، وتصاعد ضغوط الاستثمار في إنشاء الـ 5 جي بالإضافة إلى استراتيجية الاستثمار لشبكة البث الصينية على الـ 5 جي.

وإذ هي شركة مكرسة لتطوير الألياف البصرية على مدى 31 عاما، واي أو أف سي هي شركة رائدة في هذا المجال. تمتلك الشركة المدرجة في سوقي مال شنغهاي وهونغ كونغ واحدة من أكثر السلاسل الصناعية اكتمالاً في العالم، التي تغطي الألياف البصرية والكوابل البصرية. وقد بنت الشركة نظاما صناعيا للترويج لتطبيقات الشبكات البصرية ونشر مشاريع رئيسية في جميع أنحاء الصين، مثل مشروع شبكة الألياف البصرية الكامل في هواغونغ أس أند تي إنتربرايز، هوبي.

حول واي أو أف سي

شركة يانغتزي للألياف البصرية والكوابل (واي أو أف سي) هي المزود العالمي الرائد للألياف البصرية ذات الأداء العالي، والألياف البصرية وكوابل الألياف البصرية. يتم تركيب واعتماد منتجات واي أو أف سي على نطاق واسع من قبل اللاعبين في صناعة الاتصالات في أكثر من 70 دولة ومنطقة. وتشمل منتجاتها وحلولها الرئيسية الألياف البصرية المتخصصة وكوبال الألياف البصرية، والكوابل وملحقات آر أف المحورية. توفر واي أو أف سي أيضًا أنظمة متكاملة وتصميم المشاريع والخدمات. تخدم الشركة أيضًا لاعبين في صناعات مثل المرافق العامة والنقل والنفط والكيمياء والأدوية وغيرها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: en.yofc.com

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