‫هيكفيجن تعلن عن نتائجها المالية نصف السنوية (يناير – يونيو 2019)

هانغجو، الصين، 5 آب /أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — أبلغت هيكفيجن، الشركة العالمية الرائدة الموردة للمنتجات والحلول والمنتجات الأمنية، عن عائدات تشغيلية إجمالية بلغت 23.92 مليار يوان للنصف الأول من العام 2019، ما مثل نموا سنويا قدره 14.60%. وبلغت الأرباح الصافية المستحقة للمساهمين في الشركة 4.22 مليار يوان، وهو ما مثل نموا بلغت نسبته 1.67%. وأبلغت الشركة كذلك عن أداء مالي قوي خلال الربع الثاني من العام 2019، مثل نموا سنويا قدره 21.46% في عائدات التشغيل الإجمالية ونسبة نمو سنوية بلغت 14.98% في الأرباح الصافية.

نصف السنة الأ,ل من العام 2019 نصف السنة الأول 2018 (معدل) نسبة التغيير السنوية الدخل التشغيلي (باليوان) 23,923,273,424.50 20,875,758,224.63 14.60% الأرباح الصافية للمساهمين في الشركة (باليوان) 4,216,755,210.24 4,147,395,535.86 1.67%

ملاحظة: أجرت الشركة تعديلًا بأثر رجعي أو أعادت صياغة لبيانات المحاسبة السابقة لاندماج الأعمال تحت السيطرة المشتركة والتنفيذ الأول لإرشادات الأدوات المالية الجديدة.

وحافظت الشركة على استثمارات قوية في البحث والتطوير والتطوير السريع للتقنيات السائدة الآن مثل التعليم العميق والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء الذكية، مما سيمكن الشركة من البقاء في صدارة منحنى الابتكار في صناعة الأمن.

خلال النصف الأول من عام 2019، عززت الشركة عملياتها في الداخل والخارج من خلال مواصلة الاستثمار في عمليات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء المحلية.

ويسعد هيكفيجن أيضا رؤية شركاتها الجديدة إزفيز، هيكروبوتيكس، أوتوميتيف إلكترونيكس، وإنتيليجنت ستوريج، وهي تواصل ازدهارها، لتصبح تدريجياً مصدرًا جديدًا للتنمية والنمو طويل الأجل.

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نبذة عن هيكفيجن

هيكفيجن هي المورد البارز في العالم لمنتجات وحلول المراقبة بالفيديو الابتكارية. وبفضل تمتعها بأقوى فريق بحث وتطوير في الصناعة، تدفع هيكفيجن بالتقنيات الأساسية لترميز الصوت والفيديو، ومعالجة صور الفيديو، وتخزين البيانات ذات الصلة، وكذلك التكنولوجيات المستقبلية التوجه مثل الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة، والتعلم العميق. بالإضافة إلى صناعة المراقبة بالفيديو، تمد هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجات هيكفيجن أيضًا ذكاء قويا لمؤسسات الأعمال للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزم هيكفيجن بأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمها هيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com

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