‫هيكفيجن تعلن عن نتائجها المالية للسنة الكاملة 2018 والربع الأول من 2019

هانغجو، الصين، 29 نيسان/أبريل، 2019 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة هيكفيجن، الشركة العالمية الرائدة الموردة للمنتجات والحلول والمنتجات الأمنية، عن نتائجها المالية للسنة الكاملة 2018. ويظهر تقريرها المالي السنوي دخلا تشغيليا للعام يبلغ 49.84 مليار يوان، ما يمثل نموا سنويا بنسبة 18.93%. وبلغت الأرباح الصافية للمساهمين في الشركة 11.35 مليار يوان، ما يمثل نسبة نمو بلغت 20.64%.

بيانات مالية رئيسية

2018 2017 نسبة التغيير السنوية الدخل التشغيلي (باليوان) 49,837,132,481.61 41,905,476,572.07 18.93% الأرباح الصافية للمساهمين في الشركة (باليوان) 11,352,869,241.32 9,410,855,084.82 20.64%

كانت النتائج الإجمالية مرضية بالنظر إلى بيئة السوق المعقدة والتباطؤ في الاقتصاد الصيني المحلي.

خلال العام 2018، واصلت هيكفيجن توسيع عدد المراكز التجارية المحلية على مستوى الأقاليم وافتتحت خمسة فروع جديدة في الخارج ومكاتب فرعية متعددة جديدة. مع الثقة في إمكانات النمو في المستقبل، حافظت الشركة على مستوى عال من الاستثمار في البحث والتطوير، ويعمل بها الآن أكثر من 16,000 مهندس في مجال البحث والتطوير. وزاد العدد الإجمالي للقوى العاملة في الشركة بنسبة 31 ٪ ليصبح المجموع أكثر من 34,000 موظف.

نجحت الشركة أيضًا في إطلاق تقنيات ومنتجات وحلول جديدة. من بينها، تم تعزيز منصة هيكفيجن للذكاء الاصطناعي المفتوحة لتسريع نشر التطبيقات الذكية؛ تم تقديم سلسلة الكاميرات الذكية DarkFighterX من الجيل الجديد لتوفير المزيد من الوضوح في الأماكن المظلمة؛ وتم طرح محطات التعرف على الوجوه التي تساعد على تحسين عمليات البناء وإدارة القوى العاملة وعمليات السلامة؛ على سبيل المثال لا الحصر.

في العام 2018، واصلت هيكفيجن استثماراتها في مجالات الأعمال الجديدة. أظهرت أعمال EZVIZ للمنازل الذكية نمواً صحياً وحافظت على ربحيتها، بينما بدأت HikRobotics في تحقيق الربحية. كما تم إجراء مزيد من الاستثمارات في أعمال تجارية جديدة أخرى مثل إلكترونيات هيكفيجن للسيارات، ومنتجات هيكفيجن لأعمال التخزين الذكية.

كما أعلنت هيكفيجن عن نتائجها المالية للربع الأول، التي أظهرت أن إجمالي إيرادات التشغيل بلغت 9.94 مليار يوان، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 6.17٪ على أساس سنوي. بلغ صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة 1.54 مليار يوان، مما يعكس انخفاضًا سنويًا بنسبة 15.41٪. ومع ذلك، مع الزيادات الأخيرة في الفرص التجارية في السوق المحلية والنمو المستقر في الأسواق الخارجية، فإن الشركة لديها نظرة إيجابية بالنسبة إلى نتائج الربع الثاني من العام 2019.

لقراءة النسخة الكاملة من التقرير المالي لسنة 2018، يرجى الضغط HERE.

نبذة عن هيكفيجن

هيكفيجن هي المورد البارز في العالم لمنتجات وحلول المراقبة بالفيديو الابتكارية. وبفضل تمتعها بأقوى فريق بحث وتطوير في الصناعة، تدفع هيكفيجن بالتقنيات الأساسية لترميز الصوت والفيديو، ومعالجة صور الفيديو، وتخزين البيانات ذات الصلة، وكذلك التكنولوجيات المستقبلية التوجه مثل الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة، والتعلم العميق. بالإضافة إلى صناعة المراقبة بالفيديو، تمد هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجات هيكفيجن أيضًا ذكاء قويا لمؤسسات الأعمال للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزم هيكفيجن بأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمها هيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com