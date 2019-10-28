‫هيكفيجن تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2019: نمو سنوي بنسبة 23.12%

هانغجو، الصين، 28 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أبلغت هيكفيجن، الشركة العالمية الرائدة الموردة للمنتجات والحلول والمنتجات الأمنية، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2019. وخلال الربع الثالث من العام 2019، ولدت هيكفيجن عائدات بقيمة 15.92 مليار يوان، محققة نموا سنويا بلغ 23.12%، وبلغت الأرباح الصافية التي توزع على المساهمين في الشركة 3.81 مليار يوان، ما مثل نموا بلغت نسبته 17.31%.

وخلال الفترة بين الربع الأول والربع الثالث، ولدت هيكفيجن دخلا تشغيليا بلغ 39.84 مليار يوان، ما مثل نموا نسبته 17.86%.

الربع 3 من العام 2019 التغيير السنوي بين الربع 3 2018 والربع 3 2019 الربع 1 – الربع 3 2019 التغيير السنوي (%) بين الربع 1-3، 2018، الربع 1-3، 2019 الدخل التشغيلي الكلي (باليوان) 15,915,642,904.35 20,875,758,224.63 23.12% 17.86% الأرباح الصافية للمساهمين في الشركة (باليوان) 3,610,578,954.89 17.31% 8,027,334,165.53 8.54%

كان النمو مستقرا وقويا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2019، مع زيادة متتابعة في كل ربع.

وتعتقد هيكفيجن أن هناك طالبات متزايدة على المنتجات الأمنية وفرص نمو في كل من الأسواق الصينية والخارجية، وستواصل السعي لتوفير منتجات متفوقة لجميع العملاء والشركاء على الصعيد العالمي.

للاطلاع على تقرير الربع 3 من العام 2019، يرجى زيارة هذا الموقع: here.

نبذة عن هيكفيجن

هيكفيجن هي المورد البارز في العالم لمنتجات وحلول المراقبة بالفيديو الابتكارية. وبفضل تمتعها بأقوى فريق بحث وتطوير في الصناعة، تدفع هيكفيجن بالتقنيات الأساسية لترميز الصوت والفيديو، ومعالجة صور الفيديو، وتخزين البيانات ذات الصلة، وكذلك التكنولوجيات المستقبلية التوجه مثل الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة، والتعلم العميق. بالإضافة إلى صناعة المراقبة بالفيديو، تمد هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجات هيكفيجن أيضًا ذكاء قويا لمؤسسات الأعمال للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزم هيكفيجن بأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمها هيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1015896/Hikvision_Q3_financial_results.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1015895/Q3_financial_results_Hikvision.jpg