‫هيكفيجن تعلن عن محطات التعرف على الوجه من دون لمس “MinMoe” للضبط الأسهل للوصول والحضور والغياب للموظفين

هانغجو، الصين، 30 آذار/مارس، 2020 / — — أعلنت شركة هيكفيجن، الشركة العالمية الرائدة المزودة للمنتجات والحلول الأمنية الابتكارية، عن عروضها الجديدة لضبط الوصول والحضور والغياب للموظفين، محطات MinMoe (منمو) للتعرف على الوجه، واعدة بأن حقبة جديدة من ضبط الوصول على أساس التعرف على الوجه على وشك أن تبدأ.

لتلبية العديد من السيناريوهات الواقعية واحتياجات العملاء، تتميز مجموعة “منمو” للتعرف على الوجه بأربع سلاسل إجمالية: سلسلة القيمة، السلسلةالمهنية، السلسلةالفائقة، ووحدات التعرف على الوجه لبوابات التفتيش الأمني. بفضل الوظائف القوية والأسعار التنافسية، تم تصميم منتجاتسلسلة القيمة (DS-K1T341A/DS-K1T331) بشكل فريد لسيناريوهات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل المكاتب ومحلات البيع بالتجزئة.

ويقول فرانك زانغ، رئيس المركز الدولي للمنتجات والحلول فيهيكفيجن، “نرى مزايا رائعة في تجربة “من دون لمس” التي توفرها منصة التعرف على الوجه. مع تقنية التعلم العميق المتقدمة والوظائف العملية المتنوعة، نتوقع أن تتمكنمنصة “منمو” للتعرف على الوجه من تحقيق المزيد من الأمان والفعالية لعملائنا الصغار والمتوسطين. إن التحكم في الوصول وحضور الوقت أسهل بكثير.“

التعرف السريع والدقيق، حتى في الظلام

يتم تشغيل محطات التعرف على الوجههيكفيجن”منمو”بواسطة خوارزمية تعلم عميقة، مما يزيد من دقة التعرف على الوجه إلى أكثر من 99٪ وتعزز سرعات التحقق إلى أقل من 0.2 ثانية. تضمن معدلات التحقق والدقة المحسنة تجربة ممتعة لتقنية “من دون لمس” للمستخدمين – وهو تحسن كبير على تمرير بطاقات الهوية أو عمليات مسح بصمات الأصابع.

علاوة على ذلك، تعمل أجهزة التعرف على الوجه”منمو”بشكل جيد في البيئات المنخفضة وحتى الخالية من الضوء.

أمان أفضل في مواجهة الانتحال

إذ تأتي مجهزة بعدسات مزدوجة – وهي عدسة الضوء المرئي وعدسة الأشعة تحت الحمراء – لن تسمح أجهزة”منمو”للتعرف على الوجه بالقدرة على الوصول إلا عندما تكتشف كلتا العدستين الشخص نفسه، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان الوجه فعليًا لا صورة. تجعل هذه التقنية المضادة للانتحال إدارة التحكم في الوصول أكثر أمانًا وتمنع معظم عمليات الاحتيال في تأكيد حضور الموظفين المحتالين.

روابط متعددة وخيارات تكامل طرف ثالث

إلى جانب رابط الباب، يمكن ربط محطات التعرف على الوجه”منمو”بـمسجل فيديو شبكيلتسجيل البيانات وتخزينها. يمكن أيضًا ربطها بكاميرات الشبكة للسماح بتسجيل فيديو واضح للمشهد عند تشغيل أي أحداث محددة مسبقًا. وفي الوقت نفسه، توفر منتجات”منمو”وفرة من خيارات التكامل من جهة خارجية لتحقيق التوافق الشامل، مما يتيح اتصالات سريعة وفعالة من حيث التكلفة بين محطات التعرف على الوجه”منمو”وأنظمة التحكم في الحضور وأنظمة الحضور الحالية للعملاء.

لمزيد من المعلومات حول محطات التعرف على الوجه من هيكفيجن “منمو”، يرجى النقر هنا: here

نبذة عن هيكفيجن

هيكفيجن هي المورد البارز في العالم للمنتجات والحلول الأمنية. وبفضل تمتعها بفريق بحث وتطوير شامل وعالي الخبرة، تصنع هيكفيجن محفظة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لطائفة واسعة من الأسواق الرأسية. بالإضافة إلى صناعة الأمن، مددت هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجاتهيكفيجنأيضًا ذكاء قويا لمؤسسات الأعمال للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزمهيكفيجنبأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمهاهيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com

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