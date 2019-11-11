‫هيكفيجن تعرض أحدث ممارسات السحاب المبتكرة لديها في معرض سي بي أس إي 2019

هانغجو، الصين، 10 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — عرضت شركة هيكفيجن، الشركة العالمية الرائدة الموردة للمنتجات والحلول والمنتجات الأمنية، أحدث تقنياتها الابتكارية ومنتجاتها وحلولها في معرض الأمن العام الصيني (سي بي أس إي) 2019 في شنجن في الفترة بين 28-31 تشرين الأول/أكتوبر.

صادف هذا العام الذكرى الثانية لإطلاق سحابة الذكاء الاصطناعي من هيكفيجن. أطلق على العرض التقديمي الذي قدمته شركة هيكفيجن في المعرض هذا العام عنوان “Fusing Data for a Smarter World” (إدماج البيانات لعالم أذكى)، وقدم العرض منصة سحابة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهيكفيجن التي تدعم تكامل إنترنت الأشياء وبيانات شبكة المعلومات المصممة لتمكين التطبيقات والخدمات الذكية الجديدة.

تستند منصة سحابة الذكاء الاصطناعي من هيكفيجن على بنية موزعة تتضمن الحوسبة السحابية وحوسبة الحافة المتطورة. وهي تمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي من السحابة إلى مجال الحافة لمسجلات الفيديو والخوادم الداخلية، وكذلك إلى منصات الحافة المزودة بكاميرات الأمان وأجهزة إنترنت الأشياء الأخرى. تدعم البنية ثلاثية الطبقات هدف توفير فئة جديدة من التطبيقات الذكية والأكثر ذكاءً والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

في المعرض، تمكن الزوار من رؤية عدد كبير من تطبيقات سحابة الذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ. تم إنشاء هذه التطبيقات لمساعدة العملاء على تحقيق تحولهم الرقمي في مجالات مثل السلامة العامة، والنقل، وتجارة التجزئة، والتمويل، والخدمات اللوجستية، والمجتمع، وحماية البيئة، إلخ.

نظام النقل الذكي

باستخدام تقنية تحليل الفيديو المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يحدد نظام النقل الذكي من هيكفيجن المخالفات المرورية من أجل تقليل عدد الإصابات البشرية والوفيات. من خلال دمج معلومات الفيديو مع الأنظمة والخوارزميات الأخرى، يمكن عرض بيانات حركة المرور على خرائط المدن لتوجيه حركة المرور وتحسين التنقل في المناطق الحضرية.

أعمال التجزئة الذكية

تتصدى حلول التجزئة الذكية من هيكفيجن لتحديات تجارة التجزئة وتوفر تقنيات متطورة مثل تحليلات الفيديو والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لتلبية احتياجات تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت مثل مراكز التسوق والسوبر ماركت ومتاجر العلامات التجارية. تغطي التطبيقات إحصاء الأشخاص وتحليل شعبية البضائع والدوريات عن بعد في المتاجر والإشراف على أمين الصندوق وإدارة الأرفف والحاويات غير المأهولة وغير ذلك الكثير.

الكاميرات المعززة بالذكاء الاصطناعي

في جناح هيكفيجن، شاهد الزوار ممارسات سحابة الذكاء الاصطناعي، لكنهم أطلعوا أيضًا على المنتجات المبتكرة التي تساهم في هذه المشاريع، مثل:

كاميرات الفيديو المدمجة بالرادار: دمج الرادار عالي الدقة مع الكاميرات الذكية للتعلم العميق يمكّن من اكتشاف المسافات الطويلة تحت أي ظرف من الظروف الجوية.

الكاميرات المتكاملة متعددة العدسات: مزيج متعدد العدسات في جهاز واحد لتلبية متطلبات المستخدمين متعددة الوظائف في سيناريو واحد.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت هيكفيجن منتجات ذكية، بما في ذلك كاميرات Turbo HD 5.0 ​​المزودة بالذكاء الاصطناعي وسلسلة Easy IP 4.0 مع تقنيات AcuSense و ColorVu من هيكفيجن وكاميرات التعلم العميق DeepinView.

تجربة هيكفيجن المفتوحة لمنصة الذكاء الاصطناعي

في مقصورة عرض هيكفيجن في المعرض، تمكن الزوار من التفاعل أيضًا مع مستودع خوارزمية منصة هيكفيجن للذكاء الاصطناعي المفتوحة وعملية التسليم. عبر واجهة مستخدم سحابة الذكاء الاصطناعي، يمكن للزوار تحديد كيفية اختيار نماذج خوارزمية مختلفة من المستودع، وتحميلها على كاميرا معززة بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ التعرف والتحليل الذكي في الوقت الحقيقي لكائنات مثل رقائق البطاطس وطفايات الحريق وعناصر أخرى.

تم تطوير منصة سحابة الذكاء الاصطناعي لهيكفيجن لحل تحديات العالم الواقعية عبر العديد من الأسواق الرأسية، ولخلق قيمة مستمرة للمستخدمين النهائيين. تم تصميم البنية المتطورة لتمكين التعاون بين الشركاء عبر الحوسبة المتطورة، وتطبيقات الصناعة، ومنصات الخدمة والأنظمة القياسية، وأكثر من ذلك بكثير.

حول سي بي أس إي

يشتمل معرض سي بي أس إي 2019 على 9 قاعات عرض تضم أكثر من 6000 كشك، تبلغ مساحتها 115000 متر مربع. وهذا المعرض هو أكبر معرض في صناعة الأمن العالمية لمدة 11 سنة متتالية. أكثر من 1500 مصنع من أكثر من 100 دولة ومنطقة يعرضون منتجات وحلول تقنية الأمان المتقدمة في هذا المعرض.

نبذة عن هيكفيجن

هيكفيجن هي المورد البارز في العالم لمنتجات وحلول المراقبة بالفيديو الابتكارية. وبفضل تمتعها بأقوى فريق بحث وتطوير في الصناعة، تدفع هيكفيجن بالتقنيات الأساسية لترميز الصوت والفيديو، ومعالجة صور الفيديو، وتخزين البيانات ذات الصلة، وكذلك التكنولوجيات المستقبلية التوجه مثل الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة، والتعلم العميق. بالإضافة إلى صناعة المراقبة بالفيديو، تمد هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجات هيكفيجن أيضًا ذكاء قويا لمؤسسات الأعمال للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزم هيكفيجن بأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمها هيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com