‫هيكفيجن تطلق جيلا جديدا من منتجات AcuSense

خوارزميات التعلم العميق الأحدث تعزز من قدرة خفض الإنذارات الخاطئة للمنتج إلى نسبة دقة تصل إلى 98%

هانغجو، 16 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة هيكفيجن، الشركة العالمية الرائدة المزودة للمنتجات والحلول الأمنية الابتكارية، عن إطلاق جيل جديد من منتجاتها الرئيسية AcuSense، بتحديثات مهمة.

يقول فرانك تشانغ، رئيس المركز الدولي للمنتجات والحلول فيهيكفيجن: “تم تقديم منتجاتAcuSense من هيكفيجنفي العام 2018، بهدف توفير الإنذارات والخدمات الذكية للشركات الصغيرة والعملاء السكنيين لأول مرة. وباختصار، تتيح تقنية AcuSense لموظفي الأمن التركيز على الأحداث البشرية والمركبات بدلاً من الأشياء غير المهمة، لكي يتمكنوا من التصرف بشكل أكثر كفاءة ما يساعد على توفير الوقت والتكاليف، بينما يمكن للمستخدمين النهائيين التحكم الكامل في نظام الأمان الخاص بهم في أي وقت ومن أي مكان “.

تحسين دقة التنبيه

تم تصميم أحدث أجهزة AcuSense من هيكفيجنباستخدام خوارزمية تعليمية عميقة تمت ترقيتها، والتي تعمل على تحليل تدفقات الفيديو المباشر وتصنيفها على أنها “بشرية” أو “مركبة” أو “أحداث أخرى”. أولئك التي تُصنف على أنها “بشرية” أو “مركبات” ستطلق إنذارات لموظفي الأمن، بينما سيتم تجاهل الأحداث الأخرى مثل قطرات المطر أو الحيوانات أو حركة أوراق الشجر، على سبيل المثال. والنتيجة هي انخفاض مذهل في الإنذارات الخاطئة – مع دقة تقترب من 98 ٪. وبهذه الطريقة، يمكن لموظفي الأمن التركيز على القضايا الأمنية الحقيقية واتخاذ الإجراءات اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيف مقاطع الفيديو ذات الصلة تلقائيًا حسب الفئات لتسهيل البحث.

تعزيز كشف الحركة مع تصنيف الإنسان / السيارة

سوف يقدّر العملاء المطلعون على مجال اكتشاف الحركة إمكانيات تقنية AcuSense أيضًا. مع أخذ عادات المستخدمين في الاعتبار التام، صممتهيكفيجنمنتجات AcuSense لدمج تصنيفات الإنسان والمركبات مع اكتشاف الحركة. وبشكل أكثر تحديدًا، عند اكتشاف الحركة، يقوم النظام بتحليل ما إذا كانت مرتبطة أو غير مرتبطة بشخص أو مركبة، وما إذا كان يجب إطلاق الإنذار. لذلك، عندما يمكّن المستخدمون وظيفة الكشف عن الحركة، يمكنهم الاستمتاع بنفس المستوى من دقة الإنذار التي توفرها تقنية AcuSense منهيكفيجن.

ضوء وامض ومحادثة صوتية ثنائية الاتجاه

عندما تكون هناك حاجة للردع في الوقت الحقيقي، فإنهيكفيجنتوفر أيضًا طرازات كاميرا مع ضوء وميض وتحذير سمعي. بمجرد تشغيل المنبه، يومض المصباح المدمج. في الوقت نفسه، يمكن لموظفي الأمن التواصل مع الشخص الذي أطلق الإنذار لتأكيد ترخيصهم، وذلك بفضل السماعة المدمجة والميكروفون في الكاميرا. تجدر الإشارة إلى أن أحدث كاميرات AcuSense تدعم المسارات الصوتية المخصصة، والتي يمكن تسجيلها مسبقًا لتناسب البيئات المختلفة.

أداء أفضل في بيئات الإضاءة المنخفضة

تم تجهيز أحدث عدسات كاميرا AcuSense بفتحة تصل إلى F1.4. تتيح هذه التقنية مزيدًا من الضوء لدخول العدسة، للحصول على سطوع صورة محسن، وأداء أفضل في بيئات الإضاءة المنخفضة.

منطقة كشف أوسع

بالمقارنة مع كاميرات AcuSense السابقة، يوسع هذا الجيل الجديد مسافات التصنيف المستهدفة من 10 أو 15 أو 22 مترًا إلى 20 أو 25 أو 30 مترًا، وفقًا للطراز.

يمكن للعملاء الاختيار من بين دقة 2 ميغابيكسل أو 4 ميغابيكسل أو 4 كي، وكذلك شكل غلاف الكاميرا من القبة والبرج إلى الرصاصة التي تناسب متطلبات التركيب الخاصة بهم.

لمزيد من المعلومات حول أحدث جيل من منتجات هيكفيجن AcuSense، يرجى زيارة https://www.hikvision.com/en/ products/IP-Products/Network- Cameras/Pro-Series-EasyIP-/

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نبذة عن هيكفيجن

هيكفيجن هي المورد البارز في العالم للمنتجات والحلول الأمنية. وبفضل تمتعها بفريق بحث وتطوير شامل وعالي الخبرة، تصنع هيكفيجن محفظة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لطائفة واسعة من الأسواق الرأسية. بالإضافة إلى صناعة الأمن، مددت هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجاتهيكفيجنأيضًا ذكاء قويا لمؤسسات الأعمال للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزمهيكفيجنبأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمهاهيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com

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