‫هيكفيجن تصدر نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2020

هانغجو، الصين، 5 أغسطس / آب 2020 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة هيكفيجن، وهي شركة مزودة لحلول إنترنت الأشياء حيث تتصدر تقنيات الفيديو قائمة منتجاتها الأساسية، نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2020. وخلال هذه الفترة ولدت هيكفيجن عائدات بقيمة 24.27 مليار يوان، بزيادة سنوية بلغت 1.45% وبلغت الأرباح الصافية المستحقة للمساهمين في الشركة 4.62 مليار يوان، ما عكس نموا سنويا بنسبة 9.66%.

حققت إيرادات هيكفيجنفي الأسواق الخارجية نموًا قويًا بلغ 7.54 مليار يوان صيني، مع نمو سنوي بنسبة 8.63٪.

وبعد أن واجهت ظروفًا اجتماعية واقتصادية عالمية غير عادية في النصف الأول من العام 2020، قامتهيكفيجنبتكييف عملياتها ونجحت في جعل الابتكارات التكنولوجية تلبي احتياجات العملاء، مما ساعد على التغلب على التحديات والحفاظ على التطور ثابتًا. ستعمل هيكفيجن باستمرار بشكل وثيق مع شركائها للحفاظ على عمليات مستقرة، وخلق قيمة للعملاء، وبناء المزيد من السلامة والكفاءة والاستدامة للمجتمعات حول العالم.

للحصول على التقرير المالي الكامل عن النصف الأول لعام 2020، يرجى زيارة الموقع here هنا.

نبذة عن هيكفيجن

شركة هيكفيجن، الشركة المزودة لحلول إنترنت الأشياء. وبفضل تمتعها بفريق بحث وتطوير شامل وعالي الخبرة، تصنع هيكفيجن محفظة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لطائفة واسعة من الأسواق الرأسية. بالإضافة إلى صناعة الأمن، مددت هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجاتهيكفيجنأيضًا ذكاء قويا لمؤسسات الأعمال للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزمهيكفيجنبأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمهاهيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com