‫هيكفيجن تصدر نتائجها المالية لكامل العام 2020 والربع الأول من العام 2021

هانغجو، الصين, 28 نيسان/أبريل، 2021 /PRNewswire/ — أصدرت شركة هيكفيجن، وهي شركة تقدم حلول إنترنت الأشياء، مع كون أعمال الفيديو العمل الأساسي لها، نتائجها المالية للعام 2020 بالكامل. في العام 2020، حققت هيكفيجن إجمالي إيرادات بلغ 63.50 مليار يوان صيني، محققة نموًا سنويًا بنسبة 10.14٪، وبلغ صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة 13.39 مليار يوان صيني، ما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 7.82٪.

كشفت هيكفيجن أيضًا عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2021، بإيرادات بلغت 13.99 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 48.36٪. وبلغ صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة في الربع الأول 2.17 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 44.99٪.

في العام 2020، وسعت هيكفيجن استثماراتها في البحث والتطوير، بإنفاق بلغ قدره 6.38 مليار يوان صيني. وارتفعت نسبة نفقات البحث والتطوير للشركة بشكل مستمر خلال السنوات القليلة الماضية، من 7.62٪ في العام 2017 إلى 8.99٪ في العام 2018، و 9.51٪ في العام 2019، و 10.04٪ في العام 2020.

وكان الابتكار التكنولوجي هو مجال التركيز الرئيسي الذي يقود التطور الناجح للشركة، وستواصل هيكفيجن تقديم المزيد من التقنيات والمنتجات والحلول المبتكرة للمساعدة في زيادة السلامة والكفاءة التشغيلية والاستدامة في المجتمعات والشركات والمجتمعات العالمية.

ومع ظهور حالات عدم يقين خارجية جديدة في العام 2020، عملت هيكفيجن عن كثب مع الشركاء والموردين على مستوى العالم للحفاظ على الاستقرار والنزاهة في سلسلة التوريد الخاصة بها، وتعزيز عمليات التصنيع الذكية، وتحسين كفاءات التسليم، فضلاً عن ضمان تطوير أعمال موثوق.

حول شركة هيكفيجن

هيكفيجن مزود حلول إنترنت الأشياء الذي يُعتبر الفيديو كفاءته الأساسية. وتتميز هيكفيجن بقوة عاملة شاملة وذات مهارات عالية في مجال البحث والتطوير، وتقوم بتصنيع مجموعة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لمجموعة واسعة من الأسواق الرأسية. وبالإضافة إلى صناعة الأمن، تقوم هيكفيجن بتوسيع نطاق أعمالها لكي يشمل تقنيات المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وصناعات إلكترونيات السيارات، من أجل تحقيق رؤيتها على المدى الطويل. كما تُوفِّر منتجات هيكفيجن أيضًا معلومات تجارية قوية للمستخدمين النهائيين، والتي يمكن أن تتيح عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. وتلتزم هيكفيجن بأقصى درجات الجودة والسلامة لمنتجاتها، وتُشجِّع الشركاء على الاستفادة من العديد من موارد الأمان الإلكتروني التي تُقدِّمها هيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارتنا على www.hikvision.com.

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