‫هواوي ويونيسكو لايت ويونيسكو آيشي تنظم مؤتمرا على الإنترنت للتعليم العالي لتنفيذ برنامجها “واصل التعليم”

شنجن، الصين، 13 نيسان/أبريل، 2010 / بي آر نيوزواير / — يوم 11 نيسان/أبريل، نظمت شركة هواوي مؤتمرا بُث مباشرة على الإنترنت (ويبينار) للتعليم العالي على الإنترنت للمساعدة في ضمان مواصلة التعلم على الإنترنت خلال تعليق المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا. وتم تنظيم هذا الويبينار، الذي هو جزء من برنامج هواوي لمواصلة التعليم (Learn ON Program) بالتعاون مع شركائها، بما في ذلك يونيسكو لايت ويونيسكو آيشي. وتمت دعوة قادة وخبراء من شركات وجامعات عالمية لتشارك ممارساتهم والتحديات التي يواجهونها في التعليم على الإنترنت خلال أزمة فيروس كوفيد-19. وناقشوا كذلك الحلول الممكنة التي يمكنها ضمان تواصل التعليم وجودة التعليم على الإنترنت حين يتم إغلاق المدارس والجامعات.

تأثر أكثر من 1.5 مليار طالب حول العالم بإغلاق المؤسسات التعليمية بسبب تفشيكوفيد-19. وللتخفيف من التأثير المباشر، أطلقت اليونيسكو تحالف التعليم العالمي، الذي تشارك فيه المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات لضمان عدم “توقف التعلم أبدًا”. وكعضو في الائتلاف، كرست هواوينفسها لتقديم فوائد التكنولوجيا للجميع. فقامت بتطوير برمجية TECH4ALL، وهي مبادرة شمولية طويلة المدى لاستخدام التكنولوجيا من أجل الخير، وإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد هي إحدى النقاط المهمة في هذه البرمجية. استجابة لدعوة اليونيسكو، أطلقتهواويبرنامج Learn ON مع شركاء عالميين، باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة لجعل التعليم الجيد متاحًا لمختلف المجموعات في مناطق مختلفة خلال أزمةكوفيد-19.

وقدموو لينتو، مدير شراكة التعليم، قسم تطوير المواهب للنظام في شركة هواوي، حلاً شاملاً للمتطلبات الجديدة لأكاديمياتهواويالعالمية خلال أزمة كوفيد-19. وبناء عليه،سيتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1. سيتم تقديم ما مجموعه 5 ملايين دولار أميركي من صندوق حوافز تطوير أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتإلى الكليات الشريكة لأنشطة مثل الدورة التدريبية عبر الإنترنت والتدريب عبر الإنترنت والتجربة عبر الإنترنت.

2. سيتم فتح أكثر من 130 من مواردالمساقات التعليمية الواسعة على الإنترنت، تغطي المجالات التقنية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والـ 5 جي وإنترنت الأشياء.

3. سيتم توفير أكثر من 100 من برامج “تدريب المدربين” عبر الإنترنتفي الفترة من نيسان/أبريل إلى كانون الأول/ديسمبر، ومن المتوقع تدريب أكثر من 1500 معلم.

4. من المتوقع تدريب 50,000 طالب من خلال التعلم الذاتي والدورات والفصول الدراسية عبر الإنترنت.

وقال زان تاو، مدير اليونيسكو لايت: “يسعدنا العمل معهواوي، عضو تحالفكوفيد-19العالمي للتعليم في اليونيسكو، على الويبينار من أجل” التعليم العالي عبر الإنترنت خلالأزمة كوفيد-19 “، ومشاريع أخرى كجزء من الإجراءات المشتركة.” وتابع: “باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من اليونسكو، تعملمؤسسة لايتعن كثب مع شركاء من العالم في إطار مبادرة” مكافحةكوفيد-19: لنواصل التعلم معًا، نحن سائرون قدما” من أجل تبادل الخبرات والموارد والجهود الجماعية. دعونا نواصل العمل معًا لدعم ملايين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور المحتاجين بشغف وابتكار وقوة جماعية. فلنعمل معًا! انطلق رقميًا، انطلق عالميًا، اذهب بعيدًا!

وقال براد فنغ، مدير قسم تطوير نظام المواهب فيهواوي، “خلال الأزمة، ستوفرهواويالأموال والمنصات المفتوحة والموارد التعليمية المجانية عالية الجودة. وسننفذ أيضًا أنشطة متعددة، بما في ذلك التدريس والامتحان والتدريب والاتصال وتنمية الموارد. من خلال الدعم الكامل لعملياتأكاديميات هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء العالم وتعزيز التعلم عبر الإنترنت، نهدف إلى تقليل اضطراب التعلم للطلاب في المنزل.”

خلال جلسة المشاركة، قدمت آن تيريز ندونغ جاتا، مديرة مكتب التربية والتعليم في اليونيسكو أفريقيا، وشو شياوفي، نائب المدير، مجموعة خبراء وزارة التربية والتعليم للتعليم عبر الإنترنت للمنصات الدولية وتطوير الدورات، ونائب رئيس معهدهاربين للتكنولوجيا؛ ليو شوبو، نائب عميد كلية علوم الكمبيوتر، جامعة ووهان؛ صموئيل كينوثيا من جامعة زيتيك في كينيا؛ ونغ كاي من كلية علوم الكمبيوتر بجامعة تشجيانغ؛ وجاو جيانهوا، كبير الخبراء في يونيسكوآيشي، بالإضافة إلى خبراء آخرين من مؤسسات التعليم العالي العالمية خبرتهم في تطوير خطط التعليم عبر الإنترنت، وتنظيم التعلم عبر الإنترنت، وتقديم اقتراحات حول إدارة الصحة العقلية للطلاب والمعلمين، واستخدامبرمجية هواوي CLOUD WeLink في التعليم على الإنترنت خلال أزمةكوفيد-19. بالإضافة إلى طرق التدريس الخاصة، تبادل هؤلاء الخبراء المعلومات أيضًا عن التحديات التي واجهوها والحلول المقابلة لها.

اقترحت سفيتلانا كنيازيفا، الخبيرة في يونيسكولايت، أنه ينبغي للجامعات والمؤسسات والمنظمات التعليمية أن تفتح مصادر التعلم، وأن تنتج وتشترك فيتطوير مساقات التعلم على الإنترنتلمساعدة المزيد من المؤسسات التعليمية في مسألة التعليم عبر الإنترنت.

قد يؤدي انقطاع التعليم بسبب الأزمة إلى توسيع الفجوات التعليمية بين المناطق والبلدان ويؤدي إلى تفاقم الفجوة الرقمية. لحل هذه المشكلة، يعد التعليم عن بعد عبر الإنترنت أحد التدابير المهمة والفعالة في هذا المجال. وستعمل منصات التواصل السلسة، والموارد التعليمية المناسبة، بالإضافة إلى الخدمات المساندة السريعة والمريحة، كلها معا كمفتاح للتعليم واسع النطاق عبر الإنترنت. ترغب هواوي في مشاركة تجربة التعليم عبر الإنترنت باستمرار مع الجامعات والمؤسسات التعليمية. فهو سيزيد الاستثمار، ويعزز بناء الموارد الرقمية، ويعزز رقمنة التعليم لضمان إمكانية الوصول إلى تعليم عالي الجودة.

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