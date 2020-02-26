‫هواوي وشركاء في الصناعة يصدرون معا الورقة البيضاء في الصناعة 5 جي دي أن

شنجن، الصين، 26 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أطلقت الورقة البيضاء للصناعة 5 جي دي أن من قبل هواوي والأكاديمية الصينية لتقنية المعلومات والاتصالات، وشركة تشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وتشاينا يونيكوم. ومنذ تأسيس تحالف الشبكات الحتمي للـ 5 جي (5 جي دي أن أيه) العام الماضي، هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها التحالف بتقديم نفسه بصورة شاملة، بما في ذلك التعريف والمفاهيم والتقنيات الأساسية وحالات الاستخدام الناجح لتطبيقات 5 جي دي أن وتضع الـ 5 جي في صلب رقمنة الصناعة.

يتسارع الاستخدام التجاري للـ 5 جي في جميع أنحاء العالم، مما يساعد على تقديم تجربة خدمة غنية للأفراد والأسر والمؤسسات، ما يوفر فرصًا كبيرة لرقمنة الصناعة ونموًا جديدًا للمشغلين. أظهر تحليل لأكثر من 100 تطبيق في أكثر من 10 صناعات أن متطلبات رقمنة الصناعة لشبكات 5 جي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة جوانب: شبكات متباينة ذات قدرات قابلة للتنسيق، وشبكات مخصصة مع أمان بيانات المحتوى، وشبكات الخدمة الذاتية التي تتمتع بإدارة ذاتية.

شبكات 5GDNهي شبكات ذات قدرات حتمية مبنية على أساس أخذ هذه الجوانب الثلاثة في الاعتبار. تعمل شبكة 5GDN على زيادة موارد شبكة 5 جي لبناء شبكات جوالة افتراضية خاصة يمكن التحكم فيها ويمكن التحقق منها وحتمية، مما يوفر للعملاء تجربة خدمة يمكن التنبؤ بها ومتميزة.

تشير الورقة البيضاء إلى أنه في عملية بناء شبكة 5GDN يمكن للمشغلين أن يبدأوا بالشبكة الأساسية التي يمكنها إتقان هيكل الشبكة بالكامل وتنسيق موارد الشبكة وجدولتها وإدارتها على مستوى العالم. يمكن للمشغلين تخطيط وبناء شبكة أساسية قائمة على COREأي عملية سحابية أصلية، أساس واحد، وفي الوقت الحقيقي، والحوسبة المتطورة. تعمل شبكات 5GDN على النظام الأساسي السحابي الأصلي وتدعم التقارب الكامل القائم على الخدمات الصغيرة لـ 2 جي/3 جي/4 جي و5 جي. وبالاستفادة من عمليات التشريح الذكية MEC غير المتجانسة الفائقة الأداء، والمتعددة الأبعاد، ومحرك التشغيل الآلي للشبكة الأساسية، يمكن أن توفر إمكانات شبكة متباينة وتجربة شبكات حتمية للصناعات.

لا يمكن نشر 5GDN دفعة واحدة ولا يزال نشر مشغل 5 جي في مرحلة مبكرة. يحتاج المشغلون إلى اختيار الصناعات والسيناريوهات المناسبة، واستكشاف الفرص لنشر شبكات 5GDN المبكرة في تخطيط شبكتهم. وفقًا لما اقترحته الورقة االبيضاء، يجب إعطاء الأولوية للمناطق المستقلة، مثل أحرام الشركات والموانئ، لنشر شبكة 5GDN . الرؤية الآلية، وهي مدمجة بدرجة عالية مع الفيديو في السيناريوهات الصناعية وهي مناسبة أيضًا لعمليات النشر المبكرة لشبكة 5GDN يمكن للصناعات نفسها اختيار وقت نشر شبكة 5GDN. قد ترغب بعض الصناعات ذات المتطلبات الحتمية العالية لاتفاقية مستوى الخدمة، مثل صناعة الطاقة الكهربائية، في إعطاء أولوية لنشر شبكة 5GDN.

في حزيران/يونيو 2019 وفي مؤتمر الجوال العالمي شنغهاي 2019، أنشأت هواوي وشركاء الصناعة مختبر 5GDN والابتكار في الصناعة. بحلول نهاية العام 2019، انضم أكثر من 80 عضوًا من المشغلين ومجالات متعددة مثل الوسائط المتعددة، والصناعة، والطاقة، والرعاية الصحية، و أل أو في، إلى 5GDN. الشبكة تعمل باستمرار على تعزيز إجماع الصناعة وبناء النظم الإيكولوجية، وحل المشكلات التي تواجه التقنيات الرئيسية لنشر الـ 5 جي، والأعمال التجارية، والنظام العام، وتجد المجالات الرئيسية للصناعة لتسريع تطوير الـ 5 جي. وقد عرضت 5GDN العديد من حالات استخدام 5GDN ، مثل ميناء شنغهاي ينغشام الذكي؛ الشبكات الذكية التي أنشأتها شركة شبكة الكهرباء الصينية وشبكة الطاقة لجنوب الصين؛ ومصنع هاير الذكي في تشينغداو. مشروع السياحة الثقافية القائم على التسجيل الصوتي في معرض بكين، أرض العجائب للجبال والأنهار؛ و التسجيل الصوتي للإعلان في مطار شنتشن. كل هذه تحسن من تأثير 5GDN في الصناعة.

لمزيد من المعلومات عن الورقة البيضاء لـ 5GDN، يرجى زيارة: https://www-file. huawei.com/-/media/corporate/ pdf/news/5gdn-industry-white- paper-en.pdf

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