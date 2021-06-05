‫هواوي تُطلِق حل شبكة تخزين إيثرنت بلا فقدان للبيانات (+NoF) من أجل استثارة الابتكار المالي الرقمي

شانغهاي, 5 يونيو 2021 — /PRNewswire/ في قمة هواوي للمالية الذكية 2021، قامت هواوي بإطلاق حل شبكة تخزين إيثرنت بلا فقدان للبيانات، والذي يُدعى +NoF. يقوم الحل بتحقيق تسريع البيانات من طرف إلى طرف في سيناريوهات التخزين من خلال الاستفادة من أنظمة تخزين OceanStor Dorado الفلاشية بالكامل وسويتشات شبكة تخزين مركز البيانات CloudEngine. إنه يطلق العنان لإمكانات أداء الأنظمة الفلاشية بالكامل، ويضخ قوة دفع جديدة في ابتكار التكنولوجيا المالية.

كشركة رائدة في التحول الرقمي، يتجه القطاع المالي نحو التغطية متعددة القنوات. أصبحت “المالية في كل مكان” حافزًا للنمو الهائل للبيانات وابتكار البنية التحتية للبيانات، وأصبح اتجاه الأنظمة الفلاشية بالكامل الآن لا يمكن إيقافه. ومنذ عام 2018، تجاوزت الشحنات العالمية لمحركات أقراص الحالة الثابتة (SSD) الفلاشية بالكامل بكثير تلك الخاصة بالأقراص الميكانيكية التقليدية (HDD)، مما أدى إلى زيادة في أداء القراءة والكتابة بمقدار 100 ضعف. بالإضافة إلى ذلك، تفشل شبكات تخزين قنوات الألياف (FC) في الوفاء بمتطلبات وضع القراءة/الكتابة المتزامن عالي الإنتاجية لأنظمة التخزين الفلاشية بالكامل باستخدام واجهات التوصيل NVMe. أصبح كل من عرض النطاق الترددي وزمن الاستجابة بمثابة اختناقات في أداء التخزين. على هذا النحو، تتطلب خدمات التخزين شبكة أسرع وأعلى جودة.

مع تطور تقنيات الإيثرنت، حلت الإيثرنت بدون فقدان للبيانات مشكلة تَقلُّب أداء التخزين الناجم عن فقدان حِزَم البيانات. والأهم من ذلك هو أن أداء الإيثرنت بسرعات 25/40/100 جيجابت أعلى بكثير من أداء 32 جيجابت لقنوات الألياف (FC)، مما يجعل الإيثرنت بدون فقدان للبيانات مجالًا مهمًا للتطوير في عصر الأنظمة الفلاشية بالكامل. الآن، يدفع البائعون والعملاء بشكل استباقي نضج النظام البيئي لواجهة التوصيل NVMe القائمة على الإيثرنت بدون فقدان للبيانات عبر النظام البيئي لشبكة الألياف (NoF) إلى المستوى التالي.

إن إطلاق هواوي للجيل التالي من حلول شبكة تخزين الإيثرنت بدون فقدان للبيانات (+NoF) يتماشى مع اتجاهات الأنظمة الفلاشية بالكامل والشبكات العاملة ببروتوكول الإنترنت بالكامل الخاصة بأنظمة تخزين مراكز البيانات. واستنادًا إلى ميزات عدم فقدان البيانات الذكي والإدراك والتعاون الذكي، يتغلب الحل على تحديات فقدان الحِزَم الخاصة بشبكة إيثرنت التقليدية، ويُحقق أداءً عاليًا وموثوقية عالية وسهولة في التشغيل والصيانة.

خوارزميات ذكية من أجل عمليات إدخال/إخراج في الثانية ( IOPS ) أعلى بنسبة 87٪: يحدث فقدان الحزمة على شبكات إيثرنت التقليدية، حيث يؤدي فقدان الحزمة بنسبة 0.1٪ إلى تقليل إنتاجية الشبكة بنسبة 50٪. يتضمن حل هواوي + NoF خوارزمية iLossless من أجل تحقيق صفر فقدان للحِزَم مع إنتاجية شبكة تخزين بنسبة 100٪. ومقارنةً بـ FC ، يتحسن IOPS بنسبة 87٪ ويقل زمن الاستجابة بنسبة 42٪. في السيناريوهات النشطة-النشطة داخل المدن، يَستخدِم الحل روابط 100 جيجابت إيثرنت للإرسال بدون فقدان للبيانات لمسافة 70 كم، مما يقلل روابط التوصيلات المتقاطعة في مراكز البيانات بنسبة 90٪ مقارنةً بروابط قنوات الألياف ( FC ).

يحدث فقدان الحزمة على شبكات إيثرنت التقليدية، حيث يؤدي فقدان الحزمة بنسبة 0.1٪ إلى تقليل إنتاجية الشبكة بنسبة 50٪. يتضمن حل هواوي + خوارزمية من أجل تحقيق صفر فقدان للحِزَم مع إنتاجية شبكة تخزين بنسبة 100٪. ومقارنةً بـ ، يتحسن بنسبة 87٪ ويقل زمن الاستجابة بنسبة 42٪. في السيناريوهات النشطة-النشطة داخل المدن، يَستخدِم الحل روابط 100 جيجابت إيثرنت للإرسال بدون فقدان للبيانات لمسافة 70 كم، مما يقلل روابط التوصيلات المتقاطعة في مراكز البيانات بنسبة 90٪ مقارنةً بروابط قنوات الألياف ( ). الكشف الاستباقي عن الأعطال وتجاوز العطل في خلال ثانية واحدة: تفتقر شبكات إيثرنت التقليدية إلى آليات الكشف عن الأعطال والإخطار بها. عند حدوث عطل ما، يستغرق تجاوز عطل الرابط وقتًا طويلاً، مما يؤدي إلى مقاطعة خدمات التخزين. يُوفِّر حل + NoF إمكانات إدراك ذكية، مما يعني أن السويتشات يمكنها الإبلاغ بشكل استباقي عن الأعطال في خلال أجزاء من الثانية والعمل مع أجهزة التخزين من أجل تحقيق تجاوز العطل في خلال ثانية واحدة، دون التأثير على خدمات التخزين عند حدوث نقطة مفردة من تعطل الشبكة.

تفتقر شبكات إيثرنت التقليدية إلى آليات الكشف عن الأعطال والإخطار بها. عند حدوث عطل ما، يستغرق تجاوز عطل الرابط وقتًا طويلاً، مما يؤدي إلى مقاطعة خدمات التخزين. يُوفِّر حل + إمكانات إدراك ذكية، مما يعني أن السويتشات يمكنها الإبلاغ بشكل استباقي عن الأعطال في خلال أجزاء من الثانية والعمل مع أجهزة التخزين من أجل تحقيق تجاوز العطل في خلال ثانية واحدة، دون التأثير على خدمات التخزين عند حدوث نقطة مفردة من تعطل الشبكة. التوصيل والتشغيل وتوسيع سعة التخزين بنقرة واحدة: في سيناريوهات التخزين، تحتاج شبكات الإيثرنت التقليدية إلى التهيئة عقدة بعقدة يدويًا، وهي عملية معقدة وعرضة للخطأ. يُحقِّق حل + NoF التعاون الذكي بين أجهزة التخزين والسويتشات ويدعم التوصيل والتشغيل وتوسيع سعة أجهزة التخزين بنقرة واحدة. يمكن مزامنة تغييرات الخدمة تلقائيًا مع الشبكة بالكامل بعد تهيئتها في نقطة مفردة، مما يُحسِّن بشكل كبير من كفاءة تقديم الخدمة.

حتى الآن، تم ابتكار حل +NoF بشكل مشترك ونشره تجاريًا في قطاعات مثل الشركات المالية وشركات النقل والشركات الأخرى. ويستفيد الحل استفادة كاملة من IOPS على المستوى المليوني من التخزين الفلاشي بالكامل، ويلبي متطلبات التطوير على مستوى البيتابايت للقطاع المالي. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل هواوي الالتزام باستراتيجية أعمالها التي تُركِّز على العملاء والعمل مع الشركاء من أجل تطوير ممارسات شبكة التخزين الحالية وتحسينها.