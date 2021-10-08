‫هواوي تُطلِق أربعة ترقيات لحل CloudCampus 3.0 الخاص بها، مما يُمكِّن الشركات من بناء “شبكات منطقة شركات” تتمحور حول التجربة

وتؤكد هذه الترقيات على تركيز هواوي المستمر على شبكات منطقة الشركات التي تتمحور حول التجربة. مع هذه الشبكات، ستستفيد الشركات من الوصول اللاسلكي بالكامل الممتاز والوصول الأمثل إلى السحابة في مجموعة واسعة من السيناريوهات — مثل أماكن العمل الذكية والمباني الذكية والإنتاج الذكي — وكلها تسرع من رقمنة الصناعات.

تعترف الشركات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد بأهمية التحول الرقمي. ومن أجل تسريع التحول الرقمي، تستثمر المزيد من الشركات بكثافة في تقنيات الشبكات المتطورة — بما في ذلك إنترنت الأشياء، والشبكات اللاسلكية، والسحابة، والذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يستمر وصول المستخدمين والأجهزة في الانتشار على شبكة منطقة الشركات. ووفقًا لتوقعات شركة البيانات الدولية (IDC)، سيكون هناك 41 مليار جهازًا متصلاً تدعم إنترنت الأشياء، وأكثر من 14 مليار جهازًا متصلاً لا تدعم إنترنت الأشياء على مستوى العالم بحلول عام 2025. وفي الوقت نفسه، يُعتبر التحول إلى الحوسبة السحابية اتجاهًا متزايدًا بين الشركات التي تتطلع إلى نشر الخدمات الرقمية. كما تتوقع شركة جارتنر (Gartner) أن يتم نشر أكثر من 85٪ من خدمات الشركات على السحابة في عام 2025.

وقال الدكتور لي شينغ، رئيس نطاق شبكة منطقة الشركات، خط منتجات اتصالات البيانات من هواوي، “في العصر الذي يتم فيه ربط جميع الأشياء بذكاء، تُعَد الاتصالات عالية الجودة في كل مكان أمرًا بالغ الأهمية لذكاء الأعمال للشركات وتُعَد أيضًا بمثابة أساس لخدماتها الرقمية”. “أثناء ‘الغوص في التقنية الرقمية’، تحتاج كل شركة إلى بناء شبكة منطقة شركات تتمحور حول التجربة وتربط الأشخاص وجميع الأشياء بالإضافة إلى تطبيقات المكاتب والإنتاج. عندها فقط يمكن للشركات تسريع الرقمنة الصناعية”.

ومن أجل تسريع التحول الرقمي للشركات، فقد تم تجهيز حل CloudCampus 3.0 من هواوي بميزات جديدة في أربعة جوانب: التوصيل البيني اللاسلكي والسلكي والتوصيل البيني بالشبكات واسعة النطاق (WAN)، والتشغيل والصيانة الذكيان.

تعمل الإمكانيات اللاسلكية الثلاث الفريدة من نوعها — الهوائي الذكي ذو التقريب الديناميكي، والتجوال بالذكاء الاصطناعي، والجدولة الذكية للوسائط المتعددة — على تمكين الشركات من بناء شبكة لاسلكية بالكامل توفر تجربة مستمرة. للتوضيح، يدعم الهوائي الذكي ذو التقريب الديناميكي بشكل مبتكر كلاً من الوضعين متعدد الاتجاهات وعالي الكثافة، مما يُحسِّن بشكل كبير تجربة المستخدم في البيئات عالية الكثافة ويزيد السرعة بنسبة تصل إلى 20٪. كما يحل التجوال بالذكاء الاصطناعي بشكل فعال المشكلة المزمنة المتمثلة في انقطاعات الخدمة المتكررة أثناء التجوال في الأركان. وتُعَد نقطة وصول AirEngine 6761-22T الجديدة كليًا بمثابة نقطة الوصول بتقنية Wi-Fi 6E الأعلى أداءً في الصناعة، حيث تصل سرعتها إلى 6.58 جيجابت في الثانية. وبالاستفادة من هذه الإمكانيات، يمكن للشركات بناء شبكة جيجابت بالكامل من أجل الاستفادة من وصول المستخدم “بدون انتظار” والتفاعل عن بُعد ونقل الملفات.

الجديدة كليًا بمثابة نقطة الوصول بتقنية الأعلى أداءً في الصناعة، حيث تصل سرعتها إلى 6.58 جيجابت في الثانية. وبالاستفادة من هذه الإمكانيات، يمكن للشركات بناء شبكة جيجابت بالكامل من أجل الاستفادة من وصول المستخدم “بدون انتظار” والتفاعل عن بُعد ونقل الملفات. ومن التحديثات الأخرى حل “النظام الشمسي” من هواوي، والذي تم تصميمه خصيصًا لمساعدة الشركات على بناء شبكة لاسلكية بالكامل للمباني الذكية. يُقدِّم هذا الحل آلية طاقة عبر الإيثرنت ( PoE ) ضوئية كهربائية مبتكرة تجعل من الممكن نشر الشبكات السلكية عند الطلب، تمامًا مثل الشبكات اللاسلكية. كما تشمل المزايا الناتجة سهولة الوصول إلى نقاط وصول 10 جيجابت إيثرنت اللاسلكية، والوصول المتكامل لنقاط نهاية الاتصال المتباينة لإنترنت الأشياء، وخفض تكاليف إنشاء ونشر الشبكة.

) ضوئية كهربائية مبتكرة تجعل من الممكن نشر الشبكات السلكية عند الطلب، تمامًا مثل الشبكات اللاسلكية. كما تشمل المزايا الناتجة سهولة الوصول إلى نقاط وصول 10 جيجابت إيثرنت اللاسلكية، والوصول المتكامل لنقاط نهاية الاتصال المتباينة لإنترنت الأشياء، وخفض تكاليف إنشاء ونشر الشبكة. تبحث الشركات عن وصول سريع وآمن وموثوق إلى السحابة، وتحمل بوابة NetEngine AR6710 الجديدة كليًا من هواوي الإجابة. وتقوم هذه البوابة بدمج وظائف الأمان والتوجيه والتبديل، كما تتميز بأداء 2 جيجابت في الثانية وقدرات تبديل 48 جيجابت. ومُضمَّن بها أيضًا نظام منع الاختراق ( IPS) ، وتصفية عناوين محدد موقع الموارد المُوحّد ( URL) ، وجدار الحماية، ومكافحة الفيروسات، والتحكم في التطبيقات، وميزات الأمان الأخرى، مما يوفر أمانًا فائق القوة لخدمات الفروع. وتُعَد SRv6 SD-WAN بمثابة إمكانية فريدة من نوعها تُنفِّذ التوجيه الذكي لحركة المرور عبر جميع المسارات عبر الشبكة بأكملها من أجل تحقيق تجربة مثالية. ومع هذا التصميم الشامل، فإن بوابة NetEngine AR6710 عبارة عن ثلاثة أجهزة في جهاز واحد بشكل فعال. كل هذه السمات تجعل بوابة NetEngine AR6710 مثالية كمخرج لشركة تضم أكثر من 1000 مستخدم، مع نفقات رأسمالية أقل.

الجديدة كليًا من هواوي الإجابة. وتقوم هذه البوابة بدمج وظائف الأمان والتوجيه والتبديل، كما تتميز بأداء 2 جيجابت في الثانية وقدرات تبديل 48 جيجابت. ومُضمَّن بها أيضًا نظام منع الاختراق ( ، وتصفية عناوين محدد موقع الموارد المُوحّد ( ، وجدار الحماية، ومكافحة الفيروسات، والتحكم في التطبيقات، وميزات الأمان الأخرى، مما يوفر أمانًا فائق القوة لخدمات الفروع. وتُعَد بمثابة إمكانية فريدة من نوعها تُنفِّذ التوجيه الذكي لحركة المرور عبر جميع المسارات عبر الشبكة بأكملها من أجل تحقيق تجربة مثالية. ومع هذا التصميم الشامل، فإن بوابة عبارة عن ثلاثة أجهزة في جهاز واحد بشكل فعال. كل هذه السمات تجعل بوابة مثالية كمخرج لشركة تضم أكثر من 1000 مستخدم، مع نفقات رأسمالية أقل. قامت هواوي أيضًا بدمج عدد كبير من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في منصة iMaster NCE من أجل تحسين كفاءة تشغيل وصيانة شبكة منطقة الشركات وتعزيز التجربة طوال دورة الحياة بأكملها، من التخطيط والبناء إلى الصيانة والتحسين.

وفي السنوات القليلة الماضية، اكتسبت تقنية Wi-Fi 6 — وهي أحدث تقنيات الوصول اللاسلكي المعروفة بعرض نطاقها الترددي الأكبر وكثافة مستخدميها الأكبر — شعبية في أسواق الشركات. لكنها لا تزال غير قادرة على التلبية الكاملة لمتطلبات وقت الاستجابة فائق الانخفاض الذي يقل عن 10 مللي ثانية، والموثوقية الفائقة بنسبة 99.999٪، وعرض النطاق الترددي فائق الاتساع الذي يزيد عن 2 جيجابت في الثانية، والأمن القوي.

ومن أجل تلبية هذه المطالب، فقد تجاوزت هواوي شبكة Wi-Fi 6 من خلال الابتكار المستمر، وأطلقت إطار عمل لتقنية Wi-Fi 6 المتقدمة، مما يوسع نطاق شبكة Wi-Fi من أماكن عمل الشركات إلى بيئات الإنتاج. ويعتمد هذا الإصدار الأخير على السعة الكبيرة ووقت الاستجابة المنخفض وميزات الاتصال الواسعة لشبكة Wi-Fi 6، مما يضيف ثلاث إمكانيات فريدة من نوعها: جيجابت على مستوى الشبكة، والتحكم الذكي في الوقت الحقيقي، وإنترنت الأشياء والاستشعار المتناغمان.

بالنظر إلى المستقبل، ستواصل هواوي العمل مع المزيد من شركاء النظام الإيكولوجي الصناعي من أجل تطوير حلول الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) القائمة على بِنية تقنية Wi-Fi 6 المتقدمة. وسيساعد القيام بذلك على بناء شبكة إنتاج لاسلكية سريعة ومستقرة وذكية مناسبة للإنتاج والخدمات الرقمية مثل رؤية الماكينة، وعمليات التشغيل عن بُعد، والروبوتات.

لمعرفة المزيد حول حل CloudCampus من هواوي، قم بزيارة https://e.huawei.com/ en/solutions/business-needs/ enterprise-network/campus- network