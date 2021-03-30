‫هواوي تُطلِق أحدث حلول CloudFabric 3.0 لشبكات مراكز البيانات شديدة التقارب، مما يُطلِق العنان لقوة الحوسبة مع إيثرنت جديدة

شينزين، الصين, 30 مارس 2021 /PRNewswire/ — في مؤتمر هواوي للتحول الرقمي الصناعي لعام 2021، كشفت هواوي النقاب عن أحدث حلول CloudFabric 3.0 لشبكات مراكز البيانات شديدة التقارب. يُعَد هذا الحل المناسب للمستقبل مثاليًا لبناء شبكات حوسبة وتخزين خالية من الخسائر استنادًا إلى بنية إيثرنت بالكامل، وقد تم تصميمه لإطلاق العنان لـ 100٪ من قوة الحوسبة. بالإضافة إلى ذلك، وبصفتها رائدة في مجال شبكات ذاتية القيادة L3، يبرز هذا الحل أيضًا من خلال تقديم أتمتة دورة الحياة الكاملة للشبكة والتشغيل والصيانة الذكية على مستوى الشبكة، وتقليل النفقات التشغيلية بنسبة تصل إلى 30٪، وتمكين الترقيات الذكية للشركات.

قال كيفين هو، رئيس خط إنتاج اتصالات البيانات في هواوي، “يُخزِّن مركز البيانات كميات كبيرة من البيانات القيمة. البيانات هي عامل الإنتاج الرئيسي للعالَم الذكي. وأثناء التحول الرقمي للشركات، نحتاج إلى استخدام البيانات في كل لحظة، لذلك يجب تخزين البيانات ونقلها بكفاءة. ولهذه الغاية، يجب أن يتعاون التخزين والشبكة بشكل كبير في مراكز البيانات”.

وتابع: “معظم أجهزة التخزين فلاشية بالكامل، والمزيد من الخدمات تنتقل إلى السحابة. ومع هذه التغييرات، تتحول شبكات مراكز البيانات نحو الإيثرنت بالكامل. ومع ذلك، تواجه شبكات إيثرنت التقليدية الآن تحديات متعددة، مثل كيفية التخلص من مشكلات الشبكة الناتجة عن فقدان حزمة البيانات. وهذه تشمل الفقدان في قوة الحوسبة والبيانات، فضلاً عن نشر الخدمات المعقدة وتشغيل الشبكة وصيانتها”.

ومن أجل التغلب على هذه التحديات، أطلقت هواوي أحدث حلول CloudFabric 3.0 لشبكات مراكز البيانات شديدة التقارب. فيما يلي فقط بعض الابتكارات التي تَفصِل هذا الحل عن المنافسة:

إيثرنت للحوسبة عالية الأداء: تقضي على فقدان حِزَم الإيثرنت، وتُطلِق العنان لقوة الحوسبة بنسبة 100٪

أدخلت هواوي خوارزمية ذكية بدون فقدان (iLossless) إلى اتصال الشبكة، والتي تقوم بضبط إعدادات المعلمات ديناميكيًا بناءً على حالة حركة مرور الشبكة في الوقت الحقيقي، من أجل تمكين إلغاء فقدان الحزمة على شبكات مراكز البيانات وتعظيم قوة الحوسبة.

شبكة تخزين إيثرنت بالكامل نشطة-نشطة: تتيح النقل لمسافات طويلة بدون فقدان البيانات على الإيثرنت، وتُعزِّز أداء التخزين النشط-النشط

قطعت هواوي خطوة مهمة إلى الأمام في نقل البيانات لمسافات طويلة من خلال الكشف عن خوارزمية iLossless-DCI، والتي تمد مسافات الإرسال الخالية من الفقدان على إيثرنت إلى حد أقصى يصل إلى 70 كم. ومقارنة بشبكات التخزين التقليدية، تعمل شبكة تخزين الإيثرنت بالكامل النشطة-النشطة الغنية بالمميزات على تحسين عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية بنسبة تزيد عن 80٪.

أتمتة دورة الحياة الكاملة للشبكة: تُحقِّق الشبكة كخدمة ( NaaS ) وتقديم الخدمة في ثوانٍ

تتميز CloudFabric 3.0 من هواوي أيضًا بابتكار استخدام النمذجة ثلاثية الأبعاد، والتي تتيح التصميم الآلي والتوصية المثلى لحلول الشبكة عبر حل أمثل متعدد الأبعاد وشامل. تشمل الفوائد الناتجة الشبكة كخدمة (NaaS)، وتوفير الخدمة في ثوانٍ، وذكاء دورة الحياة الكاملة للشبكة والذي يشمل تخطيط وبناء وصيانة وتحسين الشبكة.

التشغيل والصيانة الذكية على مستوى الشبكة: تُحقِّق الإصلاح الذاتي للخطأ، وتضمن خدمات دائمة التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

أطلقت هواوي أيضًا موجة جديدة من التشغيل والصيانة الذكية على مستوى الشبكة من خلال تقديم الرسوم البيانية المعرفية لشبكات مراكز البيانات، وتحقيق تحديد سريع جدًا لموقع الخطأ في دقائق، والتنبؤ الاستباقي بما يصل إلى 97٪ من مخاطر الشبكة. وبفضل إمكانات التشغيل والصيانة الذكية على مستوى الشبكة، يتيح CloudFabric 3.0 من هواوي تحولًا مفيدًا من الخمول إلى التشغيل والصيانة الاستباقية، مما يضمن خدمات دائمة التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقد تم بناء أحدث حلول شبكات مراكز البيانات اعتمادًا على الابتكار المشترك بين هواوي وعملاء الصناعة الرائدين على مستوى العالم. بالنظر إلى المستقبل، فإن الاتجاه نحو الرقمنة النشطة يُحدِث ثورة حقيقية في الشبكات. ومن أجل مواكبة هذه الوتيرة، ستواصل هواوي تعزيز قدرات الشبكة من أجل زيادة قوة الحوسبة إلى أقصى حد وتمكين الترقيات الذكية للشركات من جميع الأحجام. وحتى الآن، فقد تم نشر حلول شبكات مراكز البيانات من هواوي في أكثر من 12000 مركز بيانات حول العالم، مما يوفر خدمات مثالية لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك التمويل والحكومة ومزودي خدمات الإنترنت والتصنيع والطاقة.

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