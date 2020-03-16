‫هواوي توفر حل مؤتمرات الفيديو للطب عن بعد لتايلند لمكافحة وباء كوفيد – 19

بانكوك، 16 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — تبرعت شركة هواوي بحلها لمؤتمرات الفيديو للطب عن بعد للمستشفيات في تايلند ودائرة السيطرة على الأمراض، وذلك من أجل دعم الشعب التايلندي على مكافحة وباء كوفيد – 19 (الكورونا).

وزار رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة العامة، أنوتين شارنفيراكول، مركز تكنولوجيا المعلومات التابع لدائرة السيطرة على الأمراض. وعبر نظام المؤتمرات عن بعد عبر الفيديو، وجه رئيس الوزراء تحياته للطاقم الطبي في مستشفى بامراسنارادورا، ومستشفى بانبليه، ومطار سوفارنابومي، وشكرهم على جهودهم.

وقال رئيس الوزراء: “أريد أيضًا أن أعبر عن امتناننا لهواوي للمساعدة في تحسين كفاءة الحرب التي تشنها تايلاند على مرض الكورونامن خلال خبرتها التكنولوجية. أتمنى أن تواصلهواويالمساهمة في التحول الرقمي في تايلاند وتحسين حياة الناس في المستقبل.”

وشملت التبرعات، التي يبلغ مجموعها حوالي 10 ملايين باهت، سبع مجموعات من أنظمة المؤتمرات عبر الفيدييو و 200 حساب مستخدم للهاتف المحمول، مدعومة من منصة CloudLink منهواوي. في أقل من أسبوع، تمكن فريق مشروعهواويمن إكمال تركيب الأنظمة في جميع المواقع الخمسة.

ستمكّن المنصة الخبراء الطبيين عبر تايلاند من العمل مع الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية لإجراء مشاورات عبر الإنترنت مع المرضى، وتحسين كفاءة وفعالية التشخيص والعلاج. الأهم من ذلك، يمكن للأطباء والممرضات مراقبة حالة المرضى في أي مكان على الأجهزة الذكية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاستشعار عن بعد والتدريب التفاعلي الذي يتيحه النظام أن يساعد أيضًا في تحسين قدرة مكافحة الأمراض في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال أبل دنغ، الرئيس التنفيذي لهواوي تايلند: “أود توجيه التحية إلى جميع الأشخاص الذين يشاركون في حرب مقاومة هذا التفشي للوباء. إن الوقت هادئ، وذلك بسبب التضحية غير الأنانية للجميع. ستبذل هواوي قصارى جهدها لدعم هذه المعركة.”